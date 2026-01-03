ഇന്ഡോര് മലിനജല ദുരന്തം; ശുചീകരണ യജ്ഞത്തിന് തുടക്കം, വാട്ടര് ടാങ്കുകള് ശുദ്ധീകരിച്ചു
ഇന്ഡോറില് ശുചീകരണ പ്രവൃത്തികള്ക്ക് തുടക്കം. വാട്ടര് ടാങ്കുകള് ശുദ്ധീകരിച്ചൂവെന്ന് കലക്ടര്. നിലവില് പരിശോധന തുടരുകയാണെന്നും കലക്ടര്.
ഭോപ്പാല്: ഇന്ഡോറിലെ മലിനജല ദുരന്തത്തിന് പിന്നാലെ ശുചീകരണ പ്രവൃത്തികള്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച് ജില്ലാ കലക്ടര്. പ്രദേശത്തെ വീടുകളിലെയും കെട്ടിടങ്ങളിലെയും ജലവിതരണ ടാങ്കുകള് ശുദ്ധീകരിച്ചൂവെന്നും കലക്ടര് ശിവം വര്മ അറിയിച്ചു. ഇന്ഡോറിലെ ദുരന്തത്തിന് കാരണം മലിനജലമാണെന്ന ലാബ് റിപ്പോര്ട്ട് വന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് നടപടി.
പഴയ ടാങ്കുകള് മാറ്റി പുതിയവ സ്ഥാപിച്ചൂവെന്നും ക്ലോറിന് ഉപയോഗിച്ച് ജലവിതരണ പൈപ്പുകള് അണുവിമുക്തമാക്കിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല ഭരത്പുരയിൽ പതിവായി സർവേ നടത്തുന്നുണ്ട്. ജലവിതരണ ലൈനുകളിലെ ക്ലോറിന്റെ അളവ് ഇടവേളകളില് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കലക്ടര് വ്യക്തമാക്കി.
"പ്രദേശത്തെ വീടുകളിലെ ടാങ്കുകളിൽ വെള്ളം സംഭരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വെള്ളം ഒഴുക്കി കളഞ്ഞ് ടാങ്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കും. മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ ടാങ്കറുകളിലെ വെള്ളം മാത്രമേ ഇനി ഉപയോഗിക്കാന് പാടുള്ളൂ. അതും ശരിയായി തിളപ്പിച്ചതിനുശേഷം മാത്രം ഉപയോഗിക്കണം. നിലവില് എംസിഡി ടാങ്കറുകളിലെ വെള്ളത്തിൽ ദുർഗന്ധമോ നിറമോ ഇല്ല, എന്നാലും അവ ഇപ്പോഴും പരിശോധിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്" വർമ്മ പറഞ്ഞു.
ഇന്ഡോറില് മലിനജലം കുടിച്ച് 15 പേർ മരിച്ചതായാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. ആറ് മാസം പ്രായമുള്ള കുട്ടിയുള്പ്പെടെ ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ഇന്ഡോറില് മലിനജലം കുടിച്ച് വയറിളക്കം ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം വര്ധിച്ചതോടെ ഇന്ഡോറില് വ്യാപക പ്രതിഷേധം ഉയര്ന്നു. തുടര്ന്നാണ് ഇൻഡോർ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ ഭരതത്പുര പ്രദേശത്ത് വാട്ടർ ടാങ്കറുകൾ വിന്യസിച്ചത്.
