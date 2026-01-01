ETV Bharat / bharat

ഇന്‍ഡോറില്‍ മലിനജലം കുടിച്ച് വയറിളക്കം ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം എട്ടായി, 26 പേര്‍ ആശുപത്രിയില്‍ അതീവ ഗുരുതരാവസഥിയല്‍ ചികിത്സയില്‍, വിവിധ ആശുപത്രികളിലായി 162 പേര്‍

കടുത്ത പ്രതിസന്ധിക്കിടെ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും കോര്‍പ്പറേഷനും ആരോഗ്യവകുപ്പും മരണ സംഖ്യ സംബന്ധിച്ച് നല്‍കുന്നത് വ്യത്യസ്‌ത കണക്കുകളാണ്.

Indore Water Contamination Deaths: Toll Rises To Eight, 26 Patients In ICU
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 1, 2026 at 3:53 PM IST

2 Min Read
ഇന്‍ഡോര്‍: മധ്യപ്രദേശിലെ ഇന്‍ഡോറില്‍ ഭഗീരഥപുരയില്‍ മാലിന്യ ജലം കുടിച്ച് അസുഖബാധിതരായി മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം എട്ടായി. 26 പേര്‍ അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയില്‍ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തില്‍ ചികിത്സയിലാണ്.

മരണസംഖ്യ സംബന്ധിച്ച് ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ട തര്‍ക്കത്തിനിടെ എട്ടുപേര്‍ മരിച്ചതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. എന്നാല്‍ ഈ സംഖ്യ സംബന്ധിച്ചും ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉയരുന്നുണ്ട്.

ഡിസംബര്‍ 25നും 26നും ഭഗീരഥപുരിലെ വിവിധ ആശുപത്രികളില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടവര്‍ മരിച്ചതോടെയാണ് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പുറംലോകമറിഞ്ഞത്. ഛര്‍ദ്ദിയും വയറിളക്കവും അടക്കമുള്ള അശ്വസ്ഥതകളുമായാണ് മിക്കവരെയും ആശുപത്രികളില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. മലിനജലം കുടിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ഇവര്‍ക്ക് അസ്വസ്ഥതകളുണ്ടായത്.

നാല മരണങ്ങള്‍ പക്ഷേ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലെന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതരുടെ വാദം. മേയര്‍ പുഷ്യമിത്ര ഭാര്‍ഗവ ഏഴ് മരണം ഉണ്ടായതായി സ്ഥിരീകരിച്ച ശേഷവും ഭരണകൂടം ഇത് സ്ഥിരികരിച്ചിട്ടില്ല. കളക്‌ടര്‍ ശിവം വര്‍മ്മ നാല് മരണങ്ങളാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ബുധനാഴ്‌ച ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം അഞ്ച് മാസം പ്രായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് മരിച്ചതോടെ മരണസംഖ്യ എട്ടായി ഉയര്‍ന്നു.

ബുധനാഴ്‌ച വൈകിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി മോഹന്‍ യാദവ് ആശുപത്രി സന്ദര്‍ശിക്കുകയും രോഗികളോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്‌തതോടെ സംഭവം കൂടുതല്‍ ഗൗരവമുള്ളതായി. ഇതോടെ മരണസംഖ്യ എട്ടാണെന്ന് അധികൃതര്‍ക്ക് സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നു.

നാല് മരണങ്ങളില്‍ മൂന്നെണ്ണം മാത്രമാണ് ആശുപത്രിയില്‍ വച്ചുണ്ടായതെന്നും ഒരാള്‍ വീട്ടില്‍ വച്ചാണ് മരിച്ചതെന്നും സിഎംഎച്ച്ഒ ഡോ.മാധവ് ഹസാനി പറഞ്ഞു.

ഡിസംബര്‍ 25നും 26നുമായി നാല് പേര്‍ മരിച്ചെന്നും വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. ഇവരെ വിവിധ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് ഇവരെ സംസ്‌കരിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഇവര്‍ക്ക് പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടം നടത്തിയിരുന്നില്ല. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ മരണങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ രേഖകളില്‍ ഇല്ല. ഇവരും ഭഗീരഥപൂരിലെ താമസക്കാരാണ്. ഈ സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഇവരുടെ മരണവും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് മലിനജലം മൂലമുള്ള മരണസംഖ്യ എട്ടായിരിക്കുന്നതെന്നും ഡോ.ഹസാനി പറഞ്ഞു.

26 പേര്‍ ഇപ്പോഴും തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലാണ്. ഇതിലൊരാള്‍ വെന്‍റിലേറ്ററിലുമാണ്. അതേസമയം ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലുള്ള മറ്റ് 162 പേരുടെ നില മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും മരണസംഖ്യ ഉയര്‍ന്നേക്കുമെന്നാണ് അധികൃതരുടെ വിലയിരുത്തല്‍.

വിവാദങ്ങള്‍ക്കിടെ മൂന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പിരിച്ച് വിട്ടു. കേസെടുക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ജീതു പദ്‌വാരി രംഗത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്.

നന്ദലാല്‍ (70), ഊര്‍മ്മിള(60), താരാ കോരി(65)എന്നിവരാണ് വയറിളക്കം മൂലം മരിച്ചത്. ഉമാ കോരി, ഗോമതി റാവത്, മഞ്ജുള ബാദെ,സീമ പ്രജാപത്, സന്തോഷ് ബിന്‍ഗോളിയ, ആറ് മാസം പ്രായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് എന്നിവരാണ് മരിച്ച മറ്റുള്ളവര്‍.

27 ആശുപത്രികളിലായി 162 പേര്‍ ചികിത്സയിലുണ്ട്. ഇതില്‍ മുപ്പത്തഞ്ചോളം പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. ഇതില്‍ 26 പേര്‍ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലാണ്. രോഗികളുടെ കുത്തൊഴുക്ക് കാരണം മഹാരാജാ യശ്വന്ത് റാവു ആശുപത്രിയിലെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന മുഴുവന്‍ രോഗികളെയും ഡിസ്‌ചാര്‍ജ് ചെയ്‌തു. അരിബിന്ദോ ആശുപത്രിയിലെ 100 കിടക്കകള്‍ മുന്‍കൂറായി ഇത്തരം അസുഖങ്ങളുമായി വരുന്നവര്‍ക്കായി നീക്കി വച്ചു.

തീവ്രമായ അണുബാധയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചാചാ നെഹ്‌റു ആശുപത്രിയിലേക്ക് വിടുകയാണെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അറിയിച്ചു.

