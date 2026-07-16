ETV Bharat / bharat

'ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ ശാരീരിക ഉപദ്രവം മാത്രമല്ല, മാനസികാഘാതവും പരിഗണിക്കണം':എന്‍സിഡബ്ല്യൂ

പട്‌ന ഹൈക്കോടതിക്ക് സുപ്രീംകോടതിയുടെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനം.

COURT ON SEXUAL OFFENCES NCW CHAIRPERSON VIJAYA RAHATKAR PATNA HC ON SEXUAL OFFENCE
Representative image. (Getty)
author img

By PTI

Published : July 16, 2026 at 9:54 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡല്‍ഹി: ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ വെറും ശാരീരിക ഉപദ്രവമായി മാത്രം കോടതി കണക്കാക്കരുതെന്ന് ദേശീയ വനിതാ കമ്മിഷന്‍ ചെയർപേഴ്‌സൺ വിജയ രഹത്കർ. അതിജീവിതയുടെ അന്തസ്, അവര്‍ അനുഭവിച്ച ഭയം, സമ്മതം എന്നിവയ്‌ക്കും തുല്യ പ്രാധാന്യം നല്‍കണമെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു. ഒരു സ്‌ത്രീയുടെ വസ്‌ത്രം നീക്കം ചെയ്യാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതും അവളുടെ നെഞ്ചില്‍ സ്‌പര്‍ശിക്കുന്നതും ബലാത്സംഗമായി കാണാനാകില്ലെന്ന പാട്‌ന ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധിന്യായത്തിന് പിന്നാലെയാണ് രഹത്‌കറുടെ പരാമര്‍ശം.

"ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ ശാരീരിക ആക്രമണങ്ങളില്‍ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കരുത്. അതിജീവിതകളുടെ അന്തസ്, സമ്മതം, അവളിലുണ്ടായ ഭയം, മാനസികാഘാതം എന്നിവയ്‌ക്കും പ്രധാന്യം നല്‍കണം 'രഹത്‌കര്‍ പറഞ്ഞു. ഇത്തരത്തിലാണ് കോടതികളില്‍ നിന്നും ജനങ്ങളോടുള്ള മനോഭാവമെങ്കില്‍ അത് നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിലുള്ള പൊതുജനവിശ്വാസത്തെ ബാധിച്ചേക്കാമെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

'കോടതികൾ നിയമത്തിന്‍റെയും അവരുടെ മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കുന്ന തെളിവുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിധിന്യായങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്. എന്നാലും 18 വർഷം നീണ്ടുനിന്ന ഒരു നീതിന്യായ പ്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം അതിജീവിതയ്‌ക്ക് പൂർണ്ണ നീതി ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഗുരുതരമായ ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായവർക്ക് ഫലപ്രദമായ ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, അത് സ്ത്രീകൾക്ക് അവരിലും നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിലും ഉള്ള ആത്മവിശ്വാസത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും" അവർ പറഞ്ഞു.

പട്‌ന ഹൈക്കോടതിക്ക് രൂക്ഷ വിമര്‍ശനം

സ്‌ത്രീയുടെ വസ്‌ത്രം ഊരി മാറ്റാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതും മാറിടത്തില്‍ സ്‌പര്‍ശിക്കുന്നതും ബലാത്സംഗ ശ്രമമല്ലെന്ന് വിധിച്ച പട്‌ന ഹൈക്കോടതിക്ക് സുപ്രീംകോടതിയുടെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനം. ഹൈക്കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിന് ഉത്തരവിടുമെന്നും സുപ്രീംകോടതി പറഞ്ഞു. ഇത്തരം വിധിന്യായങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതില്‍ വീഴ്‌ചയുണ്ടായെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു.

Also read: ചരിത്രം ഉറങ്ങുന്ന കേരള ക്ലബ് കുടിയിറക്കൽ പ്രതിസന്ധിയിൽ; കൊണാട്ട് പ്ലേസിലെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ വീട് നഷ്‌ടപ്പെടാൻ സാധ്യത

TAGGED:

COURT ON SEXUAL OFFENCES
NCW CHAIRPERSON VIJAYA RAHATKAR
PATNA HC ON SEXUAL OFFENCE
NCW CHIEF ON SEXUAL OFFENCES

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.