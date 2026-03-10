ഇറാന്-ഇസ്രയേല്-അമേരിക്കന് സംഘര്ഷം; കയറ്റുമതി തടസപ്പെട്ടതോടെ ആഭ്യന്തര വിപണിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് കയറ്റുമതിക്കാര്
ചരക്കുകള് എത്താന് വൈകുകയും ചെലവ് കുതിച്ചുയരുകയും ചരക്കുകള് വിവിധ തുറമുഖങ്ങളില് കെട്ടിക്കിടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
Published : March 10, 2026 at 3:21 PM IST
സൗരഭ് ശുക്ല
ന്യൂഡല്ഹി: അമേരിക്കന് -ഇസ്രയേല്, ഇറാന് സംഘര്ഷം കനത്തോടെ മേഖലയിലെ കപ്പല്ചാലുകളും ചരക്ക് ഗതാഗതവും തടസപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യന് കയറ്റുമതിയുടെ പ്രധാന കേന്ദ്രമാണ് പശ്ചിമേഷ്യ. പ്രത്യേകിച്ച് ഭക്ഷ്യോത്പന്നങ്ങള്, പച്ചക്കറികള് അത് പോലെ തന്നെ വേഗത്തില് കേടുവരുന്ന ചരക്കുകള് എന്നിവ ഇന്ത്യയില് നിന്ന് വന്തോതില് പശ്ചിമേഷ്യന് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റി അയക്കുന്നുണ്ട്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളികള് കനത്തതും കപ്പല് ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടതും ചരക്ക്കൂലി ഉയര്ന്നതുമെല്ലാം കയറ്റുമതിക്കാര്ക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളികളാണ് ഉയര്ത്തുന്നത്. ചരക്കുഗതാഗതം പുനരാരംഭിച്ച കപ്പല്ചാലുകളിലൂടെയുള്ള ചരക്ക് കടത്ത് കൂലി വലിയ തോതില് വര്ദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യന് കയറ്റുമതിക്കാര്ക്ക് ഇത് വഴിയുള്ള ചരക്ക് കടത്ത് വലിയ പ്രയാസമായിത്തീര്ന്നിരിക്കുന്നു. ചരക്കുകള് എത്താന് വൈകുകയും ചെലവ് കുതിച്ചുയരുകയും ചരക്കുകള് വിവിധ തുറമുഖങ്ങളില് കെട്ടിക്കിടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
Also Read: എൽപിജി ക്ഷാമം തടയാൻ കേന്ദ്രം; രാജ്യത്ത് 'അവശ്യസാധന നിയമം' നടപ്പാക്കി
കപ്പല്ഗതാഗതത്തിലെ തടസങ്ങളുംഎങ്ങനെയാണ് കടത്തിനെയും കയറ്റുമതിക്കാരെയും ബാധിച്ചതെന്നും അവരെ ആഭ്യന്തര വിപണിയിലേക്ക് തിരിയാന് പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നും വിശദമാക്കുകയാണ് ഇടിവി ഭാരതിന് നല്കിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തില് ഫെഡറേഷന് ഓഫ് ഇന്ത്യന് എക്സ്പോര്ട്ട്സ് ഓര്ഗനൈസേഷന്റെ ഡയറക്ടര് ജനറലും സിഇഒയുമായ ഡോ.അജയ് സഹായ്. കയറ്റുമതിക്കാര്ക്ക് ഇത് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ഉയര്ത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
നിരവധി കപ്പല്ചാലുകള് കൃത്യമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നില്ല. അത് കൊണ്ട് തന്നെ കയറ്റുമതിക്കാര്ക്ക് തങ്ങളുടെ ചരക്കുകള് കൊണ്ടു പോകാന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നു. പത്ത് ദിവസമായി മേഖലയില് സംഘര്ഷം തുടരുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഫലമായി ഉത്പാദനം നിലവിലെ പോലെ തന്നെ തുടരുകയും കയറ്റുമതിക്കാര്ക്ക് അവരുടെ ചരക്കുകള് കടത്താന് മാര്ഗമില്ലാതെ ഉഴലുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതിയാണ്. ഇതോടെ വന് ചരക്കുകള് കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉടലെടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
വ്യവസായം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികള്
വിറ്റഴിക്കാത്ത ചരക്കുകള് വ്യവസായത്തിന് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ഉയര്ത്തുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. അതേസമയം തന്നെ ഇതിനകം ഫാക്ടറികളില് നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ചരക്കുകള് പലയിടങ്ങളിലും കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു. കപ്പല്പ്പാത ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാല് ചരക്കുകള് തുറമുഖങ്ങളില് കിടക്കുകയാണ്. ഇത്തരത്തില് തുറമുഖങ്ങളില് കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ചരക്കുകള്ക്ക് ഇത് സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നിരക്ക് കൂടി നല്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യമാണ് കയറ്റുമതിക്കാര് നേരിടുന്നത്. ഇത് ഇവര്ക്ക് അധിക സാമ്പത്തികഭാരം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഇത് മൊത്തത്തിലുള്ള ചെലവും വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
ഇതിന് പുറമെ മറ്റൊരു ബാധ്യത കൂടി കയറ്റുമതിക്കാരുടെ മേല് പതിച്ചിരിക്കുന്നു. 1500 മുതല് നാലായിരം ഡോളര് വരെ അടിയന്തര സര്ചാര്ജും ഇവര്ക്ക് മേല് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നു. നേരത്തെ പശ്ചിമേഷ്യയിലേക്ക് അറുനൂറ് മുതല് 700 ഡോളര് വരെയാണ് ചരക്കുകടത്തായി നല്കേണ്ടിയിരുന്നത്. ഇതാണ് നാടകീയമായി വര്ദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ കടത്ത് കൂലിയില് നാനൂറ് ശതമാനം വരെയാണ് വര്ദ്ധനയുണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്നും സഹായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
കപ്പലിതര സാധാരണ യാനങ്ങള് നല്കുന്ന പ്രതീക്ഷ
എന്നാല് ചില ശുഭ സൂചനകള് കണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യന് കയറ്റുമതി സംഘടനയുടെ മേധാവി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ചില കപ്പല് ചാലുകളിലൂടെ പരിമിതമായ തോതില് ഗതാഗതം പുനരാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചില ഇന്ത്യന് ചെറുകിട യാന ഉടമകള് കപ്പലിതര സാധാരണ യാനങ്ങള് ഇത് വഴി ഈ മാസം പതിനഞ്ച മുതല് അയക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ഈ സേവനങ്ങള് ആരംഭിച്ചാല് ഇപ്പോള് വിവിധ തുറമുഖങ്ങളില് യാത്ര തടസപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ചരക്കുകള്ക്ക് ശാപമോഷമുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
പശ്ചിമേഷ്യയിലേക്കുള്ള 200 കോടി ഡോളര് വില വരുന്ന കയറ്റുമതി ചരക്കുകള് പത്ത് ദിവസമായി കുടങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. ഇതോടെ പല കയറ്റുമതിക്കാരും തങ്ങളുടെ ചരക്കുകള് ആഭ്യന്തര വിപണിയിലെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വേഗത്തില് നശിച്ച് പോകുന്ന പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും പോലുള്ളവ തിരികെ എത്തിക്കാനാണ് ഇവര് പ്രധാനമായും ശ്രമിക്കുന്നത്.
ആഭ്യന്തരവിപണിയിലേക്കുള്ള ചരക്കുകളുടെ വരവ്
ആഭ്യന്തര വിപണിയില് ഇതിനകം തന്നെ വാഴപ്പത്തിന്റെ വില കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം വസ്തുക്കള്ക്കാണ് കടത്ത് കൂലി വര്ദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും കയറ്റുമതിക്കാര് പറയുന്നു. ബദല് രാജ്യാന്തര വിപണികളിലേക്ക് ഇവ കൊണ്ടു പോകുന്നത് ചെലവ് ഇനിയും ഉയര്ത്തും. ഇതിനുമപ്പുറം ഇവ കൃത്യസമയത്ത് അവിടെയെത്തുമോയെന്ന ആശങ്കയുമുണ്ടെന്ന് സഹായി പറയുന്നു.
ഈ വെല്ലുവിളികള് ഒഴിവാക്കാന് അടിയന്തരമായി ഒരുപുത്തന് കയറ്റുമതി പാത കണ്ടെത്തുന്നതിന് പകരം മിക്ക ഉത്പാദകരും ആഭ്യന്തര വിപണിയില് തന്നെ തങ്ങളുടെ ഉത്പന്നങ്ങള് വിറ്റഴിക്കാന് ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.