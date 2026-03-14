ETV Bharat / bharat

ഇന്ത്യയിൽ കുടുങ്ങിയ വിദേശികൾക്ക് ആശ്വാസം; കാലാവധി കഴിഞ്ഞ വിസകൾ നീട്ടിനൽകും, പിഴ ഒഴിവാക്കും

കാലഹരണപ്പെടുന്നതോ ഉടൻ കാലഹരണപ്പെടുന്നതോ ആയ എല്ലാ വിസകളും ഇ-വിസകളും ഒരു മാസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടിനൽകും. ഇന്ത്യയിൽ എത്തുന്ന വിദേശ പൗരന്മാർക്ക് താത്‌ക്കാലിക ലാൻഡിങ് പെർമിറ്റ് (TLP) അനുവദിക്കുമെന്നും എംബസി.

ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ് ദുബായ്‌ വിസകളുടെ കാലാവധി നീട്ടും വിദേശികളുടെ വിസ കാലാവധി നീട്ടും ഇന്ത്യയിലെ വിദേശ പൗരന്മാർക്ക് ഇളവ്
A foreign tourist performs Yoga at Varanasi (ANI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 14, 2026 at 11:17 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷങ്ങൾ തുടരുന്നതിനിടെ, ഇന്ത്യയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വിദേശികൾക്ക് വിസകളുടെ കാലാവധി നീട്ടുമെന്നും അധിക താമസ പിഴയിൽ ഇളവ് നൽകുമെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇന്ത്യ. ഒരു മാസത്തേയ്‌ക്കാണ് സമയപരിധി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് റീജിയണൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫിസുകൾ വഴി (FRROS) കാലഹരണപ്പെട്ടതോ ഉടൻ കാലഹരണപ്പെടുന്നതോ ആയ എല്ലാ വിസകളും ഇ-വിസകളും ഒരു മാസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടിനൽകുമെന്ന് ദുബായിലെ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ് അറിയിച്ചു.

കൂടാതെ ഫെബ്രുവരി 28ന് ശേഷം തുടർന്ന പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തിൽ, ഇന്ത്യയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ വിദേശ പൗരന്മാർക്ക് അധിക താമസ പിഴ ഒഴിവാക്കുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. യാത്രാ തടസം ബാധിച്ച വിദേശ പൗരന്മാർക്ക് എക്‌സിറ്റ് പെർമിറ്റുകൾ സൗജന്യമായി നൽകുമെന്നും, റൂട്ടുകൾ വീണ്ടും തുറന്നാൽ അവർക്ക് ഇന്ത്യ വിടാൻ കഴിയുമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം സ്വാഭാവിക കാരണങ്ങളാൽ വിദേശത്ത് വച്ച് മരിച്ച രണ്ട് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കൊച്ചിയിൽ എത്തിക്കുന്നതിനും സൗകര്യമൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഒരു വിദേശ പൗരന് എക്‌സിറ്റ് പെർമിറ്റിനും വിസ എക്‌സ്‌റ്റൻഷനും അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, അത് കുടിയേറ്റ നിയമനിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ലംഘനമാകില്ലെന്നും കോൺസുലേറ്റ് വ്യക്തമാക്കി. വിമാനങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചുവിടുന്നതിനാൽ ഇന്ത്യയിൽ എത്തുന്ന വിദേശ പൗരന്മാർക്ക് താത്‌ക്കാലിക ലാൻഡിങ് പെർമിറ്റ് (TLP) അനുവദിക്കുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

ഖത്തറിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 500 ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ ഖത്തർ എയർവേയ്‌സ് നടത്തുന്ന വിമാനങ്ങളിൽ, ഇന്ത്യയിലേക്കും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേയ്‌ക്കും യാത്ര ചെയ്‌തതായി ദോഹയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി അറിയിച്ചു. അതേസമയം ഖത്തർ എയർവേയ്‌സ് വിമാനങ്ങളിൽ കൊച്ചിയിലേക്കും മറ്റ് ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും വിദേശീയർ യാത്ര ചെയ്‌തതായും എംബസി ഇന്നലെ (മാർച്ച് 13) ഒരു എക്‌സ്‌ പോസ്‌റ്റിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.

ഖത്തറിൻ്റെ വ്യോമാതിർത്തി ഭാഗികമായി മാത്രമേ തുറന്നിട്ടുള്ളൂവെന്നും, അതിൻ്റെ ഫലമായി ഖത്തർ എയർവേയ്‌സ് വിമാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിമിതമാണെന്നും എംബസി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. യുഎഇ, സൗദി അറേബ്യ, ഖത്തർ, കുവൈറ്റ്, ബഹ്‌റൈൻ, ജോർദാൻ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഗൾഫ് മേഖലയിലുടനീളമുള്ള സൈനിക താവളങ്ങൾ, എംബസികൾ, സിവിലിയൻ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇറാൻ്റെ മിസൈൽ, ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ നടന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകള്‍.

അതേസമയം പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘര്‍ഷം കാരണം ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങളില്‍ ഉള്‍പ്പെടെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ തിരികെ എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. പശ്ചിമേഷ്യൻ മേഖലയിലേക്കും തിരിച്ചുമായി എയർ ഇന്ത്യയും എയർ ഇന്ത്യ എക്‌സ്‌പ്രസും 80 ഷെഡ്യൂൾഡ്, നോൺ-ഷെഡ്യൂൾഡ് സർവീസുകൾ നടത്തും.

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.