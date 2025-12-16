ഇൻഷുറൻസ് മേഖലയിൽ 100% നിക്ഷേപം; പാർലമെറ്റിൽ ഭേദഗതി ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ച് ധനകാര്യ മന്ത്രി
Published : December 16, 2025 at 3:52 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ ഇൻഷുറൻസ് നിയമ ഭോദഗതി ബില്ല് പാർലമെൻ്റിൽ അവതരിപ്പിച്ച് കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ. ഇൻഷുറൻസ് മേഖലയിലുള്ള നിലവിലെ നിയമങ്ങളുടെ സമഗ്രമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ളതാണ് 'സബ് കാ ബീമ, സബ് കി രക്ഷ' (ഇൻഷുറൻസ് നിയമ ഭേദഗതി) എന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി.
1938 ലെ ഇൻഷുറൻസ് നിയമം, 1956 ലെ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കേർപ്പറേഷൻ നിയമം, 1999 ലെ ഇൻഷുറൻസ് റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് ഡവലെപ്പ്മെൻ്റ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ നിയമം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന നിയമങ്ങൾ ഭേദഗതി ചെയ്യാനാണ് ബില്ല് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
2047 ഓടെ രാജ്യത്തെ എല്ലാവർക്കും ഇൻഷുറൻസ് നേടാനാകുന്നതിനും ഈ ഭേദഗതി സഹായിക്കുമെന്ന് നിർമ്മല സീതാരാമൻ പറഞ്ഞു. "സാധാരണക്കാരുടെ ഇൻഷുറൻസ് മേഖലയിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി എപ്പോഴും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൊവിഡ് മഹാമാരിയുടെ സമയത്തും സമൂഹത്തിലെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കേന്ദ്രസർക്കാർ ഇൻഷുറൻസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്" - നിർമ്മല സീതാരാമൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ബില്ലിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ
ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളിലെ നേരിട്ടുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപ പരിധി നിലവിൽ 74 ശതമാനമാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് 100 ശതമാനമായി ഉയർത്തും. സ്ഥിരവും ദീർഘകാലവുമായ വിദേശ നിക്ഷേപങ്ങളെ ആകർഷിക്കുക, നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ നടപ്പിലാക്കുക, പോളിസി ഉടമകളുടെ സംരക്ഷണം ശക്തിപ്പെടുത്തുക, ഇൻഷുറൻസ് വ്യാപനം വർധിപ്പിക്കുക, ഇൻഷുറൻസ് മേഖലയുടെ വളർച്ച ത്വരിതപ്പെടുത്തുക എന്നിവയാണ് സബ് കാ ബീമാ സബ് കി രക്ഷയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളെന്ന് സർക്കാർ അറിയിച്ചു.
ഇൻഷുറൻസ് മേഖലയിൽ ഡിജിറ്റൽ സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലും ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിലും നിയമ ചട്ടക്കൂടുകൾ ബില്ല് നൽകുന്നു. ഡാറ്റ സ്വകാര്യതയും സൈബർ സുരക്ഷയും ബില്ല് ഉറപ്പാക്കുമെന്നും മേഖലയിൽ നവീകരണം ഉണ്ടാകുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി സർക്കാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളിലെ നേരിട്ടുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപ പരിധി നിലവിലെ 74 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 100 ശതമാനമായി ഉയർത്തും. ഇത് ഇൻഷുറൻസുകളുടെ ആഭ്യന്തര ശേഷി വർധിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ വിപുലീകരിക്കാനും കൂടുതൽ പൗരന്മാരെ ഇൻഷുറൻസ് സുരക്ഷാ പദ്ധതിയ്ക്ക് കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാനും ബില്ല് സഹായിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഇതു വഴി നിരവധി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ, ഏജൻ്റുമാർ, ഇടനിലക്കാർ എന്നിവരുടെ കടന്നുവരവ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമെന്നും സർക്കാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.
വിമർശനവുമായി പ്രതിപക്ഷം രംഗത്ത്
'സബ് കാ ബീമ, സബ് കി രക്ഷ'യെ എതിർത്ത് നിരവധി നേതാക്കളാണ് രംഗത്ത് എത്തിയത്. കൊല്ലം എംപി എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ ബില്ലിൻ്റെ നാമകരണത്തിന് ഉള്ളടക്കവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇൻഷുറൻസ് മേഖലയിൽ 100 ശതമാനം വിദേശ നിക്ഷേപം അനുവദിക്കാനുള്ള നിർദേശത്തെയും എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ വിമർശിച്ചു. ഡിഎംകെ അംഗം ടി സുമതിയും ഭേദഗതിയ്ക്ക് എതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചു.
