Published : December 11, 2025 at 4:49 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് സ്ത്രീകള്ക്ക് നേരെയുണ്ടാകുന്ന അതിക്രമങ്ങള് വര്ധിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ദി ലാൻസെറ്റ് റിപ്പോർട്ട്. പ്രായമായ സ്ത്രീകളും കൗമാരക്കാരയ പെണ്കുട്ടികളും ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങള് നേരിടുന്നുവെന്ന് പുതിയ റിപ്പോര്ട്ടില് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
പോക്സോ കേസുകളും പീഡനകേസുകളും രാജ്യത്ത് വര്ധിക്കുകയാണ്. 15 വയസിനും അതിനു കൂടുതല് വയസുള്ള സ്ത്രീകള്ക്ക് അടുപ്പമുള്ള പങ്കാളിയില് നിന്ന് കൂടുതലായി അതിക്രമങ്ങള് നേരിടുന്നുവെന്നും റിപ്പോര്ട്ടിലുണ്ട്. ഈ അതിക്രമത്തെ ഇൻ്റിമേറ്റ് പാര്ട്ട്ണര് വയലന്സ് (പിഐവി) എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.
റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം 2023-ൽ ഇന്ത്യയിൽ 15 വയസും അതിൽ കൂടുതലുമുള്ള സ്ത്രീകളിൽ ഏകദേശം 23% പേർ അവരുടെ നിലവിലുള്ളതോ മുൻ പങ്കാളികളോ ആയവരിൽ നിന്ന് അക്രമം നേരിട്ടു. ഇതിൽ ശാരീരികവും ലൈംഗികവുമായ പീഡനവും ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.
അതേസമയം രാജ്യത്ത് 15 വയസിനു മുകളിലുള്ള സ്ത്രീകളിൽ 30%-ത്തിലധികം പേരും പുരുഷന്മാരിൽ 13%-ത്തിലധികം പേരും കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ ലൈംഗികാതിക്രമം നേരിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടില് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ആഗോളതലത്തിൽ കുട്ടിക്കാലത്ത് ലൈംഗിക അതിക്രമത്തിന് വിധേയരായ 15 വയസിനും അതിനുമുകളിലും പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം ഒരു ദശലക്ഷത്തിലധികമായി വർധിച്ചു. ലോകത്ത് 15 വയസിനും അതിനുമുകളിലും പ്രായമുള്ള ഏകദേശം 608 ദശലക്ഷം സ്ത്രീകളും അടുപ്പമുള്ളവരില് നിന്ന് ലൈഗീകാതിക്രമം അനുഭവിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട് വെളിപ്പെടുത്തി.
അടുപ്പമള്ളവരില് നിന്ന് അനുഭവപ്പെടുന്ന ലൈംഗികാതിക്രമത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വ്യാപന നിരക്ക് ഉപ-സഹാറൻ ആഫ്രിക്കയിലും ദക്ഷിണേഷ്യയിലുമാണ് കൂടുതലായി ഉള്ളത്. അവിടെ ഉയർന്ന എച്ച്ഐവി നിരക്കും മറ്റ് വിട്ടുമാറാത്ത ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് ഗവേഷകര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ആരോഗ്യ സംരക്ഷണവും നിയമങ്ങളും ദുർബലമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾ തടയുന്നത് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് ഗവേഷകർ പറഞ്ഞു. ഉയർന്ന വരുമാനമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ (HIC-കൾ) മൊത്തത്തിലുള്ള വ്യാപന നിരക്ക് കുറവാണ്. എന്നാല് അവര് ഇപ്പോഴും ഗണ്യമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് 15-49 വയസ് പ്രായമുള്ള ചെറുപ്പക്കാർക്കിടയിലാണ് ഇത് കൂടുതല്.
സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങളിലെ ലഹരിവസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം സാംക്രമികേതര രോഗങ്ങൾ വര്ധിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങളും വര്ധിക്കുന്നു. ഇത് അക്രമത്തിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങള് തോത് വര്ധിപ്പിക്കുന്നു. ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങള് നേരിട്ട സ്ത്രീകളെ വിഷാദം, ഉത്കണ്ഠ, വിട്ടുമാറാത്ത രോഗങ്ങൾ, അകാല മരണ സാധ്യത എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ദീർഘകാല ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ടില് പറയുന്നു.
ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ്, ചണ്ഡീഗഡിലെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് (PGIMER), ചെന്നൈയിലെ (ICMR) നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ റിസർച്ച് ഇൻ ട്യൂബർകുലോസിസ് എന്നിവിടങ്ങളില ഗവേഷകർ സംയുക്തമായാണ് ഈ റിപ്പോര്ട്ട് തയ്യാറാക്കിയത്.
പ്രതിരോധ നടപടികളുടെ അടിയന്തിര ആവശ്യകതയിലേക്കാണ് ഈ റിപ്പോര്ട്ട് വിരല് ചൂണ്ടുന്നത്. “നിയമ ചട്ടക്കൂടുകൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക, ലിംഗസമത്വം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, അക്രമത്തിന് വിധേയമാകുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള് കുറയ്ക്കുന്നതിന് കൗണ്സലിങ് സേവനങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കുക” ഗവേഷകർ പറഞ്ഞു. സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾ തടയേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. ഇത് നിരവധി ജീവൻ രക്ഷിക്കാനും മാനസികാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനും സമൂഹത്തെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കും.
