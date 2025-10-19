ETV Bharat / bharat

"ഈ മനോഹരമായ ഭൂമിയില്‍ നിന്നും ഞാൻ മറക്കാനാവാത്ത നല്ല ഓർമകളുമായി പിൻവാങ്ങുന്നു", വൈകാരിക കുറിപ്പുമായി ഇറാൻ മുൻ അംബാസഡർ

അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇറാനോടൊപ്പം നിന്നതിന് ഇന്ത്യയെ പ്രശംസിച്ച് വിടവാങ്ങൽ കുറിപ്പെഴുതി ഇറാജ് ഇലാഹി.

IRAJ ELAHI IRAJ ELAHI FAREWELL NOTE IRANIAN ENVOY MISSION CONCLUSION INDIA IRAN
FILE- Iraj Elahi, former Ambassador of Iran in Delhi ((X@Iran_in_India))
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 19, 2025 at 8:31 PM IST

2 Min Read
ന്യൂഡൽഹി: ഇറാൻ മുൻ അംബാസഡറായി സേവനമനുഷ്‌ഠിച്ച ഇറാജ് ഇലാഹി ഇന്ത്യയിലെ തൻ്റെ നയതന്ത്ര ദൗത്യം അവസാനിപ്പിച്ചു. വിടവാങ്ങൽ കുറിപ്പിൽ ഇന്ത്യ-ഇറാൻ പങ്കാളിത്തത്തെ കുറിച്ചും ഇന്ത്യയുടെ സംസ്‌കാരത്തെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം വാചാലനായി.

തൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് ഇറാനിലുള്ള ചബഹാർ തുറമുഖം പ്രവർത്തനക്ഷമമായതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്, ഇന്ത്യയെ മധ്യേഷ്യൻ രാജ‍്യങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചബഹാർ തുറമുഖ പദ്ധതി ഒരു പ്രധാന നാഴികക്കല്ലായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇറാൻ്റെ റെയിൽവേ ശൃംഖലയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കവാടമാണിത്, പ്രാദേശിക വളർച്ചയ്ക്കും ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്കും ഇത് സഹായകമാകും എന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

"ഇറാൻ, ഇന്ത്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ സാധ്യതകൾ, സാംസ്‌കാരിക ബന്ധങ്ങൾ, സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നിവ ഇരു രാജ്യങ്ങളെയും സ്വാഭാവിക പങ്കാളികളാക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു" ഇലാഹി കുറിപ്പൽ പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയിലെ തൻ്റെ നയതന്ത്ര ദൗത്യം അവസാനിക്കുമ്പോൾ, ഈ മനോഹരമായ ഭൂമിയില്‍ നിന്നും താൻ മറക്കാനാവാത്ത നല്ല ഓർമകളുമായി പിൻവാങ്ങുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വൈകാരികമായി കുറിച്ചു. തനിക്ക് ഇവിടെ ലഭിച്ച കാലയളവിൽ ഇന്ത്യയിലെ നിരവധി നേതാക്കള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ അനേകം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചു.

ആഗോള സ്ഥാനം കൈവരിക്കുന്നതിനായി മഹത്തായ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെയും അതിൻ്റെ സർക്കാരിൻ്റെയും അക്ഷീണ പരിശ്രമങ്ങൾ ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യ ഉടൻ മുന്നേറുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് എന്നും ഇലാഹി പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുടെ സമ്പന്നമായ സാംസ്‌കാരിക പൈതൃകത്തെ ഇലാഹി അഭിനന്ദിച്ചു. അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇറാനോടൊപ്പം നിന്നതിന് ഇന്ത്യയെ പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള നിരവധി പ്രദേശങ്ങളും നഗരങ്ങളും സന്ദർശിക്കാൻ സാധിച്ചു. അതിലൂടെ സമ്പന്നമായ സാംസ്‌കാരിക ചരിത്ര പൈതൃകങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനും തനിക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ഇറാനിലേക്ക് ഇന്ത്യക്കാരെ ക്ഷണിച്ചു. "എല്ലാ ഇന്ത്യൻ സുഹൃത്തുക്കളെയും ഇറാൻ സന്ദർശിക്കാനും അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യം നേരിട്ട് കാണാനും നമ്മുടെ രണ്ട് പുരാതന നാഗരികതകൾ തമ്മിലുള്ള ചരിത്രപരവും സാംസ്‌കാരികവുമായ ബന്ധം അനുഭവിക്കാനും ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു" അദ്ദേഹം ഉപസംഹരിച്ചു. അതേസമയം, ഇന്ത്യയുമായി വലിയ നയതന്ത്രബന്ധം പുലര്‍ത്തുന്ന രാജ്യമാണ് ഇറാൻ.

