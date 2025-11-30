ETV Bharat / bharat

ജന്മദിനാഘോഷങ്ങളുടെ മറവില്‍ വിന്‍റര്‍ പാര്‍ട്ടി സജീവം; വലവിരിച്ച് നാര്‍ക്കോട്ടിക്‌സ്

നൈജീരിയൻ കള്ളക്കടത്തുകാരാണ് പ്രധാന മയക്കുമരുന്ന് വിതരണ സ്രോതസുകളെന്ന് പൊലീസ്. കൂടാതെ വാട്‌സ്ആപ്പ്, ടെലിഗ്രാം ആപ്പുകളില്‍ ഇവര്‍ സജീവം. കുരുക്കിട്ട് ടെലികോം. ഈ വര്‍ഷം ഒക്‌ടോബര്‍ വരെ പിടികൂടിയത് 5.23 കോടി രൂപയുടെ മയക്കുമരുന്ന്.

Representative image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 30, 2025 at 3:36 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: സ്വെറ്ററുകൾക്ക് മാത്രമല്ല മയക്കുമരുന്നിനും വലിയ ഡിമാൻഡുള്ള കാലമാണ് ശൈത്യകാലം. ശൈത്യകാലം ആകുന്നതോടെ അന്താരാഷ്ട്ര മയക്കുമരുന്ന് സംഘങ്ങൾ മറനീക്കി രംഗത്തേക്കിറങ്ങും. പല താഴ്‌വരകളിലും മറ്റ് നിരവധി പ്രദേശങ്ങളിലും 'വിൻ്റര്‍ പാർട്ടി'കള്‍ സജീവമാകും. വിൻ്റര്‍ പാർട്ടികളുടെ മറവില്‍ വന്‍ കച്ചവടം നടത്താന്‍ മയക്കുമരുന്ന് സംഘങ്ങള്‍ എത്തുന്നതോടെ നക്കോട്ടിക്‌സിൻ്റെയും പൊലീസിൻ്റെയും ഉറക്കം നഷ്‌ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

വിൻ്റര്‍ പാര്‍ട്ടികള്‍ സജീവമാകുന്നതോടെ തെലങ്കാനയില്‍ മയക്കുമരുന്ന് പരിശോധനകള്‍ ശക്‌തമക്കി. എന്നാല്‍ നയാസല്‍ ആഘോഷങ്ങള്‍ക്കായി നഗരം തയ്യാറെടുത്തതോടെ ഹൈദരാബാദ് നാര്‍ക്കോട്ടിക്‌സ് എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെൻ്റ് ടീം മയക്കുമരുന്ന് സംഘങ്ങള്‍ക്കായി വലവിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ആവേശകരമായ സംഗീതത്തോടൊപ്പം, വിദേശ മദ്യം, വിലകൂടിയ കൊക്കെയ്ൻ, ഹെറോയിൻ, എംഡിഎംഎ എന്നിവയും സംഘങ്ങള്‍ കരുതാറുണ്ടെന്ന് ഹൈദരാബാദ് നാര്‍ക്കോട്ടിക്‌സ് എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെൻ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വ്യക്തമാക്കി. ഏതാനും ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ മൂന്ന് കോടി രൂപയുടെ മയക്കുമരുന്ന് പിടിച്ചെടുത്തുവെന്ന് നാര്‍ക്കോട്ടിക്‌സ് എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെൻ്റ് അറിയിച്ചു.

ജന്മദിനാഘോഷങ്ങളുടെ മറവിലാണ് മയക്കുമരുന്നുകളുടെ 'വിൻ്റര്‍ പാർട്ടികൾ' നടത്തുന്നതെന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ പറഞ്ഞു. റിപ്പോർട്ടുകള്‍ പ്രകാരം നവംബർ മുതൽ ജനുവരി വരെയാണ് മയക്കുമരുന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിടികൂടാറുള്ളത്. പൊലീസ് പരിശോധനകളും കേസുകളും ഭയന്നാണ് സംഘാടകർ പാര്‍ട്ടികളിലേക്ക് തിരിയുന്നത്. കച്ചവടം നടത്തിയിട്ട് സംഘം അടുത്തുള്ള അപ്പാർട്ടുമെൻ്റുകളില്‍ താമസിക്കും.

ടെലിഗ്രാം ആപ്പ്... ഡെഡ്‌ഡ്രോപ്പ്

പലവിധത്തില്‍ മയക്കുമരുന്നുകളുടെ വരവിനെയും വിപണനത്തെയും തടയാന്‍ ശ്രമിക്കുമ്പോള്‍ സംഘങ്ങള്‍ അടുത്ത വഴി തുറക്കുന്നുവെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം, തലസ്ഥാനത്ത് മാത്രം 10,000-ത്തിലധികം ആളുകൾ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. നൈജീരിയൻ കള്ളക്കടത്തുകാരാണ് പ്രധാന വിതരണ സ്രോതസ്.

ഫോൺ സംഭാഷണങ്ങളും ചാറ്റിങും വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ടെലിഗ്രാം പോലുള്ള മെസേജിങ് ആപ്പില്‍ സജീവമായി നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നക്കോട്ടിക്‌സ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറയുന്നു. മ്യൂൾ അക്കൗണ്ടുകളിൽ പണം നിക്ഷേപിച്ചാലുടൻ നൈജീരിയയിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭിക്കും. സാധനങ്ങൾ ഏജൻ്റിന് കൈമാറുകയും മയക്കുമരുന്ന് പാക്കറ്റ് ഡെഡ് ഡ്രോപ്പ് രീതിയിൽ നിയുക്ത സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സംഭരണ സ്ഥലത്തിൻ്റെ വിവരങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നവർക്ക് അയച്ച് കൊടുക്കുന്നു.

വിദേശികളാണ് പ്രധാന സൂത്രധാരന്മാർ

നഗരത്തിലെത്തുന്ന മയക്കുമരുന്നുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും വിദേശികളാണ് കടത്തുന്നത്. ബാംഗ്ലൂർ ആസ്ഥാനമാക്കി ഏജൻ്റുമാരെ സൃഷ്‌ടിച്ചാണ് നൈജീരിയക്കാർ ഈ റാക്കറ്റ് നടത്തുന്നത്. ഈ വർഷം ഒക്ടോബർ വരെ നക്കോർട്ടിക്‌സ് സംഘം 271 കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും 5.23 കോടി രൂപയുടെ മയക്കുമരുന്ന് പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്‌തു. 2024 ൽ 36 കേസുകളിലായി 12 കോടി രൂപയുടെ മയക്കുമരുന്ന് പിടികൂടി. 22 മാസത്തിനുള്ളിൽ 400 മയക്കുമരുന്ന് വാങ്ങി വിപണനം നടത്തുന്നവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.

ടെലിഗ്രാമിന് കുരുക്കിട്ട് കേന്ദ്രം

മയക്കുമരുന്നുകളുടെ വില്‍പ്പനകളിലും മെസേജിങ് ആപ്പുകള്‍ സജീവമായി ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്ത് വരുന്നത്. എന്നാല്‍ രാജ്യത്തിന് പുറത്തുനിന്നുള്ളവർ മൊബൈൽ നമ്പറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മെസേജിങ് ആപ്പുകള്‍ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന വിവരങ്ങള്‍ കേന്ദ്രത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ വാട്‌സ്ആപ്പ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഓണ്‍ലൈന്‍ മെസേജിങ് ആപ്പുകള്‍ക്ക് സിം കാര്‍ഡ് നിര്‍ബന്ധമാക്കി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. വാട്‌സ് ആപ്പിന് പുറമെ മെസേജിങ് ആപ്പുകളായ സിഗ്നൽ, ടെലിഗ്രാം എന്നീ ആപ്പുകള്‍ക്കും ഇത് ബാധകമാണ്. രാജ്യത്ത് പുറത്ത് നിന്നുള്ളവരുടെ മയക്കുമരുന്ന് വില്‍പ്പനയുടെ ദുരുപയോഗം സൈബർ സുരക്ഷയിലും വലിയ വെല്ലുവിളികളാണ് ഉയര്‍ത്തുന്നത്.

