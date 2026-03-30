യുദ്ധസമാന സാഹചര്യം; വളം-ഇന്ധന ലഭ്യതയിൽ ആശങ്ക വേണ്ടെന്ന് കേന്ദ്രം, വിതരണം ഉറപ്പാക്കാൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ്
Published : March 30, 2026 at 6:42 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമേഷ്യയിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ച നടപടികളെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പങ്കുവെച്ചു. ജിസിസി രാജ്യങ്ങളിലും ഇറാനിലും താമസിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷയെയും ക്ഷേമത്തെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. പെട്രോളിയം-പ്രകൃതിവാതക മന്ത്രാലയവും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവും ചേർന്ന് നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചത്.
പശ്ചിമേഷ്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രതിസന്ധിക്കിടയിലും രാജ്യത്ത് ആവശ്യത്തിന് വളം ലഭ്യമാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സമീപകാല സംഭവവികാസങ്ങൾ നിലവിൽ ആശങ്കാജനകമാണെങ്കിലും സർക്കാർ തന്ത്രപരമായ രീതിയിലാണ് ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്തതെന്ന് വളം വകുപ്പ് അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി അപർണ എസ്. ശർമ്മ പറഞ്ഞു.
വരാനിരിക്കുന്ന ഖാരിഫ് സീസണിൽ 390 ലക്ഷം ടൺ വളം ആവശ്യമുണ്ടെന്നും കഴിഞ്ഞ വർഷം വളം വിൽപ്പന 361 ലക്ഷം ടൺ ആയിരുന്നുവെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. "നിലവിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് വളം സ്റ്റോക്കുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം 147 ലക്ഷം ടൺ ലഭ്യമായിരുന്നെങ്കിൽ, ഇതുവരെ 180 ലക്ഷം മെട്രിക് ടൺ ലഭ്യമാണ്. ഏപ്രിൽ, മെയ് മാസങ്ങൾ കാർഷിക മേഖലയെ സംബന്ധിച്ച് വളത്തിന്റെ സ്റ്റോക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള സമയമാണ്," അവർ പറഞ്ഞു.
വളത്തിന്റെ ഇറക്കുമതിക്ക് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം ആഗോള വിപണിയിൽ വളത്തിന്റെ വിലയിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ടെന്നും ആഭ്യന്തര വിപണിയെ ഇത് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി സൂചിപ്പിച്ചു. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് 80 മുതൽ 90 ശതമാനം വരെ യൂറിയയും, 30 ശതമാനം ഡിഎപിയും, 50 ശതമാനം എൽഎൻജിയും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത്.
ഗ്യാസ് വിതരണം കുറയുകയും പ്ലാന്റുകൾ അടച്ചുപൂട്ടുകയും ചെയ്തതിനാൽ ആഭ്യന്തര യൂറിയ ഉല്പാദനം പ്രതിമാസം 24 ലക്ഷം ടണ്ണിൽ നിന്ന് 18 ലക്ഷം ടണ്ണായി കുറഞ്ഞുവെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എങ്കിലും വിതരണ സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെട്ടുവരികയാണ്. വ്യവസായത്തിനുള്ള ഗ്യാസ് വിഹിതം 60 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 80 ശതമാനമായി വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ആഗോള തടസ്സങ്ങൾക്കിടയിലും വളം വിതരണം സുസ്ഥിരം
അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ വിതരണം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ആഗോളതലത്തിൽ യൂറിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വളങ്ങളുടെ ലഭ്യതയെയും സ്രോതസ്സുകളെയും കുറിച്ച് അറിയിക്കുന്നതിനായി ഒരു ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. റഷ്യ, മൊറോക്കോ, ഓസ്ട്രേലിയ, ഇന്തോനേഷ്യ, മലേഷ്യ, ഈജിപ്ത്, കാനഡ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾക്ക് പുറമേ വളം ലഭ്യമാക്കുന്ന പുതിയ സ്രോതസ്സുകൾ കണ്ടെത്താനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് അപർണ എസ്. ശർമ്മ പറഞ്ഞു. ബദൽ വിതരണ സ്രോതസ്സുകൾക്കായി ഇന്ത്യൻ മിഷനുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
"നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് സ്റ്റോക്കുകൾ ലഭ്യമാണ്. വകുപ്പ് മന്ത്രി സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി സംസാരിക്കുകയും ഈ വിഷയത്തിൽ അവരെ ബോധവത്കരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കരിഞ്ചന്തയും വളങ്ങളുടെ പൂഴ്ത്തിവെയ്പ്പും കർശനമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. യൂറിയയും ഡിഎപിയും കർഷകർക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, നിരന്തരമായ നിരീക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാൻ ഒരു കണ്ടിജൻസി കൺട്രോൾ റൂം സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്," അവർ പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, പരമ്പരാഗത വളങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദം ലഘൂകരിക്കുന്നതിന് അമോണിയം സൾഫേറ്റ്, നാനോ ഉല്പന്നങ്ങൾ പോലുള്ള ഇതര വളങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ കർഷകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സൾഫർ പോലുള്ള നിർണ്ണായക അസംസ്കൃത ചേരുവകളുടെ തുടർച്ചയായ വിതരണം ഉറപ്പാക്കാൻ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാലകൾക്കും സർക്കാർ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ധന വിതരണം സുഗമം
ആഗോള ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധിയും ഇന്ത്യയിൽ അതുമൂലം സംഭവിക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളും പരിഹരിക്കുന്നതിനായി സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികളെക്കുറിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിശദീകരിച്ചു. ആഗോളതലത്തിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ഉയർന്നിട്ടും ഇന്ത്യയിൽ പെട്രോൾ, ഡീസൽ, എൽപിജി, സിഎൻജി എന്നിവ ലഭ്യമാണെന്ന് പെട്രോളിയം-പ്രകൃതിവാതക മന്ത്രാലയം ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സുജാത ശർമ്മ പറഞ്ഞു.
ഇതിനുപുറമേ ഇന്ത്യ സ്പോട്ട് മാർക്കറ്റ് വഴി ഗ്യാസ് വിതരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ഭാവിയിലെ വിതരണങ്ങൾക്കായി വിദേശ വിതരണക്കാരുമായി നിരവധി ദീർഘകാല കരാറുകളിൽ ഒപ്പിടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലോജിസ്റ്റിക്സ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ കേപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ് ഹോപ്പ് പോലുള്ള ബദൽ റൂട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഡെലിവറി റൂട്ടുകൾ പരിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ പരിഭ്രാന്തിയോടെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത് എൽപിജി വിതരണം വൈകിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സുജാത ശർമ്മ പറഞ്ഞു. എങ്കിലും വിതരണങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഡെലിവറി സമയക്രമം ഉടൻ സാധാരണ നിലയിലാകുമെന്നും അവർ ഉറപ്പുനൽകി. ആഭ്യന്തര വിപണികളെ സുസ്ഥിരമാക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും എക്സൈസ് തീരുവ ലിറ്ററിന് 10 രൂപ കുറയ്ക്കുകയും, മതിയായ ആഭ്യന്തര ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാൻ ഡീസലിനും ഏവിയേഷൻ ടർബൈൻ ഇന്ധനത്തിനും (ATF) കയറ്റുമതി നികുതി ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.
റസ്റ്റോറന്റുകൾ, വ്യാവസായികശാലകൾ തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിൽ വാണിജ്യ എൽപിജി ലഭ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾക്കും താഴ്ന്ന വരുമാനമുള്ള കുടുംബങ്ങൾക്കും 5 കിലോ എൽപിജി സിലിണ്ടറുകൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നയതന്ത്ര ഇടപെടലും പൗര സുരക്ഷയും
മേഖലയിൽ സ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യ ആഗോള നേതാക്കളുമായി സജീവമായി ഇടപഴകുന്നുണ്ടെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ പറഞ്ഞു. ഊർജ്ജ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെയും സമുദ്രപാതകൾ തുറന്നിടേണ്ടതിന്റെയും ആവശ്യകത ഊന്നിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അടുത്തിടെ സൗദി കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാനുമായി സംസാരിച്ചതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യ സ്ഥിതിഗതികൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഗൾഫിലെ പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നുണ്ടെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി അസീം മഹാജൻ പറഞ്ഞു. മേഖലയിലുടനീളമുള്ള ഇന്ത്യൻ മിഷനുകൾ 24/7 ഹെൽപ്പ് ലൈനുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ആവശ്യമുള്ളിടത്ത് വിസ, ഗതാഗതം, ഒഴിപ്പിക്കൽ എന്നിവ സാധ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഫെബ്രുവരി അവസാനം മുതൽ ഏകദേശം 5.5 ലക്ഷം ഇന്ത്യക്കാർ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സമുദ്ര വെല്ലുവിളികൾ
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിനും ഒമാൻ ഉൾക്കടലിനും ചുറ്റുമുള്ള അപകടസാധ്യതകൾ വർദ്ധിച്ചുവരുന്നതായി തുറമുഖ-ഷിപ്പിങ് മന്ത്രാലയം സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി രാജേഷ് സിൻഹ പറഞ്ഞു. കപ്പലുകളുടെ യുദ്ധസാധ്യതാ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയങ്ങൾ ഏകദേശം 0.04 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 0.7 ശതമാനം വരെ കുത്തനെ ഉയർന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത് ഗതാഗതച്ചെലവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
