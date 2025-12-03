ETV Bharat / bharat

ഭർത്താവ് മരിച്ച് 7 മാസം; ഷബ്‌നം ജന്മം നൽകിയത് 4 കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്; ഇൻഡോറിൽ ഐവിഎഫ് അത്ഭുതം

ഭർത്താവിൻ്റെ വിയോഗത്തിലും തളരാതെ ഐവിഎഫ് ചികിത്സ തുടർന്ന ഷബ്‌നം മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾക്കും ഒരാൺകുട്ടിക്കും ജന്മം നൽകി. ഭാരക്കുറവുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലാണ്.

Woman gives birth to 4 children through IVF technology at a hospital at madhya pradesh (ETV Bharat)
ഇൻഡോർ: മധ്യപ്രദേശിലെ ഇൻഡോറിൽ ഏഴ് മാസം മുൻപ് വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ച ഭർത്താവിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകി യുവതി. ധാർ റോഡിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ഷബ്‌നം മൻസൂരി എന്ന യുവതിയാണ് മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾക്കും ഒരാൺകുട്ടിക്കും ജന്മം നൽകിയത്. ഇൻ വിട്രോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ (ഐവിഎഫ്) സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂടെയാണ് ഷബ്‌നം ഗർഭം ധരിച്ചത്.

ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് ഷബ്നത്തെ രാജ് മൊഹല്ലയിലെ ശ്രീ ക്ലോത്ത് മാർക്കറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രസവത്തിനായി പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ കടുത്ത പ്രസവവേദന അനുഭവപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് സിസേറിയനിലൂടെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പുറത്തെടുത്തത്. ഗൈനക്കോളജിസ്‌റ്റ് ഡോ. ഫർഹത് പഠാൻ ആണ് പ്രസവ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്. ഒരേസമയം ഒന്നിലധികം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡെലിവറി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നതെന്നും ഇത് അപൂർവമാണെന്നും ഡോക്ടർമാർ വ്യക്തമാക്കി.

മധ്യപ്രദേശിൽ നാല് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകി യുവതി. (ETV Bharat)

കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആരോഗ്യനില

മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളും ഒരാൺകുട്ടിയും ഉൾപ്പെടെ നാല് കുഞ്ഞുങ്ങളും ആരോഗ്യവാന്മാരാണെന്ന് ആശുപത്രിയിലെ ഡോ. റിതേഷ് പാലിയ അറിയിച്ചു. 1 കിലോ 400 ഗ്രാം, 1 കിലോ 68 ഗ്രാം, 1 കിലോ 90 ഗ്രാം, 1 കിലോ 365 ഗ്രാം എന്നിങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാരം. ജനനസമയത്ത് ഭാരക്കുറവുള്ളതിനാൽ ഇവരെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ (ഐസിയു) പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നവജാത ശിശു പരിചരണത്തിനായി കുഞ്ഞുങ്ങളെ മറ്റൊരു ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയതായും അമ്മയുടെയും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും നില തൃപ്തികരമാണെന്നും ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

കണ്ണീരോർമയായി ഭർത്താവ്, കരുത്തായി ഷബ്‌നം

ഏഴ് മാസം മുൻപാണ് ഷബ്‌നത്തിൻ്റെ ഭർത്താവ് സയ്യിദ് മൻസൂരി വാഹനാപകടത്തിൽ മരിക്കുന്നത്. ഭർത്താവിൻ്റെ അകാല വിയോഗത്തിലും തളരാതെ കുടുംബത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഷബ്‌നം ഐവിഎഫ് ചികിത്സ തുടരാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ഭർത്താവിൻ്റെ മരണത്തിന് മുൻപ് തന്നെ ഇവർ ചികിത്സ തേടിയിരുന്നതിനാൽ ഭർത്താവിൻ്റെ ബീജം ഡോക്ടറുടെ പക്കലുണ്ടായിരുന്നു. ഷബ്‌നത്തിൻ്റെ ഈ ധീരമായ തീരുമാനത്തിൻ്റെ ഫലമായാണ് ഇപ്പോൾ നാല് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പിറന്നത്.

മെഡിക്കൽ സംഘത്തിൻ്റെ വിജയം

വളരെയധികം അപകടസാധ്യതയുള്ള പ്രസവമായിരുന്നു ഷബ്‌നത്തിന്റേതെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ പറയുന്നു. ഐവിഎഫ് വഴി ഒന്നിലധികം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായതിനാൽ അതീവ ജാഗ്രതയോടെയാണ് മെഡിക്കൽ സംഘം പ്രസവം നടത്തിയത്. എല്ലാ സുരക്ഷ ക്രമീകരണങ്ങളും ഒരുക്കി ഡോക്‌ടർമാർ നേരത്തെ തന്നെ തയാറെടുപ്പുകൾ നടത്തിയിരുന്നു. പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിലും കുടുംബത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഷബ്‌നം കാണിച്ച ധൈര്യം സമൂഹത്തിന് മാതൃകയാണെന്നും ഡോക്ടർമാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സ്ത്രീയുടെ ധൈര്യത്തിൻ്റെയും ശക്തമായ മാതൃത്വബോധത്തിൻ്റെയും അടയാളമാണിതെന്നും ഷബ്‌നത്തിൻ്റെ തീരുമാനം സമൂഹത്തിന് പ്രയോജനകരമാണെന്നും അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

