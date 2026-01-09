സോഫ്റ്റ്വെയർ ജോലി വിട്ട് സംരംഭകത്വത്തിലേക്ക്; മറ്റുള്ളവര്ക്കും ഉപജീവനമെന്ന സ്വപ്നം സഫലമായി, ലാഭം കൊയ്ത് യുവാവ്
സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനിയിലെ ജോലിയില് അസംതൃപ്തി. സംരംഭം മനസില് കരുതി ജോലിയില് നിന്നും പടിയിറങ്ങി. ഗോലി സോഡാ ബിസിനസില് ലാഭം കൊയ്ത് ലിംഗേശ്വര റാവു.
Published : January 9, 2026 at 7:43 PM IST
അമരാവതി: ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ സംതൃപ്തരല്ലെങ്കില് ശമ്പളം എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ജോലിയിൽ തുടരുതെന്ന് ഒരുപാട് പേർ പറയുന്നത് കേൾക്കാം. എന്നാൽ സാമ്പത്തികമായി സ്ഥിരതയുള്ള ഒരു ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് ഒരു പരീക്ഷണത്തിന് ഇറങ്ങി തിരിക്കാൻ പലർക്കും മനോധൈര്യം ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ താത്പര്യമില്ലെങ്കിലും ജോലിയില് തുടരാന് അത് പലരെയും നിര്ബന്ധിതരാക്കും.
എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷണത്തിന് തയ്യാറായി ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചിറങ്ങിയ ഒരാളുണ്ട് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വിജയവാഡയിൽ. ലിംഗേശ്വര റാവുവാണ് അങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷണത്തിന് തയ്യാറായത്. നല്ല ശമ്പളം ലഭിച്ച സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനിയിൽ നിന്നും എന്നന്നേക്കുമായി പടിയിറങ്ങുമ്പോള് ലിംഗേശ്വറിന് മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നത് നടക്കുമോ എന്ന് പോലും അറിയാത്ത ഒരു സ്വപ്നം മാത്രമായിരുന്നു.
തന്നാൽ കഴിയും വിധം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ഉപജീവന മാർഗം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നതായിരുന്നു ലിംഗേശ്വറിൻ്റെ സ്വപ്നം. അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ പാനീയമായ ഗോലി സോഡ വ്യവസായത്തിലേക്ക് ലിംഗേശ്വർ കടക്കുന്നത്.
ബിസിഎ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ ലിംഗേശ്വർ അഞ്ച് വർഷത്തിലേറെ ബെംഗളൂരു, ഹൈദരാബാദ്, മംഗളൂരു തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനിയിലെ ജോലി തനിക്ക് സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത നൽകിയെങ്കിലും അത് തനിക്ക് സംതൃപ്തി നൽകിയിരുന്നില്ലെന്നായിരുന്നു ലിംഗേശ്വറിൻ്റെ അഭിപ്രായം.
"മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി അവസരങ്ങൾ നല്കാന് ഞാൻ ഒരുപ്പാട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ഒടുവിൽ എൻ്റെ സ്വപ്നം സഫലമാക്കാനായി ഞാനൊരു സംരംഭം തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു. എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പൂര്ണ പിന്തുണയും ലഭിച്ചതോടെ കാര്യം വളരെ എളുപ്പമായി" ലിംഗേശ്വർ പറഞ്ഞു.
സ്വപ്നം യാഥാർഥ്യമായപ്പോൾ.....
സ്വന്തമായി സംരംഭം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ലിംഗേശ്വർ മാസങ്ങൾ എടുത്താണ് മാർക്കറ്റിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചത്. ബിസിനസിനായി വേണ്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒന്നിലധികം ഉത്പാദന യൂണിറ്റുകൾ അദ്ദേഹം ഓൺലൈനായും ഓഫ്ലൈനായും സന്ദർശിച്ചു. ഒടുവിൽ സ്വിഡ് സോഡ-ഹെൽത്തി വിഷ് എന്ന ബ്രാൻ്റിന് കീഴിൽ സ്വന്തമായി ഒരു യൂണിറ്റ് ആരംഭിച്ചു.
മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് 50 ലക്ഷം രൂപയുടെ നിക്ഷേപത്തോടെ വിജയവാഡ റൂറൽ മണ്ഡലിലെ ജക്കാംപുടിയിലാണ് ലിയോ എൻ്റർപ്രൈസസ് എന്ന പേരിൽ നിർമാണ യൂണിറ്റ് ആരംഭിച്ചത്. ഇന്ന് ഒരു കോടയിലധികം രൂപയുടെ വരുമാനമാണ് ലിംഗേശ്വർ ഗോലി സോഡ ബിസിനസിലൂടെ നേടുന്നത്.
തൻ്റെ ബിസിനസിൻ്റെ വിജയത്തിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പങ്ക് വളരെ വലുതാണെന്ന് ലിംഗേശ്വർ പറയുന്നു. എംബിഎ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഇളയ സഹോദരൻ ഗോകുലും ലിംഗേശ്വറിന് പിന്തുണയായി ബിസിനസിൽ കൂടി. ഭാവിയിൽ തൻ്റെ ബ്രാൻ്റിനെ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനാകുമെന്ന് തങ്ങളുടെ ടീമിന് വിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് ലിംഗേശ്വർ പറഞ്ഞു.
നിലവിൽ ഗോലി സോഡ പത്ത് വ്യത്യസ്ത രൂചികളിലാണ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. നല്ല ഗുണനിലവാരത്തോടെയാണ് ഇത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ തൊഴിൽ ജനറേഷൻ പദ്ധതിക്ക് കീഴിലുള്ള സബ്സിഡിയുടെ സഹായത്തോടെ യൂണിറ്റ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിപുലീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കൃഷ്ണ, ഗുണ്ടൂർ, കിഴക്കൻ ഗോദാവരി, പശ്ചിമ ഗോദാവരി എന്നീ ജില്ലകളിൽ ഇപ്പോൾ ഗോലി സോഡ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ലിംഗേശ്വർ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറമെ യുഎസിലേക്കും ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്കും ഗോലി സോഡ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
ലാഭം മാത്രമല്ല വിജയം. തന്നാൽ കഴിയും വിധം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപജീവനമാർഗത്തിന് വഴിയൊരുക്കുക എന്നതായിരുന്നു തൻ്റെ ലക്ഷ്യം. നമ്മൾ കാരണം മറ്റുള്ളവർ സന്തോഷിക്കുന്നതിലാണ് യഥാർഥ സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് ലിംഗേശ്വർ പറയുന്നു.
