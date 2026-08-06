ഇൻഡോർ വിമാനത്താവളത്തിൽ വൻ സ്വർണവേട്ട; എയർലൈൻ ജീവനക്കാരൻ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചുപേർ പിടിയിൽ
അബുദബിയിൽനിന്ന് ഇൻഡോറിലെത്തിയ ഗോവിന്ദ് പോർവാൾ, എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് ഗ്രൗണ്ട് ഡ്യൂട്ടി ജീവനക്കാരനായ വാസുദേവ് ബർനാലെ, അമൻ ഗെഹ്ലോട്ട്, സഞ്ജയ് മുൻജെ, അജയ് കുമാർ സെൻ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്
Published : August 6, 2026 at 1:35 PM IST
ഇൻഡോർ: മധ്യപ്രദേശിലെ ഇൻഡോർ വിമാനത്താവളത്തിൽ വൻ സ്വർണവേട്ട. അബുദബിയിൽനിന്നെത്തിയ യാത്രക്കാരനിൽനിന്ന് 1.28 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ഒരു കിലോ സ്വർണം ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റവന്യു ഇൻ്റലിജൻസ് (ഡിആർഐ) പിടികൂടി. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് ജീവനക്കാരൻ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
വെള്ളി വളകൾക്കുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിലായിരുന്നു സ്വർണം കടത്താൻ ശ്രമിച്ചതെന്ന് ഡിആർഐ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇൻഡോർ ജില്ല കോടതിയെ അറിയിച്ചു. അബുദബിയിൽനിന്ന് ഇൻഡോറിലേക്ക് സ്വർണം കടത്തുന്നതായി ഡിആർഐക്ക് നേരത്തെ തന്നെ രഹസ്യവിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു. വിമാനത്താവളം വഴി കടത്തുന്ന സ്വർണം ഇൻഡോറിലെ ചില വ്യാപാരികൾക്ക് അനധികൃതമായി കൈമാറുന്നുണ്ടെന്ന വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധന കർശനമാക്കിയിരുന്നു.
ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നിനും നാലിനും ഇടയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പ്രതികൾ പിടിയിലായത്. സംശയത്തെ തുടർന്ന് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത രണ്ടുപേരെ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് സ്വർണം കണ്ടെത്തിയത്. ഇവരുടെ പക്കലുണ്ടായിരുന്ന വെള്ളി വളകൾക്കുള്ളിൽ അതിവിദഗ്ധമായി സ്വർണം ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് 1.28 കോടി രൂപയുടെ സ്വർണക്കടത്ത് സംഘത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചത്.
അബുദബിയിൽനിന്ന് ഇൻഡോറിലെത്തിയ ഗോവിന്ദ് പോർവാൾ, എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് ഗ്രൗണ്ട് ഡ്യൂട്ടി ജീവനക്കാരനായ വാസുദേവ് ബർനാലെ, അമൻ ഗെഹ്ലോട്ട്, സഞ്ജയ് മുൻജെ, അജയ് കുമാർ സെൻ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. സ്വർണക്കടത്ത് ശൃംഖലയിൽ ഇവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കൃത്യമായ പങ്കുണ്ടായിരുന്നതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. ഗോവിന്ദ് പോർവാളാണ് അബുദബിയിൽനിന്ന് അനധികൃതമായി സ്വർണം എത്തിച്ചത്. വിമാനത്താവളത്തിലെ എയ്റോബ്രിഡ്ജിൽ വച്ച് ഗോവിന്ദിൽനിന്ന് സ്വർണമടങ്ങിയ പാഴ്സൽ എയർലൈൻ ജീവനക്കാരനായ വാസുദേവ് ഏറ്റുവാങ്ങുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് കസ്റ്റംസ് പരിശോധനകൾ ഒഴിവാക്കി വിമാനത്താവളത്തിന് പുറത്തുള്ള കൂട്ടാളികൾക്ക് ഇയാൾ സ്വർണം കൈമാറി. ഒരു ടാക്സി ഡ്രൈവറും ഈ കടത്ത് സംഘത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. വിമാനത്താവളത്തിന് പുറത്തെത്തിക്കുന്ന സ്വർണം ഇൻഡോറിലെ ഒരു വ്യാപാരിക്കാണ് കൈമാറുന്നത്.
കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി
പ്രതികളിൽനിന്ന് ഇതുവരെ ഒരു കിലോ സ്വർണമാണ് ഡിആർഐ പിടിച്ചെടുത്തത്. അറസ്റ്റിലായ അഞ്ചുപേരെയും ഇൻഡോർ ജില്ല കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി 14 ദിവസത്തേക്ക് ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ റിമാൻഡ് ചെയ്തു. വിമാനത്താവളത്തിലെ മറ്റ് ജീവനക്കാർക്കും സ്വർണക്കടത്തിൽ പങ്കുണ്ടോ എന്ന കാര്യം ഡിആർഐ സംഘം വിശദമായി അന്വേഷിച്ചുവരികയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി കൂടുതൽ ജീവനക്കാരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അടുത്ത കാലത്തായി രാജ്യത്തെ വിവിധ വിമാനത്താവളങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സ്വർണക്കടത്ത് വ്യാപകമാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ പരിശോധനകൾ കൂടുതൽ കർശനമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
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ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന് വരുന്ന വിമാനങ്ങളിലെ യാത്രക്കാരെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പ്രധാനമായും അന്വേഷണം നടക്കുന്നത്. ജീവനക്കാരുടെ സഹായത്തോടെ കസ്റ്റംസ് പരിശോധന വെട്ടിച്ച് സ്വർണം പുറത്തെത്തിക്കുന്ന സംഘങ്ങൾ സജീവമാണെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗവും നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻഡോർ വിമാനത്താവളത്തിൽ നടന്ന ഈ സ്വർണവേട്ട ഇത്തരം സംഘങ്ങൾക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അറസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
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