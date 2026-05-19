രാജധാനി എക്‌സ്‌പ്രസ് തീപിടിത്തം; അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നു, റിപ്പോർട്ട് ഉടൻ തയ്യാറാകുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ

അപകട കാരണം അന്വേഷിക്കാൻ രൂപീകരിച്ച ഉന്നതതല അന്വേഷണ സമിതി സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തി കോച്ചുകളും സങ്കേതിക വശങ്ങളും പരിശോധിച്ചു. പൂർണ റിപ്പോർട്ട് മെയ് 20 ന് പുറത്തിറങ്ങുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

Trivandrum Rajdhani Express Fire Investigation (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 19, 2026 at 11:48 AM IST

കോട്ട: തിരുവനന്തപുരം- ന്യൂഡല്‍ഹി രാജധാനി (ട്രെയിൻ നമ്പർ 12431) എക്‌സ്പ്രസിലെ എസി കോച്ചിലുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നു. റെയിൽവേ പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് സെക്യൂരിറ്റി കമ്മീഷണർ മനോജ് ഗുരുമുഖിയെ അന്വേഷണ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചു. തിങ്കളാഴ്‌ച ആറംഗ അന്വേഷണ സംഘത്തോടൊപ്പം ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും മധ്യപ്രദേശിലെ ലൂണി റിച്ച, വിക്രംഗഡ് അലോട്ട് സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിലെ സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി.

അപകട കാരണം അന്വേഷിക്കാൻ രൂപീകരിച്ച ഉന്നതതല അന്വേഷണ സമിതി (എച്ച്ഐസി) രാജസ്ഥാനിലെ കോട്ടയിലെത്തിയതായി കോട്ട റെയിൽവേ ഡിവിഷനിലെ സീനിയർ ഡിവിഷണൽ കൊമേഴ്‌സ്യൽ മാനേജർ സൗരഭ് ജെയിൻ പറഞ്ഞു. തീപിടിത്തത്തിൽ പൂർണമായും കത്തിനശിച്ച തേർഡ് എസി (ബി-1), എസ്എൽആർ, ഗാർഡ് കോച്ചുകൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധിച്ചു. അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിരവധി റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മൊഴികളും സംഘം രേഖപ്പെടുത്തി.

സംഭവത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങളും അതിൻ്റെ സാങ്കേതിക വശങ്ങളും സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും അന്വേഷണ സമിതി അന്വേഷിക്കുന്നു. സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ റിപ്പോർട്ട് മെയ് 20 ന് പുറത്തിറങ്ങുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരമൊരു അപകടം നടന്നതെന്ന് കമ്മിറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുകയും ഭാവിയിൽ സമാനമായ സംഭവങ്ങൾ തടയുന്നതിന് സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികളെക്കുറിച്ചും യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്‌തു.

കമ്മിറ്റി തലവൻ മനോജ് ഗുരുമുഖിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോച്ചുകളുടെ സാങ്കേതിക അവസ്ഥ പരിശോധിച്ചു. ഒരു പ്രത്യേക സാങ്കേതിക സംഘം കോച്ചുകളുടെ സാങ്കേതിക സ്ഥിതി പരിശോധിച്ചു. കൂടാതെ തീപിടിത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വശങ്ങളും സൂക്ഷ്‌മമായി പരിശോധിച്ചു. അഞ്ച് മണിക്കൂറിലധികം നീണ്ട അന്വേഷണമായിരുന്നു നടത്തിയത്.

കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ

വെസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ മുകേഷ്; പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ എം. വിജയ് കുമാർ, പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് സെക്യൂരിറ്റി കമ്മീഷണർ രാജീവ് കുമാർ. എൻ.എസ്. ചെന്നൈയിലെ ഇന്റഗ്രൽ കോച്ച് ഫാക്‌ടറിയിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ പ്രസാദ്, ലഖ്‌നൗവിലെ റിസർച്ച് ഡിസൈൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ (ആർഡിഎസ്ഒ) എക്‌സി ക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്‌ടർ (പവർ സപ്ലൈ ആൻഡ് ഇഎംയു) മഹേന്ദ്ര സിംഗ് എന്നിവർ അന്വേഷണ സമിതിയോട് പൂർണ്ണ സഹകരണം നൽകാൻ ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസർമാർക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

തീപിടിത്തമുണ്ടായ ഉടൻ ട്രെയിൻ നിർത്തിയതായി സീനിയർ ഡിസിഎം സൗരഭ് ജെയിൻ പറഞ്ഞു. ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫയർ ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് അലാറം സിസ്റ്റം (എഎഫ്ഡിഎഎസ്) ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രവർത്തനം നടത്തിയത്. തുടർന്ന് ട്രെയിനിൻ്റെ ഗാർഡ് ഉപേന്ദ്ര കുമാർ എല്ലാ ക്രൂ അംഗങ്ങളോടും ജാഗ്രത പാലിക്കാനും യാത്രക്കാരെ ഒഴിപ്പിക്കാനും പറഞ്ഞു. ഈ നിർദേശങ്ങളനുസരിച്ച്, മുഴുവൻ ജീവനക്കാരും യാത്രക്കാരെ ഒഴിപ്പിച്ചത് വലിയ അകടം ഒഴിവാക്കി.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ട രാജധാനി എക്‌സ്പ്രസ് രാജസ്ഥാനിലെ കോട്ടയ്ക്ക് സമീപം വച്ചാണ് തീപിടിച്ചത്. വിക്രംഗഡ് അലോട്ടിനും ലൂണി റിച്ച സ്റ്റേഷനുകൾക്കും ഇടയിൽ പുലർച്ചെ ഏകദേശം 5:15 ഓടെയായിരുന്നു സംഭവം. വന്‍ തീപിടിത്തത്തില്‍ ട്രെയിനിന്‍റെ തേർഡ് എസി, എസ്എൽആർ കോച്ചുകൾ പൂർണമായും കത്തി നശിച്ചു.



