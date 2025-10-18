സ്ത്രീധന പീഡനം: ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ 41 പേജുള്ള പരാതി, 6 പേർക്കെതിരെ കേസ്
സ്ത്രീധന പീഡനം, ഗാർഹിക പീഡനം തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകള് ചുമത്തി കർണാടക കേഡർ ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനടക്കം ആറ് പേർക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.
Published : October 18, 2025 at 1:35 PM IST
ലഖ്നൗ: സ്ത്രീധന പീഡന പരാതിയിൽ ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനടക്കം ആറ് പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ശിവാൻഷു രജ്പുതിൻ്റെ ഭാര്യയായ ഡോ. കൃതി സിംഗിൻ്റെ പരാതിയെ തുടർന്നാണ് കേസ്.
സ്ത്രീധന പീഡനം, ഗാർഹിക പീഡനം തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തിയാണ് കർണാടക കേഡർ ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനടക്കം ആറ് പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബെംഗളൂരുവിൽ നിയമിതനായ 2019 ബാച്ച് ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഭർത്താവിനും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കുമെതിരെയാണ് കൃതി സിംഗിൻ്റെ പരാതി. കൃതിയുടെ പരാതിയിൽ ശിവാൻഷുവിൻ്റെ 2 സുഹൃത്തുക്കളും ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത സെക്ഷൻ 85, 115(2), 352, 351(2), 3(5), 316(2) എന്നിവയും സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമം 1961 ലെ സെക്ഷൻ 3, 4 എന്നിവയ്ക്കും കീഴിലാണ് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് സെക്ടർ 126 സ്റ്റേഷനിലെ ഇൻ ചാർജ് ഭൂപേന്ദ്ര കുമാർ പറഞ്ഞു.
2021 ഡിസംബറിൽ ഒരു പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലിൽ വച്ചായിരുന്നു ഇരുവരുടേയും വിവാഹം. വിവാഹത്തിനു ശേഷം നിരന്തരം പീഡനങ്ങൾ നേരിട്ടതായി കൃതി സിംഗ് പറഞ്ഞു. സ്ത്രീധനത്തെ ചൊല്ലി ശാരീരിക മാനസിക പീഡനങ്ങള് നേരിടേണ്ടി വന്നതായി കൃതി സിംഗ് പരാതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
ഇവരുടെ വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം വിശദമായി വിവരിച്ചാണ് പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഒക്ടോബർ 16-നു 41 പേജുള്ള ഔദ്യോഗിക പരാതി ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾക്ക് സമർപ്പിച്ചു. ആഭരണങ്ങളും മറ്റ് ചെലവുകളും ഉൾപ്പെടെ വിവാഹത്തിനായി തൻ്റെ കുടുംബം 2 കോടിയിലധികം രൂപ ചെലവഴിച്ചുവെന്ന് കൃതി അവകാശപ്പെട്ടു.
എന്നാൽ ഭർതൃവീട്ടുകാർ കൂടുതൽ സ്ത്രീധനം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഉപദ്രവിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പരാതിയിൽ പറയുന്നു. ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് മറ്റ് സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നും എതിർക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും പരാതിയിൽ ആരോപിക്കുന്നു. ദമ്പതികൾക്ക് ഒന്നര വയസുള്ള ഒരു മകനുണ്ട്. അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും പരാതിക്കാരൻ്റെയും പ്രതിയുടെയും മൊഴികൾ ഉടൻ രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നും സ്റ്റേഷൻ ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
സ്ത്രീധന പീഡനം വർധിക്കുന്നു
സ്ത്രീധന പീഡനവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആത്മഹത്യകളും രാജ്യത്ത് തുടർച്ചയായി വർധിച്ചു വരികയാണ്. നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോ (NCRB) പ്രകാരം, ഓരോ വർഷവും ആയിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകൾക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയും സ്ത്രീധനത്തിൻ്റെ പേരിൽ പീഡിനത്തിനിരയാകുകയും ചെയ്യുന്നു. വിദ്യാസമ്പന്നർക്കിടയിലും ഉയർന്ന പദവിയിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കിടയിലും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഗുരുതരമായ സാമൂഹിക ആശങ്ക ഉയർത്തുന്നു.
എന്താണ് സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമം, 1961?
സ്ത്രീധനം വാങ്ങുന്നതും കൊടുക്കുന്നതും ആവശ്യപ്പെടുന്നതും നിയമപരമായി കുറ്റകരമാണ്. ഈ നിയമം എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാർക്കും ബാധകമാണ്. സ്ത്രീധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പീഡനങ്ങൾക്കും അതിക്രമങ്ങൾക്കും എതിരെ ഈ നിയമം നടപടിയെടുക്കുന്നു.
സ്ത്രീധനം എന്ന സാമൂഹിക തിന്മയെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക, സ്ത്രീധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതിക്രമങ്ങളെ തടയുക, സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക, ലിംഗസമത്വം ഉറപ്പാക്കുക എന്നിവയാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങള്. നിയമ ലംഘനങ്ങൾക്ക് പിഴയും തടവും ലഭിക്കും. ഈ നിയമം സ്ത്രീധനം ചോദിക്കുന്നതും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതും തടയുന്നു.
ശിക്ഷകൾ
- സ്ത്രീധനം വാങ്ങുന്നതിനും കൊടുക്കുന്നതിനും അഞ്ച് വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത തടവും 15,000 രൂപ പിഴയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീധനത്തിൻ്റെ വിലയോ ഏതാണോ കൂടുതൽ അത് ഈടാക്കാവുന്നതാണ്.
- സ്ത്രീധനം ആവശ്യപ്പെടുന്നവർക്ക് ആറ് മാസം മുതൽ രണ്ട് വർഷം വരെ തടവും 10,000 രൂപ പിഴയും ലഭിക്കും.
- സ്ത്രീധനം ആവശ്യപ്പെട്ട് പരസ്യം നൽകുന്നവർക്ക് ആറ് മാസം മുതൽ അഞ്ച് വർഷം വരെ തടവും 15,000 രൂപ പിഴയും ലഭിക്കും
