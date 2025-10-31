ETV Bharat / bharat

'എന്‍റെ ഓരോ തുള്ളി രക്തവും രാഷ്ട്രത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ളതാണ്'; ഇന്ത്യയുടെ ഉരുക്ക് വനിത വിടവാങ്ങിയിട്ട് 41 വർഷങ്ങൾ

ഹൃദയം ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ ശരീര അയവങ്ങളിവൂടെയും വെടിയുണ്ടകൾ തുളച്ച് കയറിയിരുന്നു.

INDIRA GANDHI 41TH DEATH ANNIVERSARY IRON LADY OF INDIA INDIAS FIRST WOMAN PRIME MINISTER
Representational Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 31, 2025 at 11:50 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

'എന്‍റെ ഓരോ തുള്ളി രക്തവും മഹത്തായ ഈ രാഷ്ട്രത്തിനുവേണ്ടി ചൊരിയുവാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. നാളെ ഞാൻ മരിച്ചേക്കാം. എന്നാലും എന്‍റെ ഓരോ തുള്ളി രക്തവും രാഷ്ട്രത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ളതാണ്..'

മരണം മുഖാമുഖം എത്തും മുമ്പ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി പറഞ്ഞ വക്കുകളാണിവ. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതേ ദിവസമാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി സ്വന്തം അംഗരക്ഷകരുടെ വെടിയുണ്ടകളേറ്റ് പിടഞ്ഞുവീണത്. 30-ലധികം വെടിയേറ്റ മുറിവുകളുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ദിരയുടെ ദേഹത്ത്. ഹൃദയം ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ ശരീര അയവങ്ങളിവൂടെയും വെടിയുണ്ടകൾ തുളച്ച് കയറിയിരുന്നു.

INDIRA GANDHI 41TH DEATH ANNIVERSARY IRON LADY OF INDIA INDIAS FIRST WOMAN PRIME MINISTER
ഇന്ദിരാഗാന്ധി (Getty image)

സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരായ സത്വാന്ത്, ബിയാന്ത് എന്നിവർ ഉതിർത്ത വെടിയുണ്ടൾക്ക് മുമ്പിലാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി വീണു പോയത്. ഒഡിഷയിലെ ഭുവനേശ്വറിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിക്കിടെ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അങ്ങനെ യാഥാർഥ്യമായി. ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധി കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ട് ഇന്നേയ്‌ക്ക് 41 വർഷം തികയുകയണ്.

INDIRA GANDHI 41TH DEATH ANNIVERSARY IRON LADY OF INDIA INDIAS FIRST WOMAN PRIME MINISTER
ഇന്ദിരാഗാന്ധി (Getty image)

ഇന്ത്യയുടെ ഉരുക്ക് വനിതയുടെ ഓർമദിനം

21-ാം വയസിൽ ആദ്യമായി രാഷ്‌ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആരും കരുതിയിരുന്നില്ല ധൈര്യത്തിൻ്റെയും ആത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെയും പെൺകരുത്തായി ഇന്ദിര മാറുമെന്നും, ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാകുമെന്നും. വർഗീയതയും അഴിമതിയും നിറഞ്ഞ ഈ കാലത്ത് ഇന്ദിരയുടെ പോരാട്ടവീര്യം എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒന്നാണ്. ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രി, ഇന്ത്യൻ രാഷ്‌ട്രീയത്തിൻ്റെ മുഖഛായ മാറ്റിയവൾ, ഒരാളുടെ മുമ്പിലും മുട്ട് മടക്കാൻ സമ്മതിക്കാത്ത ചങ്കുറപ്പുള്ളവൾ, അങ്ങനെ നിരവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ വിവരിക്കാൻ.

INDIRA GANDHI 41TH DEATH ANNIVERSARY IRON LADY OF INDIA INDIAS FIRST WOMAN PRIME MINISTER
ഇന്ദിരാഗാന്ധി (Getty image)

രാജ്യത്തിനും രാഷ്‌ട്രയത്തിനും വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിച്ച് ഒരു സ്‌ത്രീയുടെ കഥ. ഇന്ദിരാ പ്രിയദർശിനി നെഹ്‌റു എന്നായിരുന്നു യഥാർഥ പേര്. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരസേനാനിയും ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റുവിൻ്റെ മകളായിരുന്നു ഇന്ദിര. അച്ഛൻ്റെ രാഷ്‌ട്രീയ ജീവിതം കണ്ടു വളർന്നത് കൊണ്ടാകാം രാഷ്‌ട്രീയത്തിലേയ്‌ക്ക് കാല് എടുത്തുവച്ചതും ചരിത്ര പുസ്‌തകത്തിൻ്റെ ഭാഗമായതും എല്ലാം.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇന്ദിരയുടെ ഭരണ രീതികളും മറ്റും വളരെയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിരുന്നു എന്ന് വേണം പറയാൻ. 1932 മുതലാണ് പൊതുപ്രവർത്തനരംഗത്ത് സജീവമായി തുടങ്ങിയത്. 1938ലാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി കോൺഗ്രസിൽ അംഗമായത്. അന്ന് പ്രായം 21. 1942ൽ നടന്ന ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആ കൊച്ചു മിടുക്കിയുമുണ്ടായിരുന്നു. യാഥാർഥ രാഷ്‌ട്രീയം ആരംഭിച്ചത് അച്ഛൻ നെഹ്‌റുവിൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷമാണ്.

INDIRA GANDHI 41TH DEATH ANNIVERSARY IRON LADY OF INDIA INDIAS FIRST WOMAN PRIME MINISTER
ഇന്ദിരാഗാന്ധി (Getty image)

1964ൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്‍റെ വിയോഗം ഇന്ത്യൻ ജനതയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തീരാ നഷ്‌ടമായിരുന്നു. ഇനിയാര്? എന്ന ചോദ്യത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. പിന്നാലെ പുതിയ മന്ത്രിസഭയിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ ചേർക്കണമെന്ന നിർദേശമുയർന്നു. അങ്ങനെ ഇന്ദിര ആദ്യമായി മന്ത്രിയായി. രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയുടെ അപ്രതീക്ഷിത മരണം ഒന്നടങ്കം ഇരുട്ടിലാക്കി.

പ്രതിസന്ധിയിലാഴ്‌ത്തിയ ഒറ്റ ചോദ്യം ഇനിയാര്?

നെഹ്‌റു മരിച്ച സമയത്ത് ഉയർന്ന അതേ ചോദ്യം വീണ്ടും പ്രതിധ്വനിച്ചു. എന്നാൽ ഇത്തവണ ഒട്ടും ചിന്തിക്കേണ്ടി വന്നില്ല. കാരണം ആകെ ഒരു ഉത്തരമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. ഇന്ദിരാ... ഒടുവിൽ 1966 ജനുവരിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രിയായി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ചുമതലയേറ്റു. 1977-1980 കാലയളവ് ഒഴിച്ചാൽ 1984 ഒക്ടോബറിൽ തന്‍റെ അന്ത്യം വരെ ഇന്ത്യയെ നയിച്ചത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയായിരുന്നു. മഹാത്മ ഗാന്ധിയുടെയും നെഹ്റുവിന്‍റെയും പാത പിന്തുടർന്നു കൊണ്ട് ഇന്ത്യയെ വളർത്തുകയും ഇന്ത്യൻ ജനതയെ നയിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ പുരോഗതിക്ക് തുടക്കമിട്ടത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആയിരുന്നെങ്കിലും പല പദ്ധതികളും ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിയത് ഇന്ദിരയായിരുന്നു. 1971ലെ ഇന്തോ-പാക് യുദ്ധത്തിൽ മഹത്തായ വിജയം കൈവരിച്ചതും വെറും 14 ദിവസം കൊണ്ട് ബംഗ്ലാദേശിനെ മോചിപ്പിച്ചതും എല്ലാം ചരിത്ര താളുകളിൽ ഇന്നും മായാതെ കിടക്കുകയാണ്.

അപ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമായി മാറി കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ദിരാഗാന്ധി. ഇന്ത്യയ്ക്കകത്തും പുറത്തും ഇന്ദിരയുടെ ശബ്‌ദം ആഴ്‌ന്നിറങ്ങുകയും അടിമ ചങ്ങലകൾ പൊട്ടിക്കുകയും ചെയ്‌തു. 67 വർഷത്തെ രാഷ്‌ട്രീയ ജീവിതം കൊണ്ട്, ലോകം കണ്ട ഒരു ഉരുക്കുവനിതയായിട്ടാണ് ചരിത്രം ഇന്ദിരയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.

INDIRA GANDHI 41TH DEATH ANNIVERSARY IRON LADY OF INDIA INDIAS FIRST WOMAN PRIME MINISTER
ഇന്ദിരാഗാന്ധി (Getty image)

1984 ഒക്ടോബർ 31 ന് രാജ്യ മനസാക്ഷി ഞെട്ടിച്ച് ഇന്ദിര തന്‍റെ അംഗരക്ഷകരുടെ വെടിയേറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഏതൊരു ഇന്ത്യക്കാരനും ഞെട്ടലോടെ മാത്രം ഓർക്കുന്ന ആ ദിനത്തിന് ഇന്ന് 40 കഴിഞ്ഞു പ്രായം. കെട്ടടങ്ങാത്ത വീരഗാഥയുടെ അടാളമായി ഇന്നും ജനഹൃദയങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിയ്‌ക്ക് സമ്മർപ്പിക്കുന്നു ഒരായിരം റോസാപ്പൂക്കൾ....

Also Read: ഉരുക്കുമനുഷ്യന് 150-ാം പിറന്നാള്‍; പട്ടേല്‍ ജന്മവാർഷികത്തിൽ വമ്പൻ ആഘോഷം, നവംബർ 1 മുതൽ 15 വരെ ഭാരത് പർവ്

TAGGED:

INDIRA GANDHI
41TH DEATH ANNIVERSARY INDIRA
IRON LADY OF INDIA
INDIAS FIRST WOMAN PRIME MINISTER
INDIRA GANDHI DEATH ANNIVERSARY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പൂട്ട്‌ വീണ് മൂപ്പീന്‍സ് കുന്ന്; വികസനം കാത്ത് നടപ്പാത, സന്ദര്‍ശകര്‍ക്ക് മാഹി സമ്മാനിക്കുന്നത് നിറം മങ്ങിയ കാഴ്‌ചകള്‍

പന്തം പോലെ ജ്വലിക്കും; വഴിനീളെ 'തീപ്പൂമരം', തേയിലച്ചെരുവുകള്‍ക്കിത് പൂക്കാലം

തോണിയിലേറി തെയ്യങ്ങൾ അരയി ദേശത്തേക്ക്; അപൂർവ കാഴ്‌ചയായി കാർത്തിക കാവിലെ കളിയാട്ടം

അനന്തഭദ്രത്തിന് 20 വർഷം: ശിവക്കാവും ദിഗംബരനും കുഞ്ഞൂട്ടനും ഇന്നും മലയാളികൾക്ക് ആവേശം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.