നുഴഞ്ഞുകടക്കാൻ ശ്രമം: രണ്ട് പാക് തീവ്രവാദികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു, തെരച്ചിൽ ഊർജിതം
അനധികൃതമായി രാജ്യത്തേയ്ക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ശ്രമിച്ച നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരെ ബിഎസ്എഫ് ജവാന്മാർ വെടിവച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയത്.
Published : October 2, 2026 at 8:42 PM IST
ചണ്ഡീഗഡ്: ഇന്ത്യയിലേയ്ക്ക് അതിർത്തി വഴി കടക്കാൻ ശ്രമിച്ച രണ്ട് പാകിസ്ഥാനി നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരെ അതിർത്തി രക്ഷ സൈന്യം (ബിഎസ്എഫ്) വധിച്ചു. ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാൻ അതിർത്തിയിൽ നുഴഞ്ഞുകയറാൻ ശ്രമിച്ച രണ്ട് ഭീകരർ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. പ്രദേശത്ത് സുരക്ഷാ സേന നടത്തിയ വെടിവയ്പ്പിലാണ് പാക് തീവ്രവാദികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. പഞ്ചാബിലെ തരൺ താരണ് സെക്ടറിലാണ് സംഭവം.
അനധികൃതമായി രാജ്യത്തേയ്ക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ശ്രമിച്ച നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരെ ബിഎസ്എഫ് ജവാന്മാർ വെടിവച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. മൂന്ന് പേർ പാകിസ്ഥാൻ അതിർത്തി കടന്ന് ഇന്ത്യൻ പ്രദേശത്തേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന രഹസ്യ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രദേശത്ത് സേന തെരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചത്. തുടർന്ന നടത്തിയ വെടിവയ്പ്പിൽ ഇരുവരും കൊല്ലപ്പെട്ടു. എന്നാൽ മൂന്നാമൻ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് തിരികെ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടുവെന്നാണ് നിഗമനം. ഇന്നലെ പുലർച്ച 12.30 ഓടെയാണ് വെടിവയ്പ്പ് നടന്നതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
രജോക്കെ അതിർത്തി ഔട്ട്പോസ്റ്റിനടുത്താണ് ഈ സംഭവം നടന്നതെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അതുൽ സോണി പറഞ്ഞു. രാത്രിയിൽ, പാകിസ്ഥാനിലെ ചട്ടൻവാല പ്രദേശത്തുനിന്ന് ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിയിലേക്ക് സംശയാസ്പദമായി മൂന്ന് പേർ നീങ്ങുന്നത് ബിഎസ്എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ഉടൻ തന്നെ സൈന്യം നിർത്തി പിന്തിരിയാൻ ആവർത്തിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയെങ്കിലും നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാർ പിൻമാറിയില്ല. പിന്നാലെ സുരക്ഷാ ഭീഷണി മനസിലാക്കിയ ബിഎസ്എഫ് വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു.
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രണ്ട് നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാർ സംഭവസ്ഥലത്തുവെച്ചുതന്നെ കൊല്ലപ്പെട്ടു. മൂന്നാമൻ രക്ഷപ്പെട്ടു. "നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാർ മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവഗണിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് സൈന്യം നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. മരിച്ച രണ്ടുപേരും പാകിസ്ഥാൻ പൗരന്മാരാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. കഴിഞ്ഞ ഏഴ് മാസത്തിനിടെ ടാർൺ തരാനിൽ നടക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ നുഴഞ്ഞുകയറ്റ സംഭവമാണിത്. സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ ജാഗ്രത ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്," ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ അതിർത്തി മേഖലയിൽ ജാഗ്രത നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കൂടാതെ തിരച്ചിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മരിച്ചയാളിൽ നിന്ന് ആയുധങ്ങളോ മറ്റ് വസ്തുക്കളോ കണ്ടെടുത്തത് സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങൾ ബിഎസ്എഫ് ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. സംഭവത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളും കൊല്ലപ്പെട്ട രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ തിരിച്ചറിയലും സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ബിഎസ്എഫും മറ്റ് സുരക്ഷാ ഏജൻസികളും വിഷയം അന്വേഷിച്ചുവരികയാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.
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