അവധി ദിനങ്ങളില്‍ നാടണയാൻ ഒരുങ്ങുന്നവര്‍ക്ക് തിരിച്ചടി; പണിമുടക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ച് അന്തര്‍ സംസ്ഥാന ബസുകള്‍

നിരവധി ബസുകൾ കേരളത്തിലെ വിവധ ജില്ലകളിൽ നിന്നായി പിടിച്ചെടുത്ത് എഴുപത് ലക്ഷം രൂപയോളം ഗതാഗത വകുപ്പ് ചുമത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് അന്തര്‍ സംസ്ഥാന ബസുകള്‍ പണിമുടക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

Omni buses at a depot in Tamil Nadu (ETV Bharat)
Published : November 10, 2025 at 3:42 PM IST

ചെന്നൈ: കേരളത്തിലേയ്ക്കുള്ള അന്തർ സംസ്ഥാന സ്വകാര്യ ബസുകൾ ഇന്ന് (തിങ്കളാഴ്‌ച) മുതൽ സർവീസ് നിർത്തിവച്ചു. വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി മുതലാകും സർവീസ് മുടക്കുക എന്ന് ഓൾ ഒമ്‌നി ബസ് ഓണേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ അറിയിച്ചു. കേരളത്തിലേയ്ക്ക് സർവീസ് നടത്തുന്ന അന്തർ സംസ്ഥാന ബസുകൾക്ക് സംസ്ഥാന ഗതാഗത വകുപ്പ് അമിത നികുതി ഈടാക്കുന്നതായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പണിമുടക്ക്.

പെർമിറ്റ് ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് സംസ്ഥാന ഗതാഗത വകുപ്പ് ബസുകളെ തടഞ്ഞു വയ്ക്കുകയും ഭീമമായ തുക പിഴ ചുമത്തുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. നിരവധി ബസുകൾ കേരളത്തിലെ വിവധ ജില്ലകളിൽ നിന്നായി പിടിച്ചെടുത്ത് എഴുപത് ലക്ഷം രൂപയോളം ഗതാഗത വകുപ്പ് ചുമത്തിയെന്നാണ് തമിഴ്‌നാട് ഒമ്‌നി ബസ് അസോസിയേഷൻ്റെ ആരോപണം.

ഇത്തരം നടപടികളിൽ അപലപിച്ച് നവംബർ ഏഴ് (വെള്ളിയാഴ്‌ച) മുതൽ തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്നും കേരളത്തിലേയ്ക്കുള്ള എല്ലാ സ്വകാര്യ ബസ് സർവീസുകളും നിർത്തുമെന്ന് അസോസിയേഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് കർണാടക, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തുടങ്ങിയ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും കേരളത്തിലേയ്ക്കുള്ള സർവീസ് നിർത്തലാക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു.

"തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തുന്ന നൂറിലധികം ബസുകൾ പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചെടുത്തു. കഴിഞ്ഞ ഏഴ് ദിവസത്തിനിടെ തമിഴ്‌നാട് രജിസ്ട്രേഷനുള്ള ബസുകൾ കർണാടക സംസ്ഥാന ഗതാഗത വകുപ്പും പിടിച്ചെടുത്തു. അതിർത്തി കടക്കുന്ന ഓരോ ബസിനും 2.2 ലക്ഷം രൂപ വരെ പിഴ ചുമത്തുന്നു," അസോസിയേഷൻ പുറത്തിറക്കിയ സംയുക്ത പ്രസ്‌താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

2021-ൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച ഓൾ ഇന്ത്യ ടൂറിസ്റ്റ് പെർമിറ്റ് (എഐടിപി) പ്രകാരം അന്തർ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് സർവീസ് നടത്തുന്ന സ്വകാര്യ ബസുകൾക്ക് എല്ലാ സംസ്ഥാനവും റോഡ് നികുതി ചുമത്തുന്നുണ്ട്. തമിഴ്‌നാടും റോഡ് നികുതി ചുമത്തുന്നതായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളും അധിക പിഴ ചുമത്തുന്നത്. പെട്ടെന്നുള്ള ഇത്തരം നടപടികൾ കാരണം ബസ് ഓപ്പറേറ്റർമാർക്ക് നികുതിയും അധിക പിഴയും അടയ്ക്കാൻ കഴിയാതെയായെന്നാണ് അസോസിയേഷൻ പറയുന്നത്.

"അന്തർ സംസ്ഥാന സർവീസ് നടത്തുന്ന ബസുകൾക്ക് 90 ദിവസത്തേയ്ക്ക് 1,50,000 രൂപയാണ് റോഡ് നികുതിയായി തമിഴ്‌നാട് ചുമത്തുന്നത്. എഐടിപി റോഡ് നികുതി 90,000 രൂപയുമാണ്. കേരളവും കർണാടകയും ചുമത്തുന്ന റോഡ് നികുതി ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ്. 90 ദിവസത്തിൽ 4,50,000 രൂപയാണ് ഞങ്ങൾ അടയ്‌ക്കേണ്ടത്. ഇതുമൂലം ബസുകൾ സര്‍വീസ് നടത്താൻ കഴിയുന്നില്ല," അസോസിയേഷൻ പറഞ്ഞു.

"കേരളത്തോടും കർണാടകയോടും സംസാരിച്ച് അന്തർ സംസ്ഥാന ബസുകളെ റോഡ് നികുതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് തമിഴ്‌നാട് സർക്കാരിനോടും മുഖ്യമന്ത്രിയോടും ഞങ്ങൾ അഭ്യർഥിക്കുകയാണ്," അസോസിയേഷൻ പ്രസ്‌താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

പണിമുടക്കി കേരള ബസുകളും

എന്നാൽ ഇതേ സമയം കേരളത്തിൽ നിന്നും അന്തർ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് സർവീസ് നടത്തുന്ന സ്വകാര്യ ബസുകളും പണിമുടക്കുകയാണ്. അന്തർ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഈടാക്കുന്ന അമിത നികുതി കാരണമാണ് ബസുകൾ സർവീസ് നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതെന്നും ബസ് ഉടമകൾ അറിയിച്ചു.

ബസ് ഉടമകളുടെ പെട്ടന്നുള്ള നടപടി യാത്രക്കാരെ വലച്ചു. 150 ബസുകളുടെ ബുക്കിങ്ങുകളാണ് നിലവിൽ റദ്ദാക്കിയത്. അന്തർ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കും വിദ്യാർഥികൾക്കും കനത്ത തിരിച്ചടിയാകുന്ന തീരുമാനമാണിത്. മണ്ഡല കാലം ആരംഭിക്കുന്ന സമയമായതിനാൽ ശബരിമല തീർഥാടകർക്കും തിരിച്ചടിയായേക്കാം. ഡിസംബറില്‍ ക്രിസ്‌മസ് ഉള്‍പ്പെടെ അവധി ദിനങ്ങള്‍ വരുന്നതിനാല്‍ നിരവധിപേരാണ് നാടണയാൻ കാത്തിരിക്കുന്നത്. അന്തര്‍ സംസ്ഥാന ബസുകള്‍ സര്‍വീസ് ആരംഭിച്ചില്ലെങ്കില്‍ മലയാളികളെയും ഇത് സാരമായി ബാധിക്കും.

