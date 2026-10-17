"പ്രചാരത്തിന് പിന്നാലെ പോകാതെ ആഭ്യന്തര സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടാൻ തയാറെടുക്കൂ"; യുവ ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് അമിത് ഷാ
വാർത്തകളിൽ നിറയാനല്ല, ആഭ്യന്തര സുരക്ഷയ്ക്കായിരിക്കണം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണമെന്ന് ഐപിഎസ് പ്രൊബേഷണർമാരോട് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ.
Published : October 17, 2026 at 4:48 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: രാജ്യത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തര സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നുവരുന്ന വെല്ലുവിളികൾ നേരിടാൻ തയാറെടുക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ യുവ ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. നിങ്ങളുടെ അധികാരത്തെ ഒരു പദവിയായി കാണുന്നതിന് പകരം ഉത്തരവാദിത്തമായി കാണണമെന്നും, അനാവശ്യ പ്രചാരത്തിന് പിന്നാലെ പോകാതെ മികച്ച ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ഉപദേശിച്ചു.
ഹൈദരാബാദിലെ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ നാഷണൽ പൊലീസ് അക്കാദമിയിൽ നടന്ന ഇന്ത്യൻ പൊലീസ് സർവീസ് പ്രൊബേഷണർമാരുടെ 78-ാമത് ബാച്ചിൻ്റെ ദീക്ഷാന്ത് പരേഡിനോടനുബന്ധിച്ച് നൽകിയ സന്ദേശത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി ഗോവിന്ദ് മോഹൻ ചടങ്ങിൽ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ സന്ദേശം വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു.
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പ്രചാരത്തിന് പിന്നാലെ പോകുന്നതിന് പകരം, തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനമികവിലൂടെ അംഗീകാരം നേടിയെടുക്കാൻ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ഷാ നിർദേശിച്ചു. വിനയം, സംയമനം, ഭരണഘടനയോടുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധത എന്നിവയാണ് ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ യഥാർഥ ശക്തിയെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഭീകരവാദത്തോട് 'സീറോ ടോളറൻസ്' (ഒട്ടും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത) നയം തുടരണമെന്നും, മറ്റെന്തിനേക്കാളും ഉപരിയായി ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു.
അതിർത്തി സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെയും നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളുടെയും നിർണായക പങ്കിനെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം എടുത്തുപറഞ്ഞു. പുതിയ ക്രിമിനൽ നീതിന്യായ നിയമങ്ങളുടെ അന്തസത്ത താഴെത്തട്ടിൽ നടപ്പിലാക്കണമെന്നും, ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയും ഫോറൻസിക് ശാസ്ത്രവും ഉപയോഗിച്ച് അന്വേഷണങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഹൈദരാബാദിലെ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ നാഷണൽ പൊലീസ് അക്കാദമിയിൽ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയ 78-ാമത് ബാച്ചിലെ 151 ഉദ്യോഗസ്ഥർ (ഇതിൽ 37 പേർ സ്ത്രീകളാണ്) പാസിങ് ഔട്ട് പരേഡിൽ പങ്കെടുത്തു. ഇതിൽ 135 ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും നേപ്പാൾ, ഭൂട്ടാൻ, മാലദ്വീപ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 16 ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉൾപ്പെടുന്നു. മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്ത കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി പരേഡ് പരിശോധിക്കുകയും, മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പുരസ്കാരങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഭാവിയിൽ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന അഞ്ച് പ്രധാന വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ച് ഗോവിന്ദ് മോഹൻ വിശദീകരിച്ചു. ലഹരിമരുന്ന് കടത്ത് ശൃംഖലകൾ തകർക്കണമെന്നും, 'ലഹരിമുക്ത ഭാരതം'എന്ന ലക്ഷ്യത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിന് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ഫലപ്രദമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചു.
ആഭ്യന്തരമായോ വിദേശത്തുനിന്നോ ഉണ്ടാകാവുന്ന ഭീകരവാദ ഭീഷണികൾ നിരന്തരം നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. രാജ്യത്ത് അനധികൃതമായി താമസിക്കുന്ന വിദേശ പൗരന്മാരെ കണ്ടെത്തുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം മറച്ചുവെച്ചുകൊണ്ട്, ഡാർക്ക്നെറ്റ് ക്രിപ്റ്റോകറൻസി ഇടപാടുകൾ, വിപിഎൻ തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിച്ച് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും പിടികൂടുന്നതിനും ആധുനിക സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു.
സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയുള്ള വ്യാജ സന്ദേശങ്ങളുടെയും ഡീപ്ഫേക്ക് വീഡിയോകളുടെയും വ്യാപനം ക്രമസമാധാനത്തിന് ഭീഷണിയായി മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇത്തരം ഉള്ളടക്കങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ അനാവശ്യമായ സംഘർഷങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് തടയാൻ മുൻകരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചു. പൊലീസ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസും നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകളും കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും അദ്ദേഹം എടുത്തുപറഞ്ഞു.
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