യുഎഇയിൽ ഇറാൻ്റെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം; ഫുജൈറയിലെ സ്ഫോടനത്തിൽ മൂന്ന് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പരിക്ക്

Three Indian Nationals Injured After Drone Attack By Ira (IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 5, 2026 at 10:38 AM IST

ന്യൂഡൽഹി: യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സിലെ (യുഎഇ) ഫുജൈറ പെട്രോളിയം ഇൻഡസ്ട്രീസ് സോണിൽ (ഫോയിസ്) ഇറാൻ നടത്തിയ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ അഗ്നിബാധയിൽ മൂന്ന് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പരിക്ക്. ഇന്നലെ നടന്ന ഡ്രോൺ ആക്രമണമാണ് ഫുജൈറയിലെ എണ്ണ സംഭരണ കേന്ദ്രത്തിലെ തീപിടിത്തത്തിന് കാരണമായതെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

പരിക്കേറ്റ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്നും അവർക്ക് മികച്ച ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഔദ്യോഗിക പ്രതിനിധികൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വാണിജ്യ മേഖലയായ ഫുജൈറയിലെ പുതിയ ആക്രമണ സംഭവങ്ങൾ ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ വലിയ ആശങ്കയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ ഇടപെടൽ
ഫുജൈറയിലുണ്ടായ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് പരിക്കേറ്റ വിവരം യുഎഇയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയാണ് ആദ്യമായി സ്ഥിരീകരിച്ചത്. പരിക്കേറ്റവർക്ക് മികച്ച വൈദ്യസഹായം ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇവരുടെ ക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി പ്രാദേശിക ഭരണകൂടവുമായി നിരന്തരം ആശയവിനിമയം നടത്തിവരികയാണെന്നും എംബസി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റവരെ ഉടൻ തന്നെ ഫുജൈറയിലെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയുണ്ടായി. ഇവർക്ക് കൃത്യമായ തുടർചികിത്സ നൽകി വരികയാണെന്ന് യുഎഇയിലെ പ്രമുഖ മാധ്യമമായ ഖലീജ് ടൈംസും പ്രാദേശിക ഭരണനേതൃത്വത്തെ ഉദ്ധരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

തീവ്രശ്രമവുമായി സിവിൽ ഡിഫൻസ്
ഇറാനിൽ നിന്നുള്ള ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൻ്റെ ഫലമായാണ് കിഴക്കൻ എമിറേറ്റായ ഫുജൈറയിലെ എണ്ണ സംഭരണ ശാലയിൽ വൻ തീപിടിത്തമുണ്ടായതെന്ന് യുഎഇയുടെ ഔദ്യോഗിക വാർത്താ ഏജൻസിയായ വാം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. തീപിടിത്തമുണ്ടായ ഉടൻ തന്നെ ഫുജൈറ സിവിൽ ഡിഫൻസ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം അടിയന്തരമായി ആരംഭിച്ചു.

വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ തീ പൂർണമായും നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കാൻ സിവിൽ ഡിഫൻസിന് കഴിഞ്ഞതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഗൾഫ് മേഖലയിലെ തന്നെ വാണിജ്യപരമായി ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഇന്ധന കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണ് ഫുജൈറയിലുള്ളത്. അതിനാൽ സുരക്ഷാ സേനയുടെ പെട്ടെന്നുള്ള മികച്ച ഇടപെടലാണ് വലിയൊരു ദുരന്തം ഒഴിവാക്കിയത്.

മിസൈൽ ആക്രമണവും പ്രതിരോധവും
രാജ്യത്തിൻ്റെ ഫുജൈറ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ പ്രദേശങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി ഇറാൻ തിങ്കളാഴ്ച നാല് മിസൈലുകൾ പ്രയോഗിച്ചതായി യുഎഇ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം വെളിപ്പെടുത്തി. ഇതിൽ മൂന്ന് മിസൈലുകൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ സമുദ്രാതിർത്തിക്ക് മുകളിൽ വച്ച് തന്നെ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സുരക്ഷിതമായി തകർക്കാൻ സൈന്യത്തിന് സാധിച്ചു.

അവശേഷിക്കുന്ന ഒരു മിസൈൽ കടലിൽ ലക്ഷ്യം തെറ്റി വീണതായും പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം ജനങ്ങളെ അറിയിച്ചു. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ സർക്കാരിൻ്റെ സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും നിർദേശങ്ങൾ പൂർണമായും പാലിക്കാൻ തയ്യാറാകണമെന്നും മന്ത്രാലയം അഭ്യർഥിച്ചു. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും മറ്റും വ്യാജവാർത്തകളും അഭ്യൂഹങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്നും വിവരങ്ങൾക്ക് ഔദ്യോഗിക സ്രോതസ്സുകളെ മാത്രം അവലംബിക്കണമെന്നും അധികൃതർ പൊതുജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായി ഗൾഫ് ന്യൂസും റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഇറാനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം
മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും ഉപയോഗിച്ച് ഇറാൻ തുടർച്ചയായി നടത്തുന്ന യാതൊരു പ്രകോപനവുമില്ലാതെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളെ യുഎഇ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഏറ്റവും ശക്തമായ ഭാഷയിൽ അപലപിച്ചു. രാജ്യത്തിനെതിരെ നടക്കുന്ന സമാനമായ ആക്രമണങ്ങൾ വലിയ സുരക്ഷാ പ്രതിസന്ധികൾക്കാണ് കാരണമാകുന്നത്. ഇത്തരം കടന്നുകയറ്റങ്ങൾ യുഎഇയുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും സ്ഥിരതയ്ക്കും പ്രാദേശിക അഖണ്ഡതയ്ക്കും നേരെയുള്ള നേരിട്ടുള്ള ഭീഷണിയാണെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രതികരിച്ചു.

കൂടാതെ അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെയും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭാ ചാർട്ടറിൻ്റെയും പരസ്യമായ ലംഘനം കൂടിയാണ് ഇറാൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുമുണ്ടായതെന്ന് മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഏത് അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിലായാലും രാജ്യത്തിൻ്റെ അഖണ്ഡതയ്ക്കും പരമാധികാരത്തിനും മേലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഭീഷണിയും യാതൊരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾ രാജ്യത്ത് വെച്ചുപൊറുപ്പിക്കില്ലെന്നും യുഎഇ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു.

