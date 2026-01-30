ETV Bharat / bharat

സുക്‌മയില്‍ സ്‌ത്രീകളടക്കം നാല് മാവോയിസ്റ്റുകള്‍ കൂടി കീഴടങ്ങി, നടപടി പുനമാര്‍ഗമി പ്രചാരണത്തില്‍ ആകൃഷ്‌ടരായി

സുക്‌മ പൊലീസിന്‍റെയും ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ അല്ലൂരി സീതാരാമ രാജു പൊലീസിന്‍റെയും സംയുക്ത പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാണ് ഇത്തരമൊരു നടപടിയിലേക്ക് നയിച്ചത്.

POONA MARGEM NAXALISM IN SUKMA Sukma rewarded Naxals surrender SURRENDER IN SUKMA
Sukma reward Naxalite surrenders (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 30, 2026 at 2:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

സുക്‌മ: തലയ്ക്ക് എട്ട് ലക്ഷം രൂപ ഇനാം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന നാല് സജീവ മാവോയിസ്റ്റുകള്‍ ആയുധം വച്ച് കീഴടങ്ങി. ഇതില്‍ രണ്ട് പേര്‍ വനിതകളാണ്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയുധങ്ങളടക്കം ഉപേക്ഷിച്ചാണ് ഇവര്‍ കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ എട്ട് ക്രിമിനല്‍ കേസുകളില്‍ പ്രതികളാണ്. എസ്‌എല്‍ആര്‍, ഇന്‍സാസ്, 303,315 റൈഫിള്‍സ് എന്നിവയും ഇവര്‍ പൊലീസിന് മുന്നില്‍ ഉപേക്ഷിച്ചു. ഗോല്ലപള്ളി എല്‍ഒഎസ് കമാന്‍ഡര്‍, എസിഎം, പാര്‍ട്ടി അംഗം എന്നിവരാണ് കീഴടങ്ങിയവരിലുള്ളത്.

അക്രമം ഉപേക്ഷിച്ച് സമാധാനത്തിന്‍റെ പാതയിലേക്ക്

പുന മാര്‍ഗം-പുനരധിവാസം മുതല്‍ നവീകരണം വരെ എന്ന സര്‍ക്കാര്‍ പദ്ധതിയില്‍ ആകൃഷ്‌ടരായാണ് ദക്ഷിണ ബസ്‌തറിലെ കോണ്ട കിസ്‌താരം മേഖലയില്‍ സജീവമായിരുന്ന മാവോയിസ്റ്റുകള്‍ കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ആയുധം അടക്കം ഉപേക്ഷിച്ചാണ് കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്നും ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ പറഞ്ഞു. ബസ്‌തര്‍ റെയ്‌ഞ്ച് ഐജി പി സുന്ദരരാജ്, പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് കിരണ്‍ ചവാന്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് മുന്നിലാണ് ഇവര്‍ കീഴടങ്ങിയത്. ഛത്തീസ്‌ഗഡ്‌ സര്‍ക്കാരിന്‍റെ പുനരധിവാസ നയം അനുസരിച്ച് മുഖ്യധാരയിലേക്ക് തിരികെ വരാനാണ് അവരുടെ തീരുമാനം.

Also Read: പൊലീസും നക്‌സലുകളും തമ്മില്‍ ഏറ്റുമുട്ടല്‍; നിരവധി നക്‌സലുകള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്

കിസ്‌താരം, ഗോല്ലപള്ളി മേഖലകളില്‍ മാവോയിസ്റ്റ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കുറഞ്ഞതായും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറഞ്ഞു. പുതിയ സുരക്ഷാ പ്രചാരണങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഇത്. മെച്ചപ്പെട്ട റോഡ് ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങള്‍ നക്‌സല്‍ വിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ശക്തമായി നടത്തുന്നതിന് സഹായകമായതും ഒരു പരിധിവരെ ഇതിന് വഴി തെളിച്ചു.

അവശേഷിക്കുന്ന മാവോയിസ്റ്റുകളും അക്രമത്തിന്‍റെ പാത ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് തങ്ങള്‍ അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുകയാണെന്ന് സുക്‌മ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് കിരണ്‍ ചവാന്‍ പറഞ്ഞു. എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കീഴടങ്ങാനും പുനരധിവാസ പദ്ധതികളുടെ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ തേടാനും അദ്ദേഹം അവരോട് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു.

മാവോയിസ്റ്റ് സംഘടന ഇപ്പോള്‍ വംശനാശത്തിന്‍റെ വക്കിലാണ്. അക്രമത്തിന്‍റെ പാത നാശം മാത്രമേ സമ്മാനിക്കൂ. പുന മാര്‍ഗം പ്രചാരണം നിങ്ങളുടെ വളര്‍ച്ചയ്ക്കും അന്തസിനുമുള്ള വഴിയാണ് തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്നതെന്നും ബസ്‌തര്‍ റെയ്‌ഞ്ച് ഐജി സുന്ദര്‍ രാജ് പറഞ്ഞു. നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷിത ഭാവിയും വികസനവും ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് തങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. അക്രമം ഉപേക്ഷിക്കൂ, സമാധാനം തെരഞ്ഞെടുക്കൂ എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കീഴടങ്ങിയവര്‍ക്ക് പുനരധിവാസ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍

കീഴടങ്ങിയ എല്ലാ മാവോയിസ്റ്റുകളെയും പുനരധിവസിപ്പിക്കും. സര്‍ക്കാര്‍ നയമനുസരിച്ചുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും സഹായധനവും നല്‍കും. അത് കൊണ്ട് തന്നെ അവര്‍ക്ക് അന്തസുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കാനും സമൂഹത്തിന്‍റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് എത്താനും സാധിക്കും.

കീഴടങ്ങിയ മാവോയിസ്റ്റുകള്‍ ഇവര്‍

എസിഎം സോധി ജോഗ

സുക്‌മ ജില്ലയിലെ കിസ്‌താരം പൊലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ പരിധിയിലുള്ള സിന്‍ഘം മഡ്‌ഗു നിവാസി. ഗോല്ലപള്ളി എല്‍ഒഎസ് കമാന്‍ഡര്‍. കോണ്ട കിസ്‌താരം ഏര്യാ കമ്മിറ്റി. അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുക. ഒരു നോഗ്‌ എസ്‌എല്‍ആര്‍ റൈഫിളും പത്ത് റൗണ്ട് വെടിവയ്ക്കാനുള്ള വെടിക്കോപ്പുകളും ഇദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പക്കലുണ്ടായിരുന്നു.

ഡാബര്‍ ഗംഗ എന്ന മദ്‌കം ഗംഗ

ഗോലാപള്ളി എല്‍ഒഎസ് അംഗം. ഗോലാപള്ളി സിന്‍ഗാരം നിവാസി. പാര്‍ട്ടിയംഗമാണ് ഇവര്‍. ഇന്‍സാസ് റൈഫിള്‍ ഒരെണ്ണം കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു. എട്ട് റൗണ്ട് നിറയൊഴിക്കാനുളള വെടിക്കോപ്പുകളും ഇവര്‍ പൊലീസിന് മുന്നില്‍ വച്ചു. ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇവര്‍ക്ക് ലഭിക്കുക.

സോധി രാജെ, ഗോല്ലാപള്ളി എല്‍ഒഎസ് അംഗം

സുക്‌മ ജില്ലയിലെ ചിന്തഗുഫ പൊലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ പരിധിയിലുള്ള എന്‍റപദാര്‍ നിവാസി. പാര്‍ട്ടിയംഗം. ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇവര്‍ക്ക് നല്‍കുക. 303 റൈഫിലാണ് ഇവര്‍ പൊലീസിന് മുന്നില്‍ ഉപേക്ഷിച്ചു. അഞ്ച് റൗണ്ട് നിറയൊഴിക്കാനുള്ള വെടിക്കോപ്പുകളും ഇവര്‍ കൈമാറി.

മാദവി ബുധാരി ഗോല്ലാപള്ളി എല്‍ഒഎസ് അംഗം

സുക്‌മ ജില്ലയിലെ കിസ്‌താരം പൊലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ പരിധിയിലുള്ള സിന്‍ഘാന്‍മഡഗു നിവാസി. പാര്‍ട്ടിയംഗം. ഒരു ലക്ഷം രൂപ നല്‍കും. 315 ബോര്‍ റൈഫിളും അഞ്ച് റൗണ്ട് നിറയൊഴിക്കാനുള്ള വെടിക്കോപ്പുകളും ഉപേക്ഷിച്ചു.

TAGGED:

POONA MARGEM
NAXALISM IN SUKMA
SUKMA REWARDED NAXALS SURRENDER
SURRENDER IN SUKMA
MAOISTS SURRENDERED

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.