ഒഴുകിയെത്തുന്നത് 13 ലക്ഷത്തിലധികം കോടിയുടെ നിക്ഷേപം; ആന്ധ്രയിലെ വ്യവസായ പങ്കാളിത്ത ഉച്ചകോടി സൂപ്പർ ഹിറ്റ്

റിലയൻസും ബ്രൂക്ക്ഫീൽഡും കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവച്ചു. ചെറുതും വലുതുമായ നിരവധി കമ്പനികൾ താത്‌പര്യമറിയിച്ച് നിക്ഷേപങ്ങൾക്കായി മുന്നോട്ട് വന്നു.

CII SUMMIT 2025 VISAKHAPATNAM CII SUMMIT SUMMIT NEW PROJECTS INVESTMENTS AGREEMENTS
CII Summit Visakhapatnam (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 16, 2025 at 3:18 PM IST

4 Min Read
അമരാവതി: നിക്ഷേപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആന്ധ്രാപ്രദേശില്‍ നടത്തിയ വ്യവസായ പങ്കാളിത്ത ഉച്ചകോടിക്ക് വമ്പൻ പ്രതികരണം. ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ വിശാഖപട്ടണത്ത് നടന്ന മുപ്പതാമത് ദ്വിദിന (നവംബർ 14-15) പങ്കാളിത്ത ഉച്ചകോടിയിലാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടികളുടെ നിക്ഷേപമെത്തിയത്.

മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 613 കരാറുകറും 12 മേഖലകളിലായി 13.26 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപവും ഉണ്ടായി. ഈ ഉച്ചകോടിയുടെ ഫലമായി 16.31 ലക്ഷം പേർക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുമെന്നും ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവിൻ്റെ സര്‍ക്കാര്‍ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തു. കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രി (സിഐഐ) വ്യവസായ, ആഭ്യന്തര വ്യാപാര വകുപ്പുമായി സഹകരിച്ചാണ് ദ്വിദിന ഉച്ചകോടി നടത്തിയത്.

രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തുനിന്നുമായി നിരവധി പ്രമുഖ വ്യവസായികളും വിവിധ മേഖലകളിലെ പ്രതിനിധികളും പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുത്തു. അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ 50 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രബാബു ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് നിർദേശിച്ചു.

1,000 മെഗാവാട്ട് വീതം ശേഷിയുള്ള ഡാറ്റാ സെൻ്ററുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി റിലയൻസും ബ്രൂക്ക്ഫീൽഡും വെവ്വേറെ കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവച്ചു. അതേസമയം, വ്യവസായികളിൽ ആത്മവിശ്വാസം വളർത്തുന്നതിനായി മുഖ്യമന്ത്രി എൻ ചന്ദ്രബാബു നായിഡു നിരവധി പ്രഖ്യാപനങ്ങളും നടത്തി. അടുത്ത വർഷം ഇതേ ദിവസങ്ങളിൽ (നവംബർ 14, 15 തീയതികളിൽ) വിശാഖപട്ടണത്ത് വീണ്ടും സമ്മേളനം നടക്കുമെന്നും ഇതിനായി പ്രത്യേകം വിശാഖപട്ടണ തീരത്ത് ഒരു 'ആന്ധ്ര മണ്ഡപം' സ്ഥാപിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

CII Summit 2025 Visakhapatnam CII Summit Summit new projects Investments agreements
മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രബാബു നായിഡു വിദേശരാജ്യങ്ങളിലെ പ്രതിനിധികൾക്കൊപ്പം ഉച്ചകോടിയിൽ (ETV Bharat)

വാഗ്‌ദാനമല്ലിത് പ്രാവർത്തികമാകും

സഖ്യ സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചതിനുശേഷം, വ്യവസായികൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകി നിരവധി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ 15 ദിവസത്തിലും നിക്ഷേപ പ്രോത്സാഹന ബോർഡ് യോഗങ്ങൾ നടത്തുകയും ധാരാളം പെർമിറ്റുകൾ നൽകുകയും ചെയ്‌തു. അതിനുശേഷം ഉടൻ തന്നെ മന്ത്രിസഭാ യോഗങ്ങൾ നടത്തുകയും അംഗീകാരം നൽകുകയും ചെയ്‌തു. ഉത്തരവുകൾ ഉടനടി പുറപ്പെടുവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. വിശാഖപട്ടണം പങ്കാളിത്ത സമ്മേളനത്തിൽ 10 ലക്ഷം കോടിയിലധികം രൂപയുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് വന്നുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

പ്രതീക്ഷകൾക്കും അപ്പുറമായിരുന്നു...

ദേശീയ, അന്തർദേശീയ കമ്പനികളും വ്യവസായികളും വൻതോതിൽ വിശാഖപട്ടണത്തേക്ക് ഒഴുകിയെത്തി. പങ്കാളിത്ത ഉച്ചകോടിയിൽ ഏകദേശം 10 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം വരുമെന്നായിരുന്നു സർക്കാർ കണക്കാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ, അതിനപ്പുറമായിരുന്നു ഫലം. ഏകദേശം 13.26 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം സംസ്ഥാനത്തേക്ക് ഒഴുകിയെത്തി. ഇത് പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും 30 ശതമാനം നിക്ഷേപം കൂടുതലാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

വിശാഖപട്ടണത്ത് നിന്നുള്ള വിവിധ കമ്പനികൾക്ക് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകളും തറക്കല്ലിടലും നടന്നു. ആന്ധ്രപ്രദേശിൻ്റെ മുൻനിര പദ്ധതികളായ ഡ്രോൺ, ബഹിരാകാശ നഗരങ്ങൾ എന്നിവയുടെ തറക്കല്ലിടൽ ചടങ്ങ് ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവും കേന്ദ്രമന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയലും ചേർന്ന് വെർച്വലായി നിർവഹിച്ചു.

രണ്ട് മാസം മുമ്പുള്ള ആസൂത്രണം.. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള പര്യടനങ്ങൾ

ആന്ധ്രപ്രദേശ് ബ്രാൻഡ് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും നിക്ഷേപകരിൽ വിശ്വാസം വളർത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം. സമ്മേളനത്തിന് രണ്ട് മാസം മുമ്പ് മുതൽ ചന്ദ്രബാബുവും മറ്റ് മന്ത്രിമാരും അതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു. പങ്കാളിത്ത സമ്മേളനത്തിൻ്റെ വിജയത്തിനായി പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്‌തു.

സിംഗപ്പൂർ, യുഎഇ, ലണ്ടൻ തുടങ്ങി വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇതിനായി സന്ദര്‍ശനം നടത്തിയിരുന്നു. മന്ത്രി ലോകേഷ് ഹർഷം അമേരിക്കയിലും ഓസ്‌ട്രേലിയയിലും സന്ദര്‍ശിച്ച് വ്യവസായികൾക്ക് പിന്തുണ നൽകുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകി. സംസ്ഥാനത്ത് നിക്ഷേപം നടത്താൻ അദ്ദേഹം അവരെ ക്ഷണിച്ചു. ഇതോടെ, നിരവധി രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യവസായികൾ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തി. 4,975 പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്തു. 41 സെഷനുകളാണ് പങ്കാളിത്ത ഉച്ചകോടിയിൽ നടന്നത്.

ലോകേഷിൻ്റെ മുൻകൈ... വൻകിട കമ്പനികളുമായുള്ള കൂടിയാലോചനകൾ

കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു കാലമായി വൻകിട കമ്പനികളെ സംസ്ഥാനത്ത് നിക്ഷേപണം നടത്താൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിന് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മാനവ വിഭവശേഷി വികസന മന്ത്രി ലോകേഷ് ഇടപെട്ടിരുന്നു. കമ്പനികളുടെ പ്രതിനിധികളുമായി പതിവായി കൂടിയാലോചനകൾ നടത്തി. സംസ്ഥാനത്തെ വ്യാവസായിക വികസനത്തിനായി സഖ്യ സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികൾ അദ്ദേഹം അവർക്ക് വിശദീകരിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആറ് വർഷം മുമ്പ് സംസ്ഥാനം വിട്ട കമ്പനികളും ഉച്ചകോടിയില്‍ പങ്കെടുക്കാൻ തിരിച്ചെത്തിയിരുന്നു.

CII Summit 2025 Visakhapatnam CII Summit Summit new projects Investments agreements
വിശാഖപട്ടണം സിഐഐ ഉച്ചകോടി (ETV Bharat)

ഇതോടെ, 2.50 ലക്ഷം കോടിയിലധികം രൂപയുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾ ആന്ധ്രപ്രദേശിലേയ്‌ക്ക് താത്‌പര്യം അറിയിച്ചു. ബ്രൂക്ക്ഫീൽഡ് 1.06 ലക്ഷം കോടി രൂപ നിക്ഷേപിക്കാൻ മുന്നോട്ടുവന്നു. റിന്യൂ പവർ 82,000 കോടി രൂപയും എസ്‌എഇഎൽ (സുഖ്ബീർ അഗ്രോ എനർജി ലിമിറ്റഡ്) 22,000 കോടി രൂപയും ഹിന്ദുജ 20,000 കോടി രൂപയും വിലമതിക്കുന്ന വ്യവസായങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവച്ചു.

  • 613 കരാറുകൾ പങ്കാളിത്ത ഉച്ചകോടിയിൽ ഒപ്പുവച്ചു.
  • മൊത്തം നിക്ഷേപം 13,25,716 കോടി രൂപ.
  • ഇതിലൂടെ സാധ്യമാകുന്നത് 16,31,188 തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ.
  • യൂറോപ്പ്, ഇറ്റലി, തായ്‌വാൻ, ജപ്പാൻ, സിംഗപ്പൂർ, വേൾഡ് ഇക്കണോമിക് ഫോറം, ന്യൂസിലാൻഡ്, മെക്‌സിക്കോ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ വ്യവസായികളുമായി സർക്കാർ പ്രതിനിധി യോഗങ്ങള്‍ സംഘടിപ്പിച്ചു.

സിഐഐ പങ്കാളിത്ത സമ്മേളനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മികച്ചതാണിത് - ചന്ദ്രബാബു

2047 വികസിത് ഭാരതിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി തങ്ങൾ പദ്ധതികളും നയങ്ങളും തയ്യാറാക്കുകയാണ്. സിഐഐ ഇതുവരെ സംഘടിപ്പിച്ച പങ്കാളിത്ത സമ്മേളനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മികച്ചതായിരിക്കും ഇത്. പങ്കാളിത്തം എന്നാൽ ധാരണാപത്രങ്ങളും നിക്ഷേപങ്ങളും മാത്രമല്ലെന്നും ആഗോളതലത്തില്‍ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ ശ്രമിച്ചെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ഉച്ചകോടി സൂപ്പർ ഹിറ്റാക്കിയതിന് മന്ത്രിമാരുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ടീം വർക്കിനെ അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു.

Also Read: ഇതുവരെ ഗ്രാമം വിട്ട് പുറത്തുപോയിട്ടില്ല, ആദ്യ യാത്ര നാസയിലേക്ക്; ശാസ്‌ത്രീയ ജിജ്ഞാസക്ക് പുതിയ ചിറകുകൾ തേടി വിദ്യാർഥികള്‍

