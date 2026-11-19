അമേരിക്കയെ വരെ മുട്ടുകുത്തിച്ച ഇന്ദിര എന്ന "ഉരുക്ക് വനിത", പ്രഥമ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓര്മയില് രാജ്യം
ലോകത്തിന് മുന്നിൽ ഇന്ത്യയെ നിവർന്നു നിൽക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച, തീരുമാനങ്ങളിലെ ചടുലത കൊണ്ട് 'രാജ്യത്തിൻ്റെ ഉരുക്കു വനിത'. ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ ശക്തമായ നിലപാടുകളിലൂടെയും നിർണായക തീരുമാനങ്ങളിലൂടെയും വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച നേതാവിനെ കുറിച്ചറിയാം...
Published : November 19, 2026 at 11:39 AM IST
"എൻ്റെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ തുള്ളി ചോരയും ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കും ശക്തിക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ്..." 1984 ഒക്ടോബർ 30-ന് ഒഡീഷയിലെ ഭുവനേശ്വറിൽ വച്ച് ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങളെ സാക്ഷിനിർത്തി ഇന്ദിരാ പ്രിയദർശിനി എന്ന ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ഈ വാക്കുകൾ പറയുമ്പോൾ, അത് കേവലം ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗമായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് തൻ്റെ മാതൃഭൂമിക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ നൽകാൻ പോകുന്ന ഒരു ധീരവനിതയുടെ അന്ത്യപ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു.
തൊട്ടടുത്ത ദിവസം, ഒക്ടോബർ 31-ന് സ്വന്തം അംഗരക്ഷകരുടെ വെടിയുണ്ടകൾ ആ നെഞ്ചകം തുളച്ചപ്പോൾ ചരിത്രം ആ വാക്കുകളെ ശരിവെച്ചു. ഭാരതത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ചക്രവാളത്തിൽ ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിയോളം ആത്മവിശ്വാസവും ചടുലതയുമുള്ള മറ്റൊരു ഭരണാധികാരി ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നവംബർ 19, ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ജന്മദിനമാണ്. ലോകത്തിന് മുന്നിൽ ഇന്ത്യയെ നിവർന്നു നിൽക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച, തീരുമാനങ്ങളിലെ ചടുലത കൊണ്ട് 'രാജ്യത്തിൻ്റെ ഉരുക്കു വനിത' എന്ന് ചരിത്രം വിശേഷിപ്പിച്ചവള്.
Remembering former Prime Minister Smt. Indira Gandhi on her birth anniversary. A towering leader whose courage, vision, and dedication to India’s sovereignty and self-reliance continue to inspire generations. Her legacy of strength and service remains etched in our nation’s heart.— Congress (@INCIndia) November 19, 2026
'പ്രിയദർശിനി'യിൽ നിന്ന് 'അയൺ ലേഡി'യിലേക്ക്
1917 നവംബർ 19-ന് അലഹബാദിലെ ആനന്ദ് ഭവനിൽ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെയും കമലാ നെഹ്റുവിൻ്റെയും മകളായാണ് ഇന്ദിര ജനിച്ചത്. രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറാണ് ഇന്ദിരയ്ക്ക് 'പ്രിയദർശിനി' എന്ന പേര് നൽകിയത്. കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്കേ സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൻ്റെ ചൂടറിഞ്ഞു വളർന്ന ഇന്ദിര, 'വാനരസേന' എന്ന കുട്ടികളുടെ സംഘടന ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടാണ് പൊതുരംഗത്തേക്ക് വരുന്നത്.
1966-ൽ ലാൽ ബഹാദൂർ ശാസ്ത്രിയുടെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗത്തെ തുടർന്നാണ് അവർ ഇന്ത്യയുടെ മൂന്നാമത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി ചുമതലയേൽക്കുന്നത്. തുടക്കത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾ അവരെ 'ഗൂംഗി ഗുഡിയ' (ഊമപ്പാവ) എന്ന് വിളിച്ച് പരിഹസിച്ചെങ്കിലും, പിന്നീട് ഇതേ ഇന്ദിരയ്ക്ക് മുന്നിൽ അവർക്ക് തലകുനിക്കേണ്ടി വന്നു.
ഇന്ത്യ എന്നാല് ഇന്ദിര
ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ ശക്തമായ നിലപാടുകളിലൂടെയും നിർണായക തീരുമാനങ്ങളിലൂടെയും വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച നേതാവായി ഇന്ദിര മാറി. ഇന്ത്യ എന്നാല് ഇന്ദിരയെന്നാണെന്ന് വരെ കാലം വിശേഷപ്പിച്ചു. രാജ്യത്തിൻ്റെ ആദ്യ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ രൂപീകരണത്തിൽ വലിയ പങ്കുവഹിച്ചു. ചരിത്രകാരന്മാരും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരും ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിയുടെ ഭരണകാലത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര-വിദേശ നയങ്ങളിൽ വഴിത്തിരിവുണ്ടാക്കിയ കാലഘട്ടമായാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്.
പ്രധാന ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങൾ
1966-ൽ പ്രധാനമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റ ശേഷം രാജ്യം നേരിട്ടിരുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളെയും ഭക്ഷ്യക്ഷാമത്തെയും മറികടക്കാൻ ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു.
ഹരിത വിപ്ലവം
ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയെ സ്വയംപര്യാപ്തതയിലേക്ക് നയിച്ചതിൽ ഹരിത വിപ്ലവത്തിന് വലിയ പങ്കുണ്ട്. കാർഷിക മേഖലയിലെ നവീകരണത്തിലൂടെ ഭക്ഷ്യക്ഷാമം പരിഹരിക്കാനും രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും ഈ പദ്ധതി സഹായിച്ചതായി സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
ബാങ്ക് ദേശസാൽക്കരണം
1969-ൽ രാജ്യത്തെ 14 പ്രമുഖ വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾ ദേശസാൽക്കരിച്ചത് സാധാരണക്കാരിലേക്കും ഗ്രാമീണ മേഖലയിലേക്കും ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ വഴിയൊരുക്കി. "ഗരീബി ഹഠാവോ" (ദാരിദ്ര്യം തുടച്ചുനീക്കുക) എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തോടൊപ്പം ഈ നടപടി വലിയ ജനപിന്തുണ നേടി. പണക്കാരൻ്റെയും വൻകിട വ്യവസായികളുടെയും മാത്രം കുത്തകയായിരുന്ന ബാങ്കിംഗ് മേഖലയെ സാധാരണക്കാരൻ്റെയും കർഷകൻ്റെയും പടിവാതിൽക്കൽ എത്തിച്ച 1969-ലെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ബാങ്ക് ദേശസാൽക്കരണ നടപടി ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വിപ്ലവകരമായ അധ്യായമായി മാറി. രാജ്യത്തെ 14 പ്രമുഖ വാണിജ്യ ബാങ്കുകളെ ഒറ്റയടിക്ക് ദേശസാൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി എടുത്ത ധീരമായ തീരുമാനം ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യയുടെ വികസനത്തിന് പുത്തൻ ഊർജ്ജമാണ് പകർന്നത്.
‘आयरन लेडी’ इंदिरा गांधी जी को नमन 🙏 https://t.co/Q3djEWvNj5— Congress (@INCIndia) November 19, 2026
കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് മാത്രം വായ്പ നൽകിയിരുന്ന വലിയ ബാങ്കുകൾ ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെ കീഴിലായതോടെ സാധാരണക്കാരായ തൊഴിലാളികൾക്കും, ചെറുകിട കച്ചവടക്കാർക്കും, കർഷകർക്കും ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങളും വായ്പകളും എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമായി തുടങ്ങി. ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ ബാങ്ക് ശാഖകൾ വ്യാപകമാക്കാനും അതുവഴി രാജ്യത്തെ ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന് ശക്തമായ അടിത്തറ പാകാനും ഈ നടപടിയിലൂടെ സാധിച്ചു. ചരിത്രപരമായ ഈ നീക്കം അക്കാലത്ത് ഇന്ത്യയൊട്ടാകെ വൻ ജനപിന്തുണയാണ് നേടിയത്.
പ്രിവി പഴ്സ് നിർത്തലാക്കൽ
സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം ഭാരതത്തിലെ നാട്ടുരാജാക്കന്മാർക്ക് ഗവൺമെൻ്റ് നൽകിപ്പോന്നിരുന്ന പ്രത്യേക പദവികളും സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യങ്ങളായ 'പ്രിവി പഴ്സും' നിർത്തലാക്കിയ വിപ്ലവകരമായ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ധീരമായ നയതന്ത്ര നീക്കമായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാവരും തുല്യരാണെന്ന ഭരണഘടനാപരമായ സമത്വം അർത്ഥവത്തായ രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ ഈ തീരുമാനത്തിലൂടെ സാധിച്ചു.
ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ലയിക്കുന്നതിന് പകരമായി മുൻ ഭരണാധികാരികൾക്ക് രാജകീയ പദവികളും വലിയ തുകകളും പാരമ്പര്യമായി നൽകുന്നത് തുടരുന്നത് ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾക്ക് നിരക്കാത്തതാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ഈ പരിഷ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്. വലിയ രാഷ്ട്രീയ വെല്ലുവിളികളും നിയമപോരാട്ടങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടും, സാധാരണക്കാരുടെ പക്ഷത്തുനിന്നുകൊണ്ട് രാജകീയ ആനുകൂല്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും നിർത്തലാക്കാൻ അവർ കാണിച്ച ദൃഢനിശ്ചയം രാജ്യത്തുടനീളം വലിയ ജനപിന്തുണ നേടി. രാജകീയ പ്രഭുത്വത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ തുടച്ചുനീക്കി, ഭാരതത്തിലെ ഓരോ പൗരനും തുല്യനാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ഈ നീക്കം സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ള അധ്യായമായി ഇന്നും നിലകൊള്ളുന്നു.
പൊഖ്റാൻ ആണവ പരീക്ഷണം
വൻശക്തി രാജ്യങ്ങളുടെ കടുത്ത ഉപരോധ ഭീഷണികളെയും നിരീക്ഷണങ്ങളെയും അപ്പാടെ തകിടം മറിച്ചുകൊണ്ട് 1974 മേയ് 18-ന് രാജസ്ഥാനിലെ പൊഖ്റാൻ മരുഭൂമിയിൽ ഇന്ത്യ നടത്തിയ ആദ്യ ഭൂഗർഭ ആണവ പരീക്ഷണം ആഗോള ശാസ്ത്ര ചരിത്രത്തെ തിരുത്തിക്കുറിച്ചു. 'സ്മൈലിംഗ് ബുദ്ധ' എന്ന രഹസ്യ കോഡ് നാമത്തിൽ ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിയുടെ അടിയുറച്ച രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ഈ പരീക്ഷണം, വൻശക്തികളുടെ കുത്തക തകർത്ത് ഇന്ത്യയെ ലോകത്തെ ആറാമത്തെ ആണവ ശേഷിയുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിലെത്തിച്ചു.
രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ മേഖലയ്ക്ക് പുതിയ ദിശാബോധം നൽകിയ ഈ ആണവ കുതിച്ചുചാട്ടത്തിനൊപ്പം ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ രംഗത്തും സമാനതകളില്ലാത്ത മുന്നേറ്റങ്ങളാണ് ഇതേ കാലഘട്ടത്തിൽ രാജ്യം കൈവരിച്ചത്. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹമായ 'ആര്യഭട്ട' 1975-ൽ വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ചതും, ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സംഘടനയായ ISRO-യുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ശക്തമായ അടിത്തറ പാകിയതും ഇതേ ദൃഢനിശ്ചയത്തിൻ്റെ ഫലമായിരുന്നു. ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതിക രംഗങ്ങളിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാതെ സ്വയംപര്യാപ്തത നേടാനും, ലോകത്തിന് മുന്നിൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ പരമാധികാരം വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താനും ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിയുടെ ഈ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെയുള്ള ഭരണ മികവിന് കഴിഞ്ഞു.
വൻശക്തികളെ വിറപ്പിച്ച വിദേശനയം
साहस, संकल्प और शक्ति: इंदिरा गांधी जी 🔥 https://t.co/3AkuNGRVNF— Congress (@INCIndia) November 19, 2026
ശീതയുദ്ധകാലത്ത് ലോകരാജ്യങ്ങൾ ചേരിതിരിഞ്ഞ് നിന്നപ്പോൾ, ആഗോള വൻശക്തികളുടെ ഭീഷണികൾക്കും സമ്മർദങ്ങൾക്കും വഴങ്ങാതെ അന്താരാഷ്ട്ര വേദികളിൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ സ്വതന്ത്രവും ശക്തവുമായ നിലപാടുകൾ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിയുടെ വിദേശനയം ആധുനിക നയതന്ത്ര ചരിത്രത്തിലെ സുവർണ അധ്യായമായി മാറുന്നു. ഏത് വലിയ രാജ്യത്തിന് മുന്നിലും ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാരം പണയം വയ്ക്കില്ലെന്ന അവരുടെ ധീരമായ നിലപാട് ആഗോളതലത്തിൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ അന്തസ് വാനോളമുയർത്തി.
അമേരിക്ക പോലുള്ള വൻശക്തികളുടെ കടുത്ത എതിർപ്പിനെ വകവയ്ക്കാതെ, 1971-ലെ യുദ്ധത്തിൽ കിഴക്കൻ പാകിസ്ഥാനെ മോചിപ്പിച്ച് 'ബംഗ്ലാദേശ്' എന്ന പുതിയൊരു രാജ്യം രൂപീകരിക്കാൻ ഇന്ദിര കാണിച്ച ചടുലത അവരുടെ നയതന്ത്ര മികവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ്. ചേരിചേരാ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അമരത്തിരുന്ന് വികസ്വര രാജ്യങ്ങളുടെ ശബ്ദമായി മാറാനും, സോവിയറ്റ് യൂണിയനുമായി തന്ത്രപ്രധാനമായ പ്രതിരോധ സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കാനും അവർക്ക് സാധിച്ചു. അയൽരാജ്യങ്ങളുടെ ഭീഷണികളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സൈന്യത്തെ അത്യാധുനികവൽക്കരിക്കുകയും തദ്ദേശീയമായി ആയുധങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ മുൻകൈ എടുക്കുകയും ചെയ്തതിലൂടെ, ഇന്ത്യയെ ആർക്കും തൊടാൻ ഭയക്കുന്ന ഒരു ശക്തമായ പ്രതിരോധ ശക്തിയായി മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി എന്ന ഭരണാധികാരിക്ക് കഴിഞ്ഞു.
അമേരിക്കൻ ഭീഷണിയെ തറപറ്റിച്ച് ഭൂഗോളത്തിൻ്റെ ഭൂപടം മാറ്റിയെഴുതിയ 1971:
വൻശക്തികളുടെ പടക്കപ്പൽ ഭീഷണികളെപ്പോലും കാറ്റിൽപ്പറത്തി, വെറും 13 ദിവസം കൊണ്ട് പാകിസ്താൻ സൈന്യത്തെ മുട്ടുകുത്തിച്ച് ലോക ഭൂപടത്തിൽ 'ബംഗ്ലാദേശ്' എന്ന പുതിയൊരു രാജ്യം ജനിക്കാൻ കാരണമായ 1971-ലെ ചരിത്രവിജയം ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി എന്ന ഭരണാധികാരിയുടെ നയതന്ത്ര-സൈനിക നേതൃത്വത്തിൻ്റെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച സുവർണ അധ്യായമായി മാറുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൈനിക വിജയമായി അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഈ നീക്കം ഇന്ദിര എന്ന നേതാവിനെ ആഗോളതലത്തിൽ ഒരു അജയ്യ ശക്തിയായി ഉയർത്തി.
കിഴക്കൻ പാകിസ്ഥാനിൽ ജനങ്ങൾ നേരിട്ട ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങൾക്കും അഭയാർത്ഥി പ്രവാഹത്തിനുമെതിരെ അന്താരാഷ്ട്ര പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കാൻ ഇന്ദിര നടത്തിയ നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങൾ സമാനതകളില്ലാത്തതായിരുന്നു. അമേരിക്ക പാകിസ്ഥാന് അനുകൂലമായി തങ്ങളുടെ ഏഴാം കപ്പൽപ്പടയെ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലേക്ക് അയച്ചിട്ടും ഭയപ്പെടാതെ, സോവിയറ്റ് യൂണിയനുമായി തന്ത്രപ്രധാനമായ കരാറിലേർപ്പെട്ട് അവരെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഇന്ദിരയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഒടുവിൽ 1971 ഡിസംബർ 16-ന് 93,000 പാകിസ്ഥാൻ സൈനികർ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന് മുന്നിൽ പരസ്യമായി ആയുധം വെച്ച് കീഴടങ്ങിയതോടെയാണ് ബംഗ്ലാദേശ് സ്വതന്ത്രമായത്. ഒരു യുദ്ധത്തിലൂടെ ശത്രുരാജ്യത്തെ വിഭജിക്കാനും പുതിയൊരു രാഷ്ട്രം രൂപീകരിക്കാനും ദൃഢനിശ്ചയം കാണിച്ച ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിയുടെ ഈ 'അയൺ ലേഡി' പ്രതിഭയെ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ ഇന്നും ആദരവോടെയാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്.
A tribute to India's first woman Prime Minister, Smt. Indira Gandhi ji. Congress President Shri @kharge paid tribute to Smt. Indira Gandhi ji on her birth anniversary at Shakti Sthal today. 📍New Delhi https://t.co/3gtuhFz74W— Congress (@INCIndia) November 19, 2026
ഇന്ദിരാ യുഗത്തിലെ കറുത്ത അധ്യായങ്ങളും അന്ത്യത്തിലേക്ക് നയിച്ച വെല്ലുവിളികളും
ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി എന്ന ഭരണാധികാരി വിപ്ലവകരമായ തീരുമാനങ്ങളിലൂടെ ഇന്ത്യയെ ശക്തമാക്കിയപ്പോൾ തന്നെ, അവരുടെ ഭരണകാലം ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യ നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ കൊടുങ്കാറ്റുകൾക്കും കടുത്ത വിമർശനങ്ങൾക്കും സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. നയതന്ത്ര വിജയങ്ങൾക്കൊപ്പം ഇന്ദിര എന്ന നേതാവിനെ കടുത്ത വെല്ലുവിളിയിലാക്കിയ രണ്ട് സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലുകളാണ് 1975-ലെ അടിയന്തരാവസ്ഥയും 1984-ലെ ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാറും.
ജനാധിപത്യം നിശ്ചലമായ 21 മാസങ്ങൾ: അടിയന്തരാവസ്ഥ (1975-1977)
ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കറുത്ത അധ്യായമായാണ് 1975 ജൂൺ 25-ന് ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി പ്രഖ്യാപിച്ച ആഭ്യന്തര അടിയന്തരാവസ്ഥ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. പൗരന്മാരുടെ അടിസ്ഥാന അവകാശങ്ങളും മാധ്യമസ്വാതന്ത്ര്യവും പൂർണ്ണമായും റദ്ദാക്കപ്പെട്ടു. സ്വേച്ഛാധിപത്യപരമായ ഈ നടപടി ഇന്ദിരയുടെ ജനപ്രീതിക്ക് വൻ ആഘാതമുണ്ടാക്കുകയും, 1977-ലെ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ കനത്ത പരാജയത്തിനും അവരുടെ താൽക്കാലിക രാഷ്ട്രീയ അസ്തമയത്തിനും കാരണമാവുകയും ചെയ്തു.
അമൃത്സറിലെ ചോരപ്പുഴയും ചോര മരവിപ്പിച്ച അന്ത്യവും: ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ (1984)
അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷം അതിശക്തമായി അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ഇന്ദിരയെ കാത്തിരുന്നത് പഞ്ചാബിലെ തീവ്രവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങളായിരുന്നു. രാജ്യത്തിൻ്റെ അഖണ്ഡതയ്ക്ക് ഭീഷണിയായ ജർണയിൽ സിംഗ് ഭിന്ദ്രൻവാലയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സിഖ് ഭീകരരെ തുടച്ചുനീക്കാൻ 1984 ജൂണിൽ ഇന്ദിര ഉത്തരവിട്ട സൈനിക നടപടിയാണ് 'ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ'.
സിഖ് മതവിശ്വാസികളുടെ ഏറ്റവും പവിത്രമായ അമൃത്സറിലെ സുവർണ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിലേക്ക് ടാങ്കുകളുമായി ഇന്ത്യൻ സൈന്യം ഇരച്ചുകയറി ഭീകരരെ വധിച്ചു. ഈ സൈനിക നീക്കം ഭീകരതയെ അടിച്ചമർത്തിയെങ്കിലും, സുവർണ ക്ഷേത്രത്തിന് സംഭവിച്ച നാശനഷ്ടങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സിഖ് ജനവിഭാഗത്തിനിടയിൽ ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിക്കെതിരെ കടുത്ത അമർഷത്തിന് കാരണമാക്കി.
ഈ ആത്മീയ മുറിവേൽപ്പിക്കലിന് ഇന്ദിരയ്ക്ക് നൽകേണ്ടി വന്നത് സ്വന്തം ജീവനായിരുന്നു. 1984 ഒക്ടോബർ 31-ന് സ്വന്തം ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ വെച്ച് സിഖ് വംശജരായ അംഗരക്ഷകരുടെ വെടിയേറ്റ് ആ ധീരവനിത കൊല്ലപ്പെട്ടു. ശക്തമായ കേന്ദ്രീകൃത ഭരണരീതിയും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിലപാടുകളും കൊണ്ട് 'ഇന്ത്യയുടെ ഉരുക്കുവനിത' എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി, നേട്ടങ്ങളാലും വിവാദങ്ങളാലും ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൽ എക്കാലവും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ്.
സ്മരിച്ച് നേതാക്കള്
"മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് അവരുടെ ജന്മവാർഷികത്തിൽ പ്രണാമം." -പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി:
"ഉരുക്കുമനുഷ്യരെപ്പോലെയുള്ള തീരുമാനങ്ങളും ഭയമില്ലാത്ത വ്യക്തിത്വവുമായിരുന്നു രാജ്യത്തെ എല്ലായ്പ്പോഴും നയിച്ചിരുന്ന എൻ്റെ മുത്തശ്ശിയുടെ കരുത്ത്. അവർ എനിക്ക് നൽകിയ സ്നേഹവും പഠിപ്പിച്ച പാഠങ്ങളുമാണ് എൻ്റെ വഴികാട്ടി. ഭാരതത്തിൻ്റെ 'അയൺ ലേഡി'ക്ക് എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആദരാഞ്ജലികൾ." -രാഹുൽ ഗാന്ധി
CPP Chairperson Smt. @SoniaGandhi ji paid tributes to former Prime Minister Smt. Indira Gandhi ji on her birth anniversary at Shakti Sthal. 📍New Delhi https://t.co/3042ip2cF7— Congress (@INCIndia) November 19, 2026
"കോടിക്കണക്കിന് ഭാരതീയർക്ക് കരുത്തുറ്റ നേതൃത്വത്തിലൂടെയും ദീർഘവീക്ഷണത്തിലൂടെയും വഴിവിളക്കായ ഇന്ത്യയുടെ 'ഉരുക്കുവനിത' ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് ജന്മദിനാശംസകൾ. ബാങ്ക് ദേശസാൽക്കരണത്തിലൂടെയും ഹരിതവിപ്ലവത്തിലൂടെയും അവർ രാജ്യത്തെ പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ ഐക്യവും അഖണ്ഡതയും കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ സ്വന്തം ജീവൻ ബലിനൽകിയ അവരുടെ ത്യാഗം എക്കാലവും ഓർമിക്കപ്പെടും." -മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ
"ധീരതയുടെയും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിൻ്റെയും പ്രതീകമായ മുത്തശ്ശിക്ക് പ്രണാമം. നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മകൾ രാജ്യത്തെ സേവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും പ്രചോദനമാണ്." -പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വദ്ര
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