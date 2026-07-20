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ഹൈദരാബാദ് പൊലീസ് അക്കാദമിയിൽ പീഡനം; ഐപിഎസ് ട്രെയിനിക്കെതിരെ കേസ്

കർണാടകയിൽ നിന്നുള്ള 30കാരിയായ ഐപിഎസ് ട്രെയിനിയാണ് അതിക്രമത്തിന് ഇരയായത്. ഹൈദരാബാദിലെ ശിവറാംപള്ളിയിലുള്ള ദേശീയ പൊലീസ് അക്കാദമിയിൽ പരിശീലനം നേടുകയാണ് ഇവർ

SEXUAL HARASSMENT CASE TRAINEE IPS OFFICERS CASE NATIONAL POLICE ACADEMY HYDERABAD COMPLAINT FILED BY TRAINEE IPS
Uday Krishna Reddy (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 20, 2026 at 11:21 AM IST

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ഹൈദരാബാദ്: സർദാർ വല്ലഭ്ഭായ് പട്ടേൽ ദേശീയ പൊലീസ് അക്കാദമിയിൽ വനിത ഐപിഎസ് ട്രെയിനിക്ക് നേരെ സഹപ്രവർത്തകൻ്റെ ലൈംഗികാതിക്രമം. സംഭവത്തിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സ്വദേശിയായ ഐപിഎസ് ട്രെയിനി ഉദയ് കൃഷ്ണ റെഡ്ഡിക്കെതിരെ അത്താപ്പൂർ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. കോൺസ്റ്റബിൾ പദവിയിൽ നിന്ന് സിവിൽ സർവീസ് നേടി ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായി മാറിയ വ്യക്തിയാണ് പ്രതിയെന്നത് സംഭവത്തിൻ്റെ ഗൗരവം വർധിപ്പിക്കുന്നു.

കർണാടകയിൽ നിന്നുള്ള 30കാരിയായ ഐപിഎസ് ട്രെയിനിയാണ് അതിക്രമത്തിന് ഇരയായത്. ഹൈദരാബാദിലെ ശിവറാംപള്ളിയിലുള്ള ദേശീയ പൊലീസ് അക്കാദമിയിൽ പരിശീലനം നേടുകയാണ് ഇവർ. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ പ്രകാശം ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ഉദയ് കൃഷ്ണ റെഡ്ഡിയും ഇതേ അക്കാദമിയിൽ പരിശീലനത്തിലുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ജൂൺ 23 മുതലാണ് പ്രതി വനിത ഉദ്യോഗസ്ഥയെ ശല്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. ഇവരുടെ വാട്‌സാപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് അശ്ലീല സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചായിരുന്നു തുടക്കം. പിന്നീട് അക്കാദമിയിലെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ മുന്നിൽ വച്ച് തെലുങ്ക് ഭാഷയിൽ മോശമായി സംസാരിക്കുകയും അപമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിന് പുറമെ, ഇവർക്ക് മറ്റൊരാളുമായി അവിഹിത ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് അക്കാദമിയിൽ വ്യാജ പ്രചാരണം നടത്തുകയും മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവരുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ബലമായി പിടിച്ചുവാങ്ങിയ പ്രതി, സ്വകാര്യ സന്ദേശങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയതായും പരാതിയിലുണ്ട്.

ഈ മാസം എട്ടിന് പ്രതി വനിത ഉദ്യോഗസ്ഥയെ തൻ്റെ മുറിയിലേക്ക് ബലമായി വലിച്ചിഴച്ചു കൊണ്ടുപോയി. തുടർന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഫോൺ പാസ്‌വേഡ് കൈക്കലാക്കി. ഒൻപതിന് രാത്രി ഒൻപതിന് വീണ്ടും ഇവരുടെ മുടിക്ക് കുത്തിപ്പിടിച്ച് മുറിയിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ചു. കഴുത്ത് ഞെരിച്ചും കഴുത്തിൽ കത്തിവച്ചും കൊലപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. 10ന് രാത്രിയും ഇയാൾ മോശമായി പെരുമാറി. ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ സ്വകാര്യ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയ പ്രതി, ഇത് ഇവരുടെ ഭർത്താവിന് അയച്ചുകൊടുക്കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതായി പരാതിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

വനിത ഉദ്യോഗസ്ഥ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശനിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് അത്താപ്പൂർ പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. ലൈംഗികാതിക്രമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് ഉദയ് കൃഷ്ണ റെഡ്ഡിക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പൊലീസിൻ്റെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ പ്രതിക്കെതിരെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. പരിശീലന സമയത്ത് മറ്റ് സഹപ്രവർത്തകരോടും ഇയാൾ മോശമായി പെരുമാറിയിരുന്നതായി കണ്ടെത്തി. വാട്‌സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കി അതിലൂടെ അശ്ലീല സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ച് പലരെയും ഇയാൾ മാനസികമായി ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിരുന്നു. പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഗുരുതരമായ ക്രിമിനൽ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടതോടെ ഇയാളുടെ ഐപിഎസ് പദവി തന്നെ നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

പ്രചോദനത്തിൽ നിന്ന് പതനത്തിലേക്ക്

സിംഗരായകൊണ്ട മണ്ഡലത്തിലെ ഉള്ളപാലം ഗ്രാമവാസിയാണ് ഉദയ് കൃഷ്ണ റെഡ്ഡി. കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ മാതാപിതാക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഇയാളെ മുത്തശ്ശിയാണ് വളർത്തിയത്. സർക്കാർ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച ഇയാൾ പച്ചക്കറി വിറ്റാണ് മുത്തശ്ശിയെ സഹായിച്ചിരുന്നത്. 2013ൽ പൊലീസ് കോൺസ്റ്റബിളായി ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച ഇയാൾ 2018 വരെ ആ പദവിയിൽ തുടർന്നു. സർവീസിലിരിക്കെ ഒരു സിഐ സഹപ്രവർത്തകരുടെ മുന്നിൽ വച്ച് അപമാനിച്ചതിൽ മനംനൊന്താണ് ഇയാൾ ജോലി രാജിവച്ചത്. തുടർന്ന് സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയ്ക്കായി തയ്യാറെടുപ്പ് തുടങ്ങി. തുടർച്ചയായി നാല് തവണ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടും പിന്മാറാതെ പരിശ്രമിച്ച ഇയാൾ അഞ്ചാം ശ്രമത്തിൽ 360-ാം റാങ്ക് നേടി ഐപിഎസ് സ്വന്തമാക്കി. നിരവധി പേർക്ക് പ്രചോദനമായി മാറിയ വ്യക്തിയാണ് ഇപ്പോൾ ലൈംഗികാതിക്രമ കേസിൽ പ്രതിയായി നിൽക്കുന്നത്. പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കി പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായി ചുമതലയേൽക്കാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെയാണ് ഇയാളുടെ പതനം.

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TAGGED:

SEXUAL HARASSMENT CASE
TRAINEE IPS OFFICERS CASE
NATIONAL POLICE ACADEMY HYDERABAD
COMPLAINT FILED BY TRAINEE IPS
IPS TRAINEE SEXUAL HARASSMENT

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