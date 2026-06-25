ഇന്ത്യയുമായി സാമ്പത്തിക ബന്ധം ശക്തമാക്കാൻ ഇറാൻ; പെട്രോളിയം മന്ത്രി ന്യൂഡൽഹിയിൽ
ഇന്ത്യയും ഇറാനും തമ്മിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളായി ചരിത്രപരമായ ബന്ധമാണുള്ളതെന്ന് മൊഹ്സെൻ പാക്നെജാദ്
By ANI
Published : June 25, 2026 at 9:51 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ബ്രിക്സ് (BRICS) ഊർജ മന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി ഇറാൻ പെട്രോളിയം മന്ത്രി മൊഹ്സെൻ പാക്നെജാദ് ഇന്ത്യയിലെത്തി. ഇന്ത്യയുമായി സാമ്പത്തിക, ഊർജ മേഖലകളിൽ ശക്തമായ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ ഇറാൻ തയാറാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ബ്രിക്സ് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഊർജ സഹകരണം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ന്യൂഡൽഹിയിൽ യോഗം ചേരുന്നത്.
ഇന്ത്യയും ഇറാനും തമ്മിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളായി ചരിത്രപരമായ ബന്ധമാണുള്ളതെന്ന് മൊഹ്സെൻ പാക്നെജാദ് പറഞ്ഞു. 11-ാമത് ബ്രിക്സ് ഊർജ മന്ത്രിമാരുടെ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് താൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. സമ്മേളനത്തിലെ പൊതുചർച്ചകൾക്കും ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾക്കും ശേഷം കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കും.
ഇന്ത്യയുമായി സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ സാധ്യമായ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും സ്ഥാപിക്കാൻ ഇറാൻ ഇപ്പോൾ തയാറാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അമേരിക്കയുമായുള്ള ധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉപരോധങ്ങളിൽ 60 ദിവസത്തെ ഇളവ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇറാനിയൻ എണ്ണ കയറ്റുമതിക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന വിലക്കുകളിലാണ് അമേരിക്ക താത്കാലിക ഇളവ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.
Mohsen Paknejad, Minister of Petroleum of the Islamic Republic of Iran, arrived in New Delhi on Wednesday to participate in meetings related to energy cooperation among #BRICS member states.— Iran in India (@Iran_in_India) June 24, 2026
During his visit, he is scheduled to hold talks with Indian officials and… pic.twitter.com/HwGNNRVBhP
ഊർജ മേഖലയിലെ സഹകരണം
സന്ദർശനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും ഊർജ മേഖലയിലെ പ്രതിനിധികളുമായും അദ്ദേഹം ചർച്ചകൾ നടത്തും. എണ്ണ, പ്രകൃതിവാതക മേഖലകളിൽ ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം വിപുലീകരിക്കുക, നിക്ഷേപ സാധ്യതകൾ കണ്ടെത്തുക, ആഗോള ഊർജ വിപണിയിലെ പുതിയ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആശയവിനിമയം നടത്തുക എന്നിവയാണ് പ്രധാന അജൻഡ.
ഇന്ത്യയുടെ പെട്രോളിയം, പ്രകൃതിവാതക മന്ത്രി ഹർദീപ് സിങ് പുരിയുമായും അദ്ദേഹം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. റിഫൈനിങ്, പെട്രോകെമിക്കൽ മേഖലകളിലെ സഹകരണവും ചർച്ചയാകും. 2019-ൽ അമേരിക്കൻ ഉപരോധം വരുന്നതിന് മുൻപ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന എണ്ണ വിതരണക്കാരിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഇറാൻ. ഉപരോധങ്ങൾ പൂർണമായി നീങ്ങുന്നതോടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വീണ്ടും എണ്ണ വിതരണം ശക്തമാക്കാൻ ഇറാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്. കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ എണ്ണ ലഭ്യമാക്കാൻ ഇത് ഇന്ത്യയെയും സഹായിക്കും.
തന്ത്രപ്രധാന ചർച്ചകൾ
അതേസമയം, ഇറാൻ സുപ്രീം നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി ഡോ. ഗദീർ നെസാമിപൂർ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ബ്രിക്സ് അംഗരാജ്യങ്ങളിലെ സുരക്ഷാ ഏജൻസി മേധാവികളുടെയും ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാക്കളുടെയും യോഗത്തിന് ശേഷമാണ് ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് ന്യൂഡൽഹിയിൽ വച്ച് അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രിയെ കണ്ടത്. ഇക്കാര്യം ഇന്ത്യയിലെ ഇറാൻ എംബസി എക്സിലൂടെ (X) അറിയിച്ചു.
ഊർജ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനൊപ്പം ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനും ഈ സന്ദർശനങ്ങൾ വഴിയൊരുക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഉപരോധങ്ങളിൽ ഇളവ് ലഭിക്കുന്നത് ഇറാനിലെ ഛബഹാർ തുറമുഖത്തിൻ്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കാനും ഇന്ത്യയ്ക്ക് സഹായകമാകും. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്കും മധ്യേഷ്യയിലേക്കുമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ തന്ത്രപ്രധാനമായ വ്യാപാര പാതയാണ് ഛബഹാർ തുറമുഖം.
ലോകത്തെ പ്രധാന വളർന്നുവരുന്ന സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകളുടെ കൂട്ടായ്മയായ ബ്രിക്സിൽ നിലവിൽ 11 അംഗരാജ്യങ്ങളാണുള്ളത്. ആഗോള ഊർജ വിപണിയിൽ നിർണായക സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് സാധിക്കും. സുസ്ഥിര ഊർജ വികസനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി അംഗരാജ്യങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികളും ഈ യോഗത്തിൽ വിലയിരുത്തും.
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