'ഇന്ത്യ-യുഎസ് പ്രതിരോധ ബന്ധം ശക്തമായി തുടരുന്നു': സെർജിയോ ഗോർ

ഇന്ത്യയിലെ യുഎസ് അംബാസഡർ സെർജിയോ ഗോർ, കമാൻഡർ അഡ്‌മിറൽ സാമുവൽ ജെ പാപാരോ എന്നിവർ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ വെസ്‌റ്റേൺ കമാൻഡ് സന്ദർശിച്ചു. പിന്നാലെ ലെഫ്‌റ്റനൻ്റ് ജനറൽ മനോജ് കുമാർ കത്യാറുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തി.

U.S. Ambassador to India Sergio Gor with Lieutenant General Manoj Kumar Katiyar during a visit to the Western Command of Indian Army, in Chandimandir (@USAmbIndia/X via PTI Photo)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 17, 2026 at 1:32 PM IST

ചണ്ഡീഗഡ്: ഇന്ത്യയിലെ യുഎസ് അംബാസഡർ സെർജിയോ ഗോറും യുഎസ് ഇന്തോ-പസഫിക് കമാൻഡർ അഡ്‌മിറൽ സാമുവൽ ജെ പാപാരോയും ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ വെസ്‌റ്റേൺ കമാൻഡ് ആസ്ഥാനം സന്ദർശിച്ചു. ഇന്നലെ (ഫെബ്രുവരി 16) നടന്ന സന്ദർശനത്തിൽ ഇരുവരും ഇന്ത്യയുടെ തന്ത്രപരമായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളെപ്പറ്റി ലെഫ്‌റ്റനൻ്റ് ജനറൽ മനോജ് കുമാർ കത്യാറുമായി ചർച്ച ചെയ്‌തു. തുടർന്ന് ഇന്ത്യ-യുഎസ് പ്രതിരോധ പങ്കാളിത്തം കൂടുതൽ ശക്തമായി തുടരുന്നുവെന്ന് സെർജിയോ ഗോർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. സുരക്ഷിതമായ ഒരു ഇന്തോ-പസഫിക് മേഖലയ്ക്ക് ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും സംയുക്ത ശ്രമങ്ങൾ പ്രധാനമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

"ഇന്ത്യയിലെ യുഎസ് അംബാസഡർ സെർജിയോ ഗോർ, കമാൻഡർ അഡ്‌മിറൽ സാമുവൽ ജെ പാപാരോ എന്നിവർ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ വെസ്‌റ്റേൺ കമാൻഡ് സന്ദർശിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ വെസ്‌റ്റേൺ ഫ്രണ്ടിലെ തന്ത്രപരമായ സുരക്ഷാ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആർമി കമാൻഡറായ ലെഫ്‌റ്റനൻ്റ് ജനറൽ മനോജ് കുമാർ കത്യാറുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തിയെന്ന്" ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ വെസ്‌റ്റേൺ കമാൻഡ് എക്‌സ് പോസ്‌റ്റിൽ കുറിച്ചു.

ഹരിയാനയിലെ പഞ്ച്കുലയിലെ ചണ്ഡിമന്ദിറിലാണ് വെസ്‌റ്റേൺ കമാൻഡ് ആസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പ്രതിരോധ പ്രവർത്തന തയ്യാറെടുപ്പുകൾ, ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിൻ്റെ നിർവഹണം, രാഷ്‌ട്ര നിർമാണത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം വഹിക്കുന്ന നിർണായക പങ്ക് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയത്തെപ്പറ്റിയും എക്‌സ് പോസ്‌റ്റിൽ വിശദീകരിച്ചു. കൂടാതെ "കമാൻഡർ അഡ്‌മിറൽ സാമുവൽ ജെ പാപാരോയുമായുള്ള മികച്ച സന്ദർശനമാണ് നടന്നത്. സുരക്ഷിതമായ ഒരു ഇന്തോ-പസഫിക്കിന് ഇന്ത്യയുടെയും യുഎസിൻ്റേയും സംയുക്ത ശ്രമങ്ങൾ പ്രധാനമാണ്. യുഎസ്-ഇന്ത്യ പ്രതിരോധ പങ്കാളിത്തം കൂടുതൽ ശക്തമായി വളരുന്നു. ലെഫ്‌റ്റനൻ്റ് ജനറൽ മനോജ് കുമാർ കത്യാറിന് ഊഷ്‌മളമായ സ്വാഗതത്തിന് നന്ദിയെന്ന്" സെർജിയോ ഗോറും എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ ദൗത്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തെ അഭിനന്ദിച്ചപ്പോഴും ഐക്യത്തോടെ സമാധാനം നിലനിർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് ഇന്ത്യ-യുഎസ് പ്രതിരോധ പങ്കാളിത്തത്തിനുള്ളതെന്ന് സാമുവൽ ജെ പാപാരോ പറഞ്ഞു. നേരത്തെ ന്യൂഡൽഹിയിൽ വച്ച് ഇന്ത്യ- യുഎസ് പ്രതിരോധ പങ്കാളിത്തത്തെപ്പറ്റി പാപാരോ മാധ്യമങ്ങളുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നു. ഇന്ത്യയും യുഎസും പ്രതിരോധ സൈനിക ബന്ധങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സമുദ്ര മേഖലയിൽ കൂടുതൽ ശക്തമാകുന്നുണ്ടെന്നും വികസിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അന്ന് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രസ്‌താവിച്ചിരുന്നു.

