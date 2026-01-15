ETV Bharat / bharat

സ്ഥിതിഗതികൾ ഗുരുതരം, ഇന്ത്യയുമായി സംസാരിച്ച് ഇറാൻ; വധശിക്ഷ നിര്‍ത്തിവച്ചെന്ന് ട്രംപ്

ഇറാനില്‍ ആഭ്യന്തര കലാപം തുടരുകയാണ്. അന്താരാഷ്‌ട്ര മാധ്യമങ്ങളുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം ഇതുവരെ 2400ല്‍ അധികം പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു.

IRAN CALLS JAISHANKAR IRAN UNREST TRUMP LATEST INTERNATIONAL NEWS
People carry Iranian flags and pro-government placards during a funeral ceremony for a group of security forces, who were killed during anti-government protests, in Tehran, Iran, Wednesday. (AP)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 15, 2026 at 7:40 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സയീദ് അബ്ബാസ് അരാഗ്‌ചിയുമായി ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കർ ബുധനാഴ്‌ച ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു. ഇറാനിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇരുനേതാക്കളും ചർച്ച ചെയ്‌തു. "ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സയീദ് അബ്ബാസ് അരാഗ്‌ചിയുടെ ഫോൺ കോൾ ലഭിച്ചു. ഇറാനിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്‌തു," ജയശങ്കർ എക്‌സിലെ പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു.

ഇറാനില്‍ ആഭ്യന്തര കലാപം തുടരുകയാണ്. അന്താരാഷ്‌ട്ര മാധ്യമങ്ങളുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം ഇതുവരെ 2400ല്‍ അധികം പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. അതേസമയം, ഇറാൻ വധശിക്ഷ നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും ഇതുമായി മുന്നോട്ട് പോകില്ലെന്നും തനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഉറപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

"കൊലപാതകം നിർത്തിയെന്നും വധശിക്ഷകൾ നടക്കില്ലെന്നും അവർ പറഞ്ഞു, സംഭവം നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ്" ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. വധശിക്ഷ നിര്‍ത്തിവച്ചതായി ഇറാനും സ്ഥിരീകരിച്ചു. യുഎസ് നെറ്റ്‌വർക്ക് ഫോക്‌സ് ന്യൂസിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ഇറാനിയൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്‌ചി "ഇന്നോ നാളെയോ വധശിക്ഷ ഉണ്ടാകില്ല" എന്ന് പറഞ്ഞു.

മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇന്ത്യ

ഇറാനിലെ വർധിച്ചുവരുന്ന സംഘർഷങ്ങളുടെയും പ്രതിഷേധങ്ങളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ, അടുത്ത അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ ഇറാനിലേക്കുള്ള യാത്ര ഒഴിവാക്കണമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം (MEA) ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് കർശന നിർദേശം നൽകി. ജനുവരി 5-ന് നൽകിയ ആദ്യ മുന്നറിയിപ്പിന് പിന്നാലെയാണ് സുരക്ഷാ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്തുള്ള ഈ പുതിയ നിർദ്ദേശം.

നിലവിൽ ഇറാനിലുള്ള ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരോട് (വിദ്യാർത്ഥികൾ, തീർത്ഥാടകർ, ബിസിനസുകാർ, വിനോദസഞ്ചാരികൾ) ലഭ്യമായ വിമാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗതാഗത മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എത്രയും വേഗം രാജ്യം വിടാൻ ടെഹ്‌റാനിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ പ്രതിഷേധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കണമെന്നും എംബസിയുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്. സഹായത്തിനായി എംബസി അടിയന്തര ഹെൽപ്‌ലൈൻ നമ്പറുകളും (+989128109115, +989128109109, +989128109102, +989932179359) ഇമെയിൽ വിലാസവും (cons.tehran@mea.gov.in) പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഇതുവരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തവർ ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പേര് വിവരങ്ങൾ നൽകണം.

ഇറാനിൽ വിലക്കയറ്റത്തിനും കറൻസിയുടെ മൂല്യത്തകർച്ചയ്ക്കുമെതിരെ തുടങ്ങിയ പ്രതിഷേധം 20-ാം ദിവസവും തുടരുകയാണ്. 280-ലധികം ഇടങ്ങളിൽ പ്രക്ഷോഭം പടർന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ നിരവധി പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ദിവസമായി ഇറാനിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്.

അതേസമയം, തങ്ങളുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നുവെന്നും അക്രമത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും ആരോപിച്ച് ഇറാൻ യുഎന്നിനെ സമീപിച്ചു. പ്രതിഷേധക്കാരെ പിന്തുണച്ചും സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്‌തും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളാണ് ഇറാനെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. ട്രംപിൻ്റെ പ്രസ്‌താവനകൾ അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്ന് ഇറാൻ ആരോപിച്ചു.

ഇന്ത്യ-ഇറാൻ ബന്ധം

ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മില്‍ എഴുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തെ നയതന്ത്ര ബന്ധമുണ്ട്. ആഗോള, പ്രാദേശിക പ്രശ്നങ്ങൾ നയതന്ത്ര ബന്ധത്തില്‍ ചില വിള്ളലുകള്‍ വരുത്തിയെങ്കിലും ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഇപ്പോഴും ബന്ധം നിലനിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

ചാബഹാർ തുറമുഖ കരാറാണ് ഇന്ത്യ-ഇറാൻ ബന്ധത്തിലെ പ്രധാന ഘടകം. അന്താരാഷ്ട്ര വടക്ക്-തെക്ക് ഗതാഗത ഇടനാഴിവഴി മധ്യേഷ്യയിലേക്കും റഷ്യയിലേക്കും ഇന്ത്യക്ക് ഒരു പ്രധാന പാത നൽകുന്നതിനാൽ, ഈ തുറമുഖം പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യ 10 വർഷത്തെ കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു. പാകിസ്ഥാനെ ആശ്രയിക്കാതെ വ്യാപാരം നടത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഈ പാത തന്ത്രപരമായി പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്.

എന്നിരുന്നാലും, മേഖലയ്ക്ക് പുറത്ത് നിന്നുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ ബന്ധത്തിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. 2026 ജനുവരിയിൽ യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇറാനുമായി വ്യാപാരം തുടരുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്ക് 25 ശതമാനം തീരുവ ചുമത്തുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇത് ഇന്ത്യയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി. ർ

ഇറാനുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ വ്യാപാരം ഏകദേശം 1.68 ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റേതാണ്, എന്നാൽ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സുമായുള്ള വ്യാപാരം ഏകദേശം 86.5 ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റേതാണ്. യുഎസുമായുള്ള സാമ്പത്തിക ബന്ധവും ഇറാനുമായുള്ള തന്ത്രപരമായ താൽപ്പര്യങ്ങളും തമ്മിൽ ഇന്ത്യക്ക് സന്തുലിതാവസ്ഥ പാലിക്കേണ്ട സ്ഥിതിയാണ് നിലവിലുള്ളത്.

ഈ വർഷം ഇന്ത്യ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന ബ്രിക്സ് (BRICS) പോലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര വേദികളിലൂടെ ഇന്ത്യ അമേരിക്കയുമായി ബന്ധം തുടരുന്നു. ബസ്മതി അരിയും മരുന്നുകളും പോലുള്ള ചില മേഖലകളിൽ ഇന്ത്യ ഇറാനുമായി വ്യാപാരം തുടരുന്നുണ്ട്.

Also Read: ഇറാനിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യരുത്, ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ ഉടൻ രാജ്യം വിടണം; നിർദേശവുമായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവും എംബസിയും

TAGGED:

IRAN CALLS JAISHANKAR
IRAN UNREST
TRUMP
LATEST INTERNATIONAL NEWS
IRAN INDIA RELATION

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.