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ഖാമേനിയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങ്; ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി സംഘത്തിന് നന്ദി അറിയിച്ച് ഇറാൻ

ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ, പാർലമെൻ്റ് അംഗങ്ങൾ, പണ്ഡിതർ, വിവിധ മതവിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുത്തത് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ദീർഘകാല ബന്ധത്തിൻ്റെ നേർചിത്രമാണെന്ന് എംബസി

FUNERAL OF AYATOLLAH ALI KHAMENEI PABITRA MARGHERITA MEHBOOBA MUFTI EMBASSY OF ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
Representative Image (ANI)
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By ANI

Published : July 6, 2026 at 11:00 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ഇറാൻ മുൻ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുല്ല അലി ഖാമേനിയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുത്ത ഭാരത് സർക്കാരിനും ജനങ്ങൾക്കും നന്ദി അറിയിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ഇറാൻ എംബസി. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ചരിത്രപരവും സാംസ്കാരികവും മാനുഷികവുമായ ബന്ധമാണ് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നതെന്ന് എംബസി വ്യക്തമാക്കി.

ഇന്ത്യയുടെ പിന്തുണയ്ക്ക് നന്ദി
സമൂഹമാധ്യമമായ എക്സിലൂടെയാണ് ഇറാൻ എംബസി തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണം നടത്തിയത്. ഇറാൻ ഇസ്‌ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ പരമോന്നത നേതാവിൻ്റെ വിയോഗത്തിൽ ആദരമർപ്പിക്കാനും സംസ്കാര ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കാനും എത്തിയ ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രതിനിധി സംഘത്തിനും ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്കും ഹൃദയംഗമമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതായി എംബസി അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ, പാർലമെൻ്റ് അംഗങ്ങൾ, പണ്ഡിതർ, വിവിധ മതവിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുത്തത് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ദീർഘകാല ബന്ധത്തിൻ്റെ നേർചിത്രമാണെന്നും എംബസി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഇറാനിലെ ജനങ്ങൾ ഈ ദേശീയ ദുഃഖാചരണ വേളയിൽ ഇന്ത്യ നൽകിയ ആത്മാർഥമായ പിന്തുണയെയും പരസ്പര ബഹുമാനത്തെയും വലിയ വിലയോടെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് എംബസി വ്യക്തമാക്കി. സൗഹൃദത്തിൻ്റെയും അനുകമ്പയുടെയും ഈ പ്രവൃത്തി ഇറാൻ ജനത ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. ഇറാൻ ഇസ്‌ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള ശാശ്വതമായ ബന്ധത്തിൻ്റെ വിലപ്പെട്ട തെളിവാണിതെന്നും ഭാവിയിൽ ഈ സൗഹൃദം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള മികച്ച അടിത്തറയായി ഇതിനെ കണക്കാക്കുന്നുവെന്നും എംബസി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഖാമേനിയുടെ മരണത്തിൽ ഇറാനോട് അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ച എല്ലാ ഇന്ത്യൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പ്രമുഖ വ്യക്തികൾക്കും സാധാരണ പൗരന്മാർക്കും എംബസി വീണ്ടും നന്ദി അറിയിച്ചു.

ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി സംഘം
ടെഹ്‌റാനിൽ നടന്ന സംസ്കാര ചടങ്ങിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി പബിത്ര മാർഗരിറ്റ, ബിഹാർ ഗവർണർ ലഫ്റ്റനൻ്റ് ജനറൽ സയ്യിദ് അതാ ഹസ്നൈൻ എന്നിവരാണ് പങ്കെടുത്തത്. മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായ സൽമാൻ ഖുർഷിദും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് ഖാമേനിക്ക് ആദരമർപ്പിച്ചു. ജമ്മു കശ്മീർ പീപ്പിൾസ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി അധ്യക്ഷ മെഹബൂബ മുഫ്തിയും സംസ്കാര ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ഇറാനോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ടെഹ്‌റാനിൽ നിന്ന് മടങ്ങുമ്പോൾ തൻ്റെ ചിന്തകൾ ഇറാനിലെ ധീരരായ നേതൃത്വത്തിനും ജനങ്ങൾക്കും ഒപ്പമാണെന്നും ഈ വലിയ നഷ്ടത്തിൻ്റെയും ദുഃഖത്തിൻ്റെയും നിമിഷത്തിൽ എക്കാലവും അവർക്കൊപ്പം നിൽക്കുമെന്നും മെഹബൂബ മുഫ്തി എക്സിൽ കുറിച്ചു. മികച്ച ആതിഥേയത്വം നൽകിയ ഇറാൻ സർക്കാരിന് നന്ദി പറഞ്ഞ അവർ, ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയ ബഹുമതിയായി കാണുന്നുവെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

പുതിയ പരമോന്നത നേതാവ്
ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരി 28ന് നടന്ന യുഎസ്-ഇസ്രയേൽ ആക്രമണത്തിലാണ് ആയത്തുല്ല അലി ഖാമേനി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇത് പശ്ചിമേഷ്യയിലാകെ വലിയ സംഘർഷങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചിരുന്നു. ടെഹ്‌റാനിൽ നടന്ന സംസ്കാര ചടങ്ങുകളിൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് പങ്കെടുത്തത്. ഖാമേനിയുടെ പാത പിന്തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തിന് കാരണക്കാരായവരോട് പകരം ചോദിക്കുമെന്നും ഇറാനിലെ രാഷ്ട്രീയ, സൈനിക നേതാക്കൾ ചടങ്ങിൽ പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു. ഖാമേനിയുടെ മരണത്തെത്തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ മൊജ്തബ ഖാമേനിയെ ഇറാൻ ഇസ്‌ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ പുതിയ പരമോന്നത നേതാവായി നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ഇസ്രയേൽ ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ ആറ് ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന സംസ്കാര ചടങ്ങുകളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം വിട്ടുനിൽക്കുമെന്നാണ് അൽ ജസീറ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.

പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സങ്കീർണമായ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾക്കിടയിലും ഇറാനുമായുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധം ശക്തമായി തുടരാനാണ് ഇന്ത്യ എക്കാലവും ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഛബഹാർ തുറമുഖം ഉൾപ്പെടെയുള്ള തന്ത്രപ്രധാനമായ പദ്ധതികളിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം ഇതിൻ്റെ വ്യക്തമായ ഉദാഹരണമാണ്. ഖാമേനിയുടെ വിയോഗത്തെ തുടർന്ന് മേഖലയിലുണ്ടായേക്കാവുന്ന മാറ്റങ്ങളെ ലോകരാജ്യങ്ങൾ വലിയ ആശങ്കയോടെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി സംഘത്തിൻ്റെ സന്ദർശനവും ഇറാൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണവും വലിയ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നത്.

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TAGGED:

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