ഇറാൻ- യുഎസ് സംഘർഷം ഇന്ധനവിലയെ ബാധിക്കുമോ? ജിയോപൊളിറ്റിക്കൽ വിദഗ്ദ്ധൻ വിശദമാക്കുന്നു

അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ ആഘാതം വരും ദിവസങ്ങളിൽ അക്രമണം എങ്ങനെ വികസിക്കുമെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നതെന്ന് ജിയോപൊളിറ്റിക്കൽ വിദഗ്ദ്ധൻ നരേന്ദ്ര തനേജ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Iran's Supreme Leader Ayatollah Khamenei was killed in US-Israeli strikes in Iran (AP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 2, 2026 at 3:26 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: ഇറാനെതിരെ യുഎസ്-ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം നിലനിൽക്കെ ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെയും പ്രകൃതിവാതകത്തിൻ്റെയും വിലയുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കയിലാണ് ലോകം. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ ആഘാതം വരും ദിവസങ്ങളിൽ അക്രമണം എങ്ങനെ വികസിക്കുമെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നതെന്ന് ജിയോപൊളിറ്റിക്കൽ വിദഗ്ദ്ധൻ നരേന്ദ്ര തനേജ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

അമേരിക്കയുടെയും ഇസ്രായേലിൻ്റെയും നിലവിലെ നടപടികൾ ഇറാനിൽ തന്ത്രപരമായ സമ്മർദം ചെലുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണെങ്കിലും ഇറാൻ ഇതുവരെ പരിമിതമായി മാത്രം പ്രതികരിച്ചത് പിരിമുറുക്കം കൂടുതൽ കാലം നിലനിൽക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നുള്ള സൂചനയാണെന്ന് തനേജ വിശദീകരിക്കുന്നു.

ആഗോള എണ്ണ വിതരണത്തിൽ നിലവിൽ വലിയ തടസങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കൂടാതെ, ഇറാനിൽ ഒരു ഭരണമാറ്റം സംഭവിക്കുകയും പുതിയ സർക്കാർ വിദേശ നിക്ഷേപത്തിനുള്ള സാഹചര്യമൊരുക്കി സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്‌താല്‍ ഇറാൻ്റെ എണ്ണ ഉൽപാദനത്തിൽ ഗണ്യമായ വർധനവ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് തനേജ വിശദീകരിക്കുന്നു.

അതേസമയം, കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുസന്ദം ഗവർണറേറ്റിന് സമീപം പലാവു പതാകയുള്ള എണ്ണ ടാങ്കർ 'സ്കൈലൈറ്റ്' ഇറാൻ ആക്രമിച്ചതായി ഒമാൻ്റെ മാരിടൈം സെക്യൂരിറ്റി സെൻ്ററിൻ്റെ പ്രസ്‌താവന ഉദ്ധരിച്ച് ഗൾഫ് ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു. ഖസബ് തുറമുഖത്തിന് ഏകദേശം അഞ്ച് നോട്ടിക്കൽ മൈൽ വടക്കാണ് കപ്പൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്.

കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന 15 ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെയും അഞ്ച് ഇറാനിയൻ പൗരന്മാരെയും ഉൾപ്പെടെ 20 ജീവനക്കാരെയും ഒഴിപ്പിച്ചു. പരിക്കേറ്റ ജീവനക്കാരെ ആവശ്യമായ ചികിത്സയ്ക്കായി മാറ്റി. നാല് പേർക്കാണ് പരിക്കേറ്റതെന്നും വിദേശ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അതേസമയം ഫെബ്രുവരി 28ന് ആരംഭിച്ച ആക്രമണത്തെത്തുടർന്നുണ്ടായ വ്യോമ ഭീഷണികളെ വിജയകരമായി തടഞ്ഞതായി യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇറാൻ ആക്രമണം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം സൈന്യം ഇതുവരെ 165 ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ, രണ്ട് ക്രൂയിസ് മിസൈലുകൾ, 541 ഇറാനിയൻ ഡ്രോണുകൾ എന്നിവയെ വിജയകരമായി നിർവീര്യമാക്കിയെന്ന് യുഎഇ മന്ത്രാലയം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

നിലവിൽ, പശ്ചിമേഷ്യയുടെ വ്യോമാതിർത്തി അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സൈനിക നീക്കം കാരണം വിമാന സർവീസുകൾ തടസപ്പെട്ടതിനാൽ, നൂറുകണക്കിന് ഇന്ത്യക്കാർ ദുബായ്, ദോഹ, മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രധാന വിമാനത്താവളങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. പലരും ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിനോട് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങള്‍ വഴി സഹായം അഭ്യർഥിക്കുന്നുമുണ്ട്.

ടെഹ്‌റാനിലും മറ്റ് പ്രധാന നഗരങ്ങളിലും നടന്ന സ്ഫോടനത്തില്‍ ഇറാൻ്റെ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുള്ള അലി ഖമേനി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൾ, പേരക്കുട്ടി, മരുമകൾ, മരുമകൻ എന്നിവർ ആക്രമണങ്ങളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഇറാനിയൻ സ്റ്റേറ്റ് മാധ്യമങ്ങള്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഖമേനിയുടെ കൊലപാതകത്തിൽ ദുഃഖം പ്രകടിപ്പിച്ച് ഷിയാ സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ടവർ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ തെരുവിലിറങ്ങിയിരുന്നു.

ഇന്ധനവില
ഗള്‍ഫ് ആക്രമണം
നരേന്ദ്ര തനേജ
ആഗോള എണ്ണ വിപണി
ഇറാൻ ഇസ്രായേല്‍ സംഘർഷം

