ഡല്ഹിയിലെ ചേരിയിലെ സരസ്വതി ക്ഷേത്രം; എല്ലാ വാരാന്ത്യത്തിലും 400 കുട്ടികള്ക്ക് അറിവ് പകര്ന്ന് കോളജ് വിദ്യാര്ത്ഥികള്
ഒരു നഗരത്തിലാണ് അസമത്വങ്ങള് ഏറ്റവും കൂടുതല്. ഒരു പറ്റം കോളജ് വിദ്യാര്ത്ഥികള് ഇവിടെ ചരിത്രം തിരുത്തിക്കുറിക്കുന്നു. ഒരു ക്ഷേത്ര മുറ്റത്ത് ഇവര് ചേരിയിലെ കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്ക് അക്ഷരങ്ങള് പകര്ന്ന് നല്കുന്നു.
Published : November 14, 2025 at 3:25 PM IST
ധനഞ്ജയ് വര്മ്മ
ന്യൂഡല്ഹി: ഡല്ഹി ഐപി ഡിപ്പോയ്ക്ക് സമീപമുള്ള ഒരു ചേരി വാരാന്ത്യങ്ങളിലെ വൈകുന്നേരങ്ങളില് സ്കൂള് കുട്ടികളുടെയും ഒരു പറ്റം യുവ അധ്യാപകരുടെയും ശബ്ദത്താല് മുഖരിതമാകും. പകല് സമയത്ത് റിക്ഷാവലിക്കുന്നവരുടെയും കൂലിപ്പണി ചെയ്യുന്നവരുടെയുമെല്ലാം ബഹളങ്ങള് ഒടുങ്ങുന്നതോടെ ഒരു ചെറിയ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുറ്റം മറ്റൊരു ഊര്ജ്ജം കൊണ്ട് നിറയും. ഇടുങ്ങിയ വഴികളിലൂടെ നൂറ് കണക്കിന് കുഞ്ഞിക്കാലടികള് ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് നീളും. പ്രതീക്ഷയുടെ സായന്തന ക്ലാസിലേക്ക്...
ഡല്ഹിയിലെ മിക്ക ചേരികളെയും പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും. എന്നാല് വാരാന്ത്യങ്ങളില് ഇവിടം മതിലുകളില്ലാത്ത ഒരു ക്ലാസ് മുറിയായി മാറും. കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം വീട് പോലെ തോന്നുന്ന ഒരിടം. എന്നാല് സ്വന്തം ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് യുവ അധ്യാപകരില് നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ള ഇടം.
എല്ലാ ശനിയും ഞായറും മുന്നൂറ് മുതല് നാനൂറ് കുട്ടികള് വരെ ഈ ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് ഒത്തുകൂടും. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന പഹ്ചാന് എന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനയില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന നഗരത്തിലെ വിവിധ കോളജുകളില് നിന്നുള്ള വിദ്യാര്ത്ഥികള് ഇവര്ക്ക് പാഠങ്ങള് പകര്ന്ന് നല്കും. ഇവരുടെ ദൗത്യം വളരെ ലളിതമാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യാക്ഷരങ്ങള് ഈ കുട്ടികള്ക്ക് പകര്ന്ന് നല്കുകയാണ് ഇവര്. ഭാവിയിലേക്ക് ഇവരെ നയിക്കുക എന്നതും.
ഈ മേഖലയിലെ കുട്ടികളില് മിക്കവരും പള്ളിക്കൂടത്തില് പോയിട്ടില്ലാത്തവരോ സ്കൂളില് ചേര്ന്ന ശേഷം പഠനം ഉപേക്ഷിച്ചവരോ ആണെന്ന് മനസിലായതോടെയാണ് താന് ഈ ഉദ്യമത്തിന്റെ ഭാഗമായതെന്ന് അസ്മിത് എന്ന കോളജ് വിദ്യാര്ത്ഥി പറയുന്നു. ഇവര്ക്കായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടത് തങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് തോന്നി. ഇവരുടെ പഠനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ആരെങ്കിലും ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. ഇവര്ക്ക് ഒരു കൈത്താങ്ങ് ആവശ്യമായിരു്നു. കാരണം സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും താഴെത്തട്ടിലുള്ളവരാണ് ഇവരെന്നും അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ചിലപ്പോഴൊക്കെ കുട്ടികള് ക്ലാസില് വരാനും ഇവരെ പഠനത്തില് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുമായി ചെറിയ സമ്മാനങ്ങള് ഒക്കെ നല്കാറുണ്ട്. ഇവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായി ഇവ നല്കുമ്പോള് ചില കുട്ടികള് പഠനത്തോട് വലിയ ആത്മാര്ത്ഥത പുലര്ത്തുന്നവരാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നു. അതേസമയം തങ്ങള് നല്കുന്ന സമ്മാനങ്ങള് ഒരു കൈക്കൂലി അല്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നു. ഇത് താത്പര്യം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു മാര്ഗം മാത്രമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കള്ക്ക് അഭിമാനം ഉണ്ടാക്കാനാകൂ എന്ന് ഞങ്ങള് അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. പഠനത്തോടൊപ്പം മാനവികത, അച്ചടക്കം, ആത്മവിശ്വാസം എന്നിവ വളര്ത്താനും തങ്ങള് ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നും ചിരിയോടെ അസ്മിത് പറയുന്നു.
കുട്ടികള് പഠനത്തെ ഭയക്കുന്നു എന്ന് ബിടെകിന് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാര്ത്ഥിയായ ശിവം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അത് ഇല്ലാതാക്കാനാണ് തങ്ങളുടെ ശ്രമം. കുട്ടികളില് പഠനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം അകറ്റി അവരെ ജിജ്ഞാസ ഉള്ളവരാക്കി മാറ്റുകയാണ് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. കഥകളിലൂടെയാണ് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിന് പുറമെ കളികളും മറ്റ് പരസ്പര ഇടപെടലും ഒക്കെ പഠനത്തിനുള്ള മാര്ഗങ്ങളാകുന്നു. കുട്ടികള്ക്ക് മുഷിയുമ്പോള് തങ്ങള് അവരെ സര്ഗാത്മാകമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാന് അവരോട് പറയും. ചിലപ്പോഴൊക്കെ കുട്ടികളെ വഴക്ക് പറയാറുമുണ്ട്. കാരണം അതും ആവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നു.
ചില കുട്ടികള് സര്ക്കാര് വിദ്യാലയങ്ങളില് പഠിക്കാന് പോകുന്നുണ്ട്. എന്നാല് അവരുടെ സംശയങ്ങള് ദുരീകരിക്കാന് അധ്യാപകര് തയാറാകുന്നില്ല. ഞങ്ങള് കുട്ടികളിലേക്ക് ആശയങ്ങള് വളരെ ലളിതമായും നൂതന മാര്ഗങ്ങളിലൂടെയുമാണ് എത്തിക്കുന്നത്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മനസിലാകുമ്പോള് അവരുടെ മുഖത്ത് വിരിയുന്ന സന്തോഷമാണ് തങ്ങള്ക്കുള്ള പ്രതിഫലമെന്നും മറ്റൊരു അധ്യാപികയായ ഇഷിത റെയ്ന പറയുന്നു.
കുട്ടികളെ കേവലം അക്ഷരങ്ങളും അക്കങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല തങ്ങളുടെ ദൗത്യം മറിച്ച് അവരി്ലക ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കുക കൂടിയാണെന്നും ഇഷിതയടക്കമുള്ള അധ്യാപകര് പറയുന്നു.
ഈ വിദ്യാലയത്തില് ബോര്ഡുകളോ ബെഞ്ചുകളോ ഇല്ല. ഇവിടെ കുട്ടികള് നിലത്ത് ചമ്രം പടിഞ്ഞിരുന്നാണ് സ്ലേറ്റിലും നോട്ട് ബുക്കിലും പാഠങ്ങള് കുറിച്ച് വയ്ക്കുന്നത്.
അവര് ആര്ക്കും പിന്നിലല്ലെന്ന് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് തങ്ങള് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അവര് പഠിക്കുന്നു. അവരില് നിന്ന് ഞങ്ങളും എന്ന് ശിവം കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നു. ഒരു കുട്ടിയെ എങ്കിലും നിങ്ങള് പഠിപ്പിക്കൂ എന്നാണ് തനിക്ക് എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളതെന്ന് ശിവം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.