'ഇന്ത്യ വിശ്വസ്തതയുടെ നാട്'; ഖാമേനിയുടെ വിയോഗത്തിൽ അനുശോചിച്ച ഇന്ത്യക്കാർക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് ഇറാൻ
അമേരിക്കയുടെയും ഇസ്രയേലിൻ്റെയും ആക്രമണത്തിലാണ് ഖാമേനി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. രാജ്യത്തെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പുനർനിർമിക്കാൻ പുതിയ നേതാവ് മൊജ്തബ ഖാമേനി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഉടൻ കരാറിലെത്തിയില്ലെങ്കിൽ അതിശക്തമായ ആക്രമണം നടത്തുമെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്.
By ANI
Published : April 2, 2026 at 11:42 AM IST
ലഖ്നൗ: അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും സംയുക്തമായി നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഇറാൻ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുല്ല അലി ഖാമേനിയുടെ വിയോഗത്തിൽ അനുശോചിച്ച ഇന്ത്യക്കാർക്ക് നന്ദി അറിയിച്ച് ഇറാൻ്റെ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി അബ്ദുൽ മജീദ് ഹക്കീം ഇലാഹി. ലഖ്നൗവിൽ നടന്ന അനുശോചന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. വിശ്വസ്തതയുടെയും മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെയും നാടാണ് ഇന്ത്യയെന്ന് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചു.
സ്വന്തമായി ശബ്ദമില്ലാത്തവരുടെ ശബ്ദമായിരുന്നു ഖാമേനിയെന്നും ആരും നിർബന്ധിക്കാതെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് ആളുകൾ അനുശോചനത്തിനായി എത്തിയതെന്നും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ധാർമികതയുടെ നാടാണ് ഇന്ത്യയെന്നതിൻ്റെ വ്യക്തമായ തെളിവാണിതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഫെബ്രുവരി 28ന് അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും സംയുക്തമായി നടത്തിയ ആക്രമണത്തിലാണ് ആയത്തുല്ല അലി ഖാമേനി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇതിന് മറുപടിയായി യുഎസ്, ഇസ്രയേൽ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇറാനും ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. ഖാമേനിയുടെ മരണത്തിന് പിന്നാലെ അമേരിക്കയ്ക്കും ഇസ്രയേലിനുമെതിരെ ഇന്ത്യയിലുടനീളം ഷിയാ സമൂഹം വ്യാപക പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചു.
പുനർനിർമാണത്തിന് ആഹ്വാനം
രാജ്യത്ത് യുദ്ധം തകർത്ത അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പുനർനിർമിക്കുന്നതിനും നാശനഷ്ടങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുമായി സമഗ്ര കർമപദ്ധതിക്ക് ഇറാൻ്റെ പുതിയ പരമോന്നത നേതാവും ഖാമേനിയുടെ മകനുമായ മൊജ്തബ ഖാമേനി ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തോടും ദേശീയ പ്രകൃതി ദിനത്തോടും അനുബന്ധിച്ച് നൽകിയ സന്ദേശത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയതെന്ന് ഇറാൻ ഔദ്യോഗിക മാധ്യമമായ പ്രസ് ടിവി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
അമേരിക്കയും സയണിസ്റ്റ് ശത്രുക്കളും ജനങ്ങളെ മാത്രമല്ല രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രകൃതിയെയും ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. മാനുഷിക പരിഗണനകളില്ലാത്ത ശത്രുക്കളുടെ നടപടിയെ ശക്തമായി അപലപിച്ച അദ്ദേഹം രാജ്യത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തര വളർച്ചയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.
മുന്നറിയിപ്പുമായി അമേരിക്ക
പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വരും ആഴ്ചകളിൽ ഇറാൻ കടുത്ത സൈനിക നടപടി നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇറാൻ ഉപരോധിച്ച ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങൾ തയാറാകണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഖാമേനിയുടെ മരണത്തോടെ ഇറാനിൽ ഭരണമാറ്റം സംഭവിച്ചതായും അമേരിക്കയ്ക്കും ലോകത്തിനും നേരെയുള്ള ഭീഷണി അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ വക്കിലാണ് അമേരിക്കയെന്നും ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു. മേഖലയിൽ അമേരിക്ക സൈനിക നീക്കം തുടരുകയാണെന്നും കടലിടുക്ക് സംരക്ഷിക്കാൻ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവരണമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചു.
ഒരു മാസത്തിലധികമായി നീളുന്ന സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇരു രാജ്യങ്ങളും സമാധാന കരാറിനായി നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഉടൻ നയതന്ത്ര കരാറിലെത്തിയില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഇറാന് നേരെ അതിശക്തമായ ആക്രമണം നടത്തുമെന്ന് യുഎസ് ഭരണകൂടം വ്യക്തമാക്കി. ഇറാൻ്റെ എല്ലാ വൈദ്യുതി ഉത്പാദന കേന്ദ്രങ്ങളിലും ആക്രമണം നടത്താൻ അമേരിക്ക സജ്ജമാണെന്നും ഇറാനെ പഴയ ശിലായുഗത്തിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കുമെന്നും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് കർശന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
Also Read: പശ്ചിമേഷ്യന് സംഘര്ഷം:ദ്രവീകൃത പെട്രോളിയം- പ്രകൃതിവാതകം എന്നിവയ്ക്കായി ബദല് മാര്ഗങ്ങള് തേടുമെന്ന് കേന്ദ്രം