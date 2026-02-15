മനോഹരമീ മുരളീരവം; ഇതിഹാസ പുല്ലാങ്കുഴൽ വാദകൻ ഹരിപ്രസാദ് ചൗരസ്യയുമായി ഒരു അഭിമുഖം
സ്വരങ്ങൾ ഒഴുകി വരാൻ തുടങ്ങി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈകളിൽ പുല്ലാങ്കുഴൽ ജീവൻ പ്രാപിക്കുന്നത് പ്രേക്ഷകർ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കിനിന്നു.
Published : February 15, 2026 at 4:46 PM IST
ഭോപ്പാൽ: ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൻ്റെ ആരവങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി സംഗീതത്തിൽ മുഴുകാൻ തയ്യാറായി കാഴ്ചക്കാരും ശ്രോതാക്കളും ഭാരത് ഭവനിലെ സ്വകാര്യ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഒത്തുകൂടി, ഹരിപ്രസാദ് ചൗരസ്യ എന്ന പ്രഗത്ഭനായ സംഗീതഞ്ജൻ്റെ പുല്ലാങ്കുഴൽ നാദം കേൾക്കാൻ.
പണ്ഡിറ്റ് ഹരിപ്രസാദ് ചൗരസ്യ വേദിയിലേക്ക് നടന്നെത്തിയപ്പോൾ, ഓഡിറ്റോറിയം നിശബ്മായി. പത്മവിഭൂഷൺ അവാർഡ് ജേതാവ് ഓടക്കുഴൽ ചുണ്ടിലേയ്ക്ക് അടുപ്പിച്ചു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈകൾ വിറയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് ശ്രമങ്ങൾക്ക് ശേഷം, സ്വരങ്ങൾ ഒഴുകി വരാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈകളിൽ പുല്ലാങ്കുഴൽ ജീവൻ പ്രാപിക്കുന്നത് പ്രേക്ഷകർ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കിനിന്നു.
ഭാരത് ഭവൻ്റെ 44-ാം വാർഷികത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയതാണ് അദ്ദേഹം. "ഓടക്കുഴൽ എനിക്ക് അളവറ്റ സ്നേഹം തന്നു, ഞാനും ഓടക്കുഴലും പരസ്പരം പ്രണയത്തിലാണ്. ഇത് വളരെ ശ്രുതിമധുരമായ ഒരു ഉപകരണമാണ്. ഇത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നുവന്നത് ഒരു ഭാഗ്യമായി കരുതുന്നു. ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരിക്കലും നിശബ്ദത ഉണ്ടായിട്ടില്ല " അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഓടക്കുഴലുമായുള്ള തൻ്റെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും ചൗരസ്യ സംസാരിച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രായം പ്രകടമായ ശാരീരിക മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ചൗരസ്യ ഇപ്പോഴും വേദിയിൽ സജീവമാണ്. ഈ പ്രായത്തിലും തന്നെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ, അദ്ദേഹം തൻ്റെ ശ്രോതാക്കളാണെന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു. "നിങ്ങളാണ് എൻ്റെ പ്രചോദനം. നിങ്ങളുടെ സ്നേഹമാണ് എന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചത്. ഞാൻ എപ്പോൾ വിരമിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഞാൻ വരും" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പണ്ഡിറ്റ് ശിവകുമാർ ശർമ്മയോടൊപ്പം ശിവ്-ഹരി എന്ന കൂട്ട്കെട്ടിൽ ഹിന്ദി സിനിമയിൽ ഒരുപാട് ഗാനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം സംഗീതമേകി. അമിതാഭ് ബച്ചൻ, രേഖ, ജയ ബച്ചൻ എന്നിവർ അഭിനയിച്ച 'സിൽസില' എന്ന സിനിമയുടെ സംഗീതം ഉൾപ്പെടെ അവിസ്മരണീയമായ ഒരുപാട് സംഗീതം നിർമ്മിച്ചു.
ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോൾ കുറവാണെന്നും കാലം മാറിയെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പുതിയ തലമുറയിലെ സംഗീതജ്ഞരും ഒരുപോലെ കഴിവുള്ളവരാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു. "അവർ വളരെ നന്നായി ചെയ്യുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികൾ മാത്രമല്ല, ശ്രോതാക്കളും വളരുകയാണ്. പ്രേക്ഷകർ കേൾക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്," ഇതിഹാസ പുല്ലാങ്കുഴൽ വാദകൻ പറഞ്ഞു.
പൂർത്തിയാകാത്ത ഒരു സ്വപ്നം
ലോകമെമ്പാടും അദ്ദേഹം പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് തുടരുമ്പോഴും, അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും ഓർക്കുന്ന ഒരു പൂർത്തിയാകാത്ത അധ്യായമുണ്ട്. രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ്, മധ്യപ്രദേശ് സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ, യുവ പുല്ലാങ്കുഴൽ വാദകരെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു ഗുരുകുലം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ചൗരസ്യ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമായില്ല.
അതേക്കുറിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, "സംഭവിക്കാത്ത കാര്യം വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. അതിന് പ്രതിബദ്ധത ആവശ്യമാണ്. ഞാൻ ഭൂമി മാത്രമാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്, സ്വത്തല്ല" ചൗരസ്യ പറഞ്ഞു.
ALSO READ: വ്രതശുദ്ധിയോടെ ഇന്ന് ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ദർശനപുണ്യം, കേരളത്തില് സന്ദർശിക്കേണ്ട 15 ക്ഷേത്രങ്ങള് ഇവ...