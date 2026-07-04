അയോധ്യയ്ക്ക് പിന്നാലെ പിന്നാലെ ബദരീനാഥിലും തട്ടിപ്പ് നടന്നതായി ആരോപണം; അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവ്
സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി ഗൗരവമായി എടുക്കുകയും വിഷയം അന്വേഷിക്കാൻ ഒരു അന്വേഷണ സമിതി രൂപീകരിക്കാൻ ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തതായി ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി പ്രസിഡൻ്റ് ഹേമന്ത് ദ്വിവേദി പറഞ്ഞു.
By PTI
Published : July 4, 2026 at 2:24 PM IST
ഡെറാഡൂൺ: അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രത്തിലെ സംഭാവന തട്ടിപ്പിന് സമാനമായി ബദരീനാഥ് ക്ഷേത്രത്തിലും തട്ടിപ്പ് നടന്നതായി ആരോപണം. ആരോപണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ബദരീനാഥ്-കേദാർനാഥ് ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി(ബികെടിസി) അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു.
സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി ഗൗരവമായി എടുക്കുകയും വിഷയം അന്വേഷിക്കാൻ ഒരു അന്വേഷണ സമിതി രൂപീകരിക്കാൻ ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തതായി ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി പ്രസിഡൻ്റ് ഹേമന്ത് ദ്വിവേദി പറഞ്ഞു. ബന്ധപ്പെട്ട ജീവനക്കാരിൽ നിന്ന് വിശദീകരണങ്ങൾ തേടിയതായും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
തൻ്റെ വ്യക്തിഗത സെക്രട്ടറി ആണെന്ന തരത്തിൽ സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വ്യക്തി ബദരീനാഥ്- കേദാർനാഥ് ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റിയിലെ സാധാരണ ജീവനക്കാരൻ മാത്രമാണെന്നും ദ്വിവേദി വ്യക്തമാക്കി. അന്വേഷണത്തിൽ ആരോപണങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ കുറ്റവാളിക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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ലഭ്യമായ തെളിവുകൾ, സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ, ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷികളുടെ മൊഴികൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷണ സമിതി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുമെന്ന് ബികെടിസി ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ സോഹൻ സിംഗ് രംഗദ് പറഞ്ഞു. എന്തെങ്കിലും ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നതായി തെളിഞ്ഞാൽ, 1939 ലെ ശ്രീ ബദരീനാഥ്-കേദാർനാഥ് ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി ആക്ട്, ജീവനക്കാരുടെ പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങൾ എന്നിവ പ്രകാരം കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നിയമപരവും വകുപ്പുതലവുമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് രംഗദ് പറഞ്ഞു. അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ സ്ഥിരീകരിക്കാത്തതോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതോ ആയ ആരോപണങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പൊതുജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
അയോധ്യ രാമക്ഷേത്തിലെ സംഭാവന തട്ടിപ്പ്
രാജ്യത്ത് ഏറെ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച വാർത്തയാണ് അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രത്തിലെ സംഭാവന തട്ടിപ്പ്. ഇത് അന്വേഷിക്കാൻ ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ മൂന്നംഗ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെയാണ് (എസ്ഐടി) നിയോഗിച്ചത്. ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമി തീർഥ ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിൻ്റെ അഭ്യർഥന പ്രകാരം ജൂൺ 13നാണ് സർക്കാർ എസ്ഐടി രൂപീകരിച്ചത്. ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിന്റെ കീഴിലുള്ള രേഖകൾ, കാണിക്ക വഞ്ചികളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ, ബാങ്ക് ഇടപാടുകൾ, പണം കൈകാര്യം ചെയ്ത ജീവനക്കാരുടെ പങ്കാളിത്തം എന്നിവയെല്ലാം അന്വേഷണസംഘത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരും.
ഭക്തർ സമർപ്പിച്ച കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ കാണിക്കപ്പണം കൈകാര്യം ചെയ്തതിൽ വൻ അട്ടിമറി നടന്നെന്ന ആരോപണം ഉയർന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. രാമക്ഷേത്രത്തിന്റെ മതപരമായ പ്രാധാന്യവും അവിടെയെത്തുന്ന ഭീമമായ കാണിക്കത്തുകയും കണക്കിലെടുത്ത് ഉത്തർപ്രദേശിൽ മാത്രമല്ല, രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തർക്കിടയിൽ ഈ അന്വേഷണം വലിയ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്.
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