ETV Bharat / bharat

ഇന്ന് ലോക ദാരിദ്യ നിർമാർജ്ജന ദിനം; അറിയാം ചരിത്രവും വിശദാംശവും

ഒക്ടോബർ 17 ആണ് ലോക ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. അറിയാം ഈ ദിനത്തിൻ്റെ സവിശേഷതയും ചരിത്രവും.

POVERTY ERADICATION 2025 HISTORY AND SIGNIFICANCE ലോക ദാരിദ്യ നിർമാർജ്ജന ദിനം 2025
REPRSENTATIVE IMAGE (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 17, 2025 at 12:00 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

മനുഷ്യൻ്റെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഒന്നാണ് ഭക്ഷണം. ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് വക നേടാനാകാത്ത ദശ ലക്ഷകണക്കിന് ജനങ്ങളാണ് ലോകത്ത് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത്. എന്നാൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദാരിദ്ര്യവും സാമൂഹിക അസമത്വവും ഇല്ലാതാക്കാൻ അന്താരാഷ്ട്ര ബോധവൽക്കരണം വളർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആചരിച്ച് തുടങ്ങിയതാണ്. ലോക ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജന ദിനം. ഒക്‌ടോബർ 17 ലോക ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. അറിയാം ഈ ദിനത്തിൻ്റെ സവിശേഷതയും ചരിത്രവും.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

1992 ലാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ലോക ദാരിദ്ര്യ നിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജന ദിനം ആചരിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ദാരിദ്ര്യം, വിശപ്പ്, അക്രമം, ഭീതി എന്നിവയ്ക്ക് ഇരയായവര്‍ക്കു വേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിക്കാനായി 1987 ഒക്ടോബര്‍ 17 ന് ഫ്രാന്‍സിന്‍റെ തലസ്ഥാനമായ പാരീസില്‍ ഒരു ലക്ഷത്തോളം ആളുകള്‍ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തതിന്‍റെ സ്മരണ പുതുക്കിയാണ് ഇതേ ദിനത്തില്‍ ദാരിദ്ര്യ നിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജനം ആചരിക്കുന്നത്.

ലക്ഷ്യങ്ങളും സന്ദേശങ്ങളും

ദാരിദ്യ നിർമാർജ്ജനം മാത്രമല്ല, മനുഷ്യൻ്റെ അവകാശ ലംഘനങ്ങളുടെ എതിർ പ്രവർത്തനം കൂടിയാകണം ലക്ഷ്യം. താഴെ തട്ടിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ സാമൂഹിക ഉദ്ധാരണവും ഇതോടൊപ്പമുള്ള ലക്ഷ്യമാണ്.

"സാമൂഹികവും സ്ഥാപനപരവുമായ ദുരുപയോഗം അവസാനിപ്പിക്കുക: ദാരിദ്ര്യത്തിൽ കഴിയുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനവും ഫലപ്രദമായ പിന്തുണയും ഉറപ്പാക്കുക."എന്നതാണ് 2025 ലെ പ്രമേയം. ദാരിദ്യത്തിലുള്ള കുടുംബങ്ങൾക്ക് സ്വയം പര്യാപ്‌തമായ ഭാവി രൂപപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന വിധം നയങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തണം. കൂടുതൽ സംവരണങ്ങളും നിയമങ്ങളും പരിഷ്‌കരിക്കണമെന്നും വിദഗ്‌ധർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജനം; കേരള സർക്കാർ പദ്ധതികൾ

കുടുംബശ്രീ: 1998ൽ വനിതാ ശാക്തീകരണത്തിനും ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജനത്തിനുമായി സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചതാണ്. പ്രാദേശിക സ്വയംഭരണ വകുപ്പും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചേർന്നാണ് കുടുംബശ്രീയുടെ നടത്തിപ്പ്. ദാരിദ്ര്യ രേഖയിലുള്ള വനിതകളെ സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളാക്കുക. സ്വയം തൊഴിൽ, മൈക്രോ ഫിനാൻസ്, സാമൂഹിക വികസനം എന്നിവ വഴി സ്വയംപര്യാപ്‌തത നേടാൻ സഹായിക്കുക. മൈക്രോ എൻ്റർപ്രൈസുകൾ (ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾ) ഭവന നിർമ്മാണം, ആഹാരസുരക്ഷ, ശുചിത്വം,ജെൻഡർ ഹെൽപ്‌ലൈൻ, ബാലസഭ, ജെൻഡർ പാർക്ക് മുതലായ സാമൂഹിക പദ്ധതികൾ കുടുംബശ്രീയുടെ സവിശേഷതയാണ്.

കേരള സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി മിഷൻ: സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ദാരിദ്ര്യരേഖയ്‌ക്കു കീഴിലുള്ളവർക്ക് സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുകയെന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. 60 വയസിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവർക്കുള്ള മെഡിക്കൽ സഹായം, ദിനസഹായം നൽകുന്ന വയോമിത്രം, ഗുരുതര രോഗബാധിത കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യ ചികിത്സ, മാതാപിതാക്കളെ നഷ്‌ടപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസസഹായം,സാമൂഹിക പ്രതിസന്ധിയിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾക്ക് ധനസഹായം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ALSO READ: വീടുകൾ തോറും ഉത്‌പന്നങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ കുടുംബശ്രീ: 25,000 സോഷ്യൽ സെല്ലർമാർ രംഗത്തേക്ക്; സ്ഥിരവരുമാനം ലക്ഷ്യം

TAGGED:

POVERTY ERADICATION 2025
HISTORY AND SIGNIFICANCE
ലോക ദാരിദ്യ നിർമാർജ്ജന ദിനം 2025
POVERTY ERADICATION 2025

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

കഫ് സിറപ്പിന് "മധുരമേകുന്ന" വില്ലൻ, കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് ഇനി ഇത് നല്‍കരുത്; കാരണം വിശദീകരിച്ച് ഡോക്‌ടര്‍

ഒരു വീട് നിറയെ സംഗീതോപകരണങ്ങള്‍; റഹ്മാനും ഇളയരാജയും ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട അപൂർവ വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ 'നിധിശേഖരം'

രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആനകളുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതെന്ന് അറിയാമോ? കേരളം നാലാമത്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.