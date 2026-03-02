പശ്ചിമേഷ്യന് സംഘര്ഷം: പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തില് സ്ഥിതിഗതികള് വിലയിരുത്തി മന്ത്രിസഭ സുരക്ഷാ സമിതി
രാജസ്ഥാന്, ഗുജറാത്ത്, തമിഴ്നാട്, പുതുച്ചേരി തുടങ്ങിയിടങ്ങളിലെ രണ്ട് ദിവസത്തെ സന്ദര്ശനത്തിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ രാത്രി ഒന്പതരയോടെ തിരിച്ചെത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയില് സുരക്ഷാ സമിതി യോഗം ചേര്ന്നത്.
ന്യൂഡല്ഹി: ഇറാനെ അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും ചേര്ന്ന് അക്രമിക്കുകയും ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവ് അയത്തൊള്ള അലി ഖമേനിയെ വധിക്കുകയും ചെയ്ത പശ്ചാത്തലത്തില് പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സ്ഥിതിഗതികള് വിലയിരുത്താന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തില് മന്ത്രിസഭാ സുരക്ഷാ സമിതി കഴിഞ്ഞ രാത്രി അടിയന്തര യോഗം ചേര്ന്നു. സംഘര്ഷം ബാധിച്ചിട്ടുള്ള ഇന്ത്യാക്കാരെ സഹായിക്കാന് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വകുപ്പുകളും അടിയന്തര നടപടികള് കൈക്കൊള്ളണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നിര്ദ്ദേശിച്ചു. ചര്ച്ചകളിലൂടെയും നയതന്ത്രങ്ങളിലൂടെയും പ്രശ്നം എത്രയും വേഗം പരിഹരിക്കണമെന്നും യോഗം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
രാജസ്ഥാന്, ഗുജറാത്ത്, തമിഴ്നാട്, പുതുച്ചേരി തുടങ്ങിയിടങ്ങളിലെ ദ്വിദിന സന്ദര്ശനത്തിന് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് ഇന്നലെ രാത്രി 9.30ഓടെ മടങ്ങിയെത്തിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയായിരുന്നു യോഗം.
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സ്ഥിതിഗതികള് യോഗം വിലയിരുത്തിയതായി യോഗത്തിന് ശേഷം പുറത്ത് വിട്ട വാര്ത്താക്കുറിപ്പില് പറയുന്നു. മേഖലയിലെ ഇന്ത്യന് പ്രവാസി സമൂഹത്തിന്റെ സുരക്ഷയില് യോഗം ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി. ഇന്ത്യയില് നിന്നുള്ളവരെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നതിലെ പ്രശ്നങ്ങള് യോഗം ചര്ച്ച ചെയ്തു. ഒപ്പം ആ മേഖലയില് വിവിധ പരീക്ഷകളില് പങ്കെടുക്കേണ്ട കുട്ടികളുടെ സാഹചര്യവും യോഗം ചര്ച്ച ചെയ്തു. മേഖലയിലെ സുരക്ഷയും വാണിജ്യ സാമ്പത്തിക പ്രവര്ത്തനങ്ങളും ചര്ച്ചയായി.
പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ്, ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ, വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയ്ശങ്കർ, ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ എന്നിവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവൽ, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിമാരായ പി കെ മിശ്ര, ശക്തികാന്ത ദാസ്, ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫ് ജനറൽ അനിൽ ചൗഹാൻ, കാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി ടി വി സോമനാഥൻ, വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി വിക്രം മിശ്രി എന്നിവരുമായി ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ പശ്ചിമേഷ്യയിലെ നിലവിലുള്ള സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചും ഇന്ത്യയിലുണ്ടാകുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിശദീകരിച്ചു.
നിലവിൽ, പശ്ചിമേഷ്യയുടെ വ്യോമാതിർത്തി ഏതാണ്ട് അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സൈനിക നീക്കം കാരണം വിമാന സർവീസുകൾ തടസ്സപ്പെട്ടതിനാൽ, നൂറുകണക്കിന് ഇന്ത്യക്കാർ ദുബായ്, ദോഹ, മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രധാന വിമാനത്താവളങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്, പലരും ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിനോട് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങള് വഴി സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
ഇറാനിൽ താമസിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ജോലി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഏകദേശം 10,000 ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുണ്ട്, അതേസമയം 40,000-ത്തിലധികം പേർ ഇസ്രയേലിൽ താമസിക്കുന്നു. ഗൾഫിലും പശ്ചിമേഷ്യയിലും താമസിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരുടെ എണ്ണം ഏകദേശം 90 ലക്ഷമാണ്.
ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ ഇസ്രയേലും അമേരിക്കയും ഇറാനെതിരെ നടത്തിയ വലിയ ആക്രമണത്തിൽ ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവ് ഖമേനി കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇറാനിയൻ സ്റ്റേറ്റ് ടെലിവിഷനും സർക്കാർ നടത്തുന്ന ഐആർഎൻഎ വാർത്താ ഏജൻസിയും ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ 86-കാരനായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇറാനികൾക്ക് "അവരുടെ രാജ്യം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ" അവരുടെ "ഏറ്റവും വലിയ അവസരം" നൽകിയതായി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
കനത്തതും കൃത്യവുമായ ബോംബാക്രമണം ആഴ്ച മുഴുവൻ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ളിടത്തോളം തുടരുമെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഇസ്രായേലിനും ഗൾഫ് മേഖലയിലുടനീളമുള്ള യുഎസ് സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും നേരെയും ആഗോള ബിസിനസ്സ് കേന്ദ്രമായ ദുബായിലും ഡ്രോണുകളും മിസൈലുകളും പ്രയോഗിച്ചാണ് ഇറാൻ ആക്രമണത്തിന് മറുപടി നൽകിയത്.
ഞായറാഴ്ച, ഖമേനിയുടെ കൊലപാതകത്തിൽ ദുഃഖവും ദുഃഖവും പ്രകടിപ്പിച്ച് ഷിയാ സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ടവർ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ തെരുവിലിറങ്ങി.