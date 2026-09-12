ഇറാന് പ്രസിഡന്റ് പെസെഷ്കിയാന് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുര്മുവുമായി രാഷ്ട്രപതി ഭവനില് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി
പതിനെട്ടാമത് ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിയില് പങ്കെടുക്കാന് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പെസെഷ്കിയാന് ന്യൂഡല്ഹിയിലെത്തിയത്.
Published : September 12, 2026 at 4:07 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ഇറാന് പ്രസിഡന്റ് മസൂദ് പെസെഷ്കിയാന് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുര്മുവുമായി ഡല്ഹിയിലെ രാഷ്ട്രപതി ഭവനില് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. പതിനെട്ടാമത് ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിയില് പങ്കെടുക്കാന് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പെസെഷ്കിയാന് ഡല്ഹിയിലെത്തിയത്. വിമാനത്താവളത്തില് കേന്ദ്രസഹമന്ത്രി ശന്തനു ഠാക്കൂറാണ് അദ്ദേഹത്തെ വരവേറ്റത്.
VIDEO | Delhi: President Droupadi Murmu holds meeting with Dr. Masoud Pezeshkian, the President of Iran, on the sidelines of BRICS Summit 2026. (Source: Third Party) #BRICSUpdatesOnPTI #BRICS2026 #BRICS #BRICSSummit #BRICSIndia (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) September 12, 2026
ഇന്ത്യയ്ക്കും ഇറാനും തമ്മില് പൗരാണികമായ ബന്ധങ്ങളുണ്ടെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം അദ്ദേഹത്തിന് സ്വാഗതമാശംസിച്ച് കൊണ്ട് എഴുതിയ എക്സിലെ കുറിപ്പില് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സാംസ്കാരികവും ജനങ്ങള് തമ്മിലുമുള്ള ബന്ധത്തെയും പോസ്റ്റില് എടുത്ത് കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ബ്രിക്സില് അംഗങ്ങളെന്ന നിലയില് ഇരുരാജ്യങ്ങളും പുരോഗതിയ്ക്കും അഭിവൃദ്ധിക്കും വേണ്ടി സംഭാവനകള് നല്കുമെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
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വെള്ളിയാഴ്ച പെസെഷ്കിയാന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. പശ്ചിമേഷ്യയില് സുസ്ഥിര സമാധാനം നിലനിര്ത്തുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങള് തുടരുന്നതിന്റെ ആവശ്യകതയ്ക്ക് അടിവരയിടുന്ന കൂടിക്കാഴ്ച ആയിരുന്നു അത്. കടല്യാത്രകള്ക്കും വാണിജ്യത്തിനും ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും നാവികരുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും യോഗത്തില് പ്രധാനമന്ത്രി ആവര്ത്തിച്ചു.
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രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കിടെ ഇരുനേതാക്കളും തമ്മില് നടക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ കൂടിക്കാഴ്ചയാണിത്. ബിഷ്കെക്കില് ഓഗസ്റ്റ് 31ന് നടന്ന ഷങ്ങായ് ഉച്ചകോടിയില് ഇരുവരും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം സംബന്ധിച്ച് ഇരുനേതാക്കളും വിശാലമായ ചര്ച്ചകള് നടത്തി. ബ്രിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ യോഗങ്ങളിലും വെല്ലുവിളികള് നിറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളിലും ഇറാന് പങ്കെടുക്കുന്നതിന് മോദി നന്ദി പ്രകടിപ്പിച്ചു.
ആഗോള ദക്ഷിണ രാജ്യങ്ങള്ക്കിടയില് സുസ്ഥിരത, നൂതനത, സഹകരണം എന്നിവ വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ബ്രിക്സ് വഹിക്കുന്ന പങ്കിനെയും അദ്ദേഹം എടുത്ത് കാട്ടി.ബ്രിക്സ് ബിസിനസ് ഫോറത്തിലും പങ്കെടുത്ത പെസെഷ്കിയാനും അദ്ദേഹം നന്ദി അറിയിച്ചു.
പശ്ചിമേഷ്യന് പ്രശ്നങ്ങളിലും ഇരുനേതാക്കളും ചര്ച്ചകള് നടത്തി. എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ചര്ച്ചകളിലൂടെ പരിഹരിക്കണമെന്ന പതിവ് നിലപാട് ഇന്ത്യ ആവര്ത്തിച്ചു. സുസ്ഥിര സമാധാനത്തിനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ നിരന്തര ശ്രമങ്ങളും അദ്ദേഹം ഉയര്ത്തിക്കാട്ടി. ബ്രിക്സ് അടക്കമുള്ള ബഹുരാഷ്ട്ര സംഘടനകളില് സമാന താത്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങളില് സഹകരിക്കുന്ന ഇരുപക്ഷത്തെയും പ്രധാനമന്ത്രി അഭിനന്ദിച്ചു.
ന്യൂഡല്ഹിയിലെ ഭാരത് മണ്ഡപത്തിലാണ് ഇന്നും നാളെയുമായി ബ്രിക്സിന്റെ പതിനെട്ടാമത് ഉച്ചകോടി അരങ്ങേറുന്നത്. ബ്രിക്സ് അംഗരാജ്യങ്ങളും പങ്കാളിത്ത രാജ്യങ്ങളും ഉച്ചകോടിയില് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ പ്രത്യേക ക്ഷണിതാക്കളുമുണ്ട്. മാനവികത ആദ്യം എന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂന്നിയുള്ള സുസ്ഥിരതയും നൂതനതയും സഹകരണവും കെട്ടിപ്പടുക്കുക എന്നതാണ് ഇന്ത്യ ആദ്ധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്ന പതിനെട്ടാമത് ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിയുടെ പ്രമേയം.