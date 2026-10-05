വിമാന നിരക്ക് ഉയരും; ആഭ്യന്തര-അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനങ്ങളുടെ ഇന്ധന സർചാർജ് വർധിപ്പിച്ച് ഇൻഡിഗോ, നാളെ മുതല് പ്രാബല്യത്തില്
യാത്രാദൂരത്തിനനുസരിച്ച് ആഭ്യന്തര വിമാന സർവീസുകളിൽ 100 രൂപ മുതൽ 350 രൂപ വരെയാണ് നിരക്ക് വർധനവ്.
By PTI
Published : October 5, 2026 at 3:26 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: യാത്രക്കാര്ക്ക് വീണ്ടും ഇരുട്ടടി നല്കി ഇന്ഡിഗോ. വിമാന ഇന്ധന വിലയിലുണ്ടായ വർധനവിനെത്തുടർന്ന്, ആഭ്യന്തര അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനങ്ങളുടെ ഇന്ധന സർചാർജ് വർധിപ്പിക്കുന്നതായി രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിമാനക്കമ്പനിയായ ഇൻഡിഗോ അറിയിച്ചു. ഇതോടെ, യാത്രാനിരത്തിലും കുത്തനെ വര്ധനവുണ്ടാകും. പരിഷ്കരിച്ച നിരക്കുകൾ ഒക്ടോബർ 6 മുതൽ (നാളെ) പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. യാത്രാദൂരത്തിനനുസരിച്ച് ആഭ്യന്തര വിമാന സർവീസുകളിൽ 100 രൂപ മുതൽ 350 രൂപ വരെയാണ് നിരക്ക് വർധനവുണ്ടാകും. അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന സർവീസുകളിലും സർചാർജ് വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാർച്ചിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഇന്ധന സർചാർജ് ഏപ്രിലിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ തവണയാണ് ഈ വിമാനക്കമ്പനി വർധിപ്പിക്കുന്നത്.
500 കിലോമീറ്റർ വരെയുള്ള ദൂരമുള്ള റൂട്ടുകളിൽ ഇന്ധന സർചാർജ് 375 രൂപയും, 501 മുതൽ 1,000 കിലോമീറ്റർ വരെ ദൂരമുള്ള വിമാനയാത്രകൾക്ക് 600 രൂപയുമായിരിക്കും വർധിപ്പിക്കുക. 1,001 മുതൽ 1,500 കിലോമീറ്റർ വരെ ദൂരമുള്ള റൂട്ടുകൾക്ക് ഈ തുക 900 രൂപയും, 1,501 മുതൽ 2,000 കിലോമീറ്റർ വരെ ദൂരത്തിന് 1,150 രൂപയുമായിരിക്കും.
സാർക്ക് (SAARC) മേഖലയിലേക്കുള്ള വിമാന സർവീസുകൾക്ക് ഇന്ധന സർചാർജ് 1,000 രൂപ മുതൽ 3,000 രൂപ വരെയും, ആഫ്രിക്കയിലേക്കുള്ള സർവീസുകൾക്ക് 6,000 രൂപയും, യൂറോപ്പിലേക്കുള്ള സർവീസുകൾക്ക് 10,000 രൂപയുമായിരിക്കും. തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യ, ജിസിസി (GCC), മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്, വടക്കൻ-കിഴക്കൻ ഏഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള വിമാനങ്ങൾക്ക് ഇന്ധന സർചാർജ് 5,500 രൂപയായിരിക്കുമെന്ന് പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
പ്രത്യേകിച്ച് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളെത്തുടർന്ന്, സമീപ മാസങ്ങളിൽ വിമാന ഇന്ധന (ATF) വിലയിൽ വലിയ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇൻഡിഗോ അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 14 ശതമാനത്തിലധികം ഇന്ധന വിലയിലുണ്ടായ തുടർച്ചയായ വർധനവ് വിമാന ഇന്ധനത്തിൻ്റെ (ATF) ചെലവ് കഴിഞ്ഞ ഒരു ദശാബ്ദത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കുകളിലൊന്നിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് എയർലൈൻ അറിയിച്ചു.
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വിമാനക്കമ്പനികളുടെ പ്രവർത്തനച്ചെലവിൽ വലിയൊരു ഭാഗം വിമാന ഇന്ധനത്തിനുള്ള ചെലവായതിനാൽ ഈ വിലക്കയറ്റം ഇൻഡിഗോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിമാനക്കമ്പനികളുടെ ചെലവ് ഘടനയെയും പ്രവർത്തന സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെയും (network economics) ബാധിക്കുമെന്ന് തിങ്കളാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി.
നിലവിലെ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത്, ആഭ്യന്തര, അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന സർവീസുകളിലെ ഇന്ധന നിരക്കുകളിൽ നേരിയ മാറ്റം വരുത്തിയതായി എയർലൈൻ അറിയിച്ചു.ഇന്ധനച്ചെലവിലുണ്ടായ വർധനവ് പൂർണ്ണമായി നികത്തുന്നതിന് നിരക്കുകളിൽ വലിയ തോതിലുള്ള വർധനവ് ആവശ്യമായി വരുമായിരുന്നെങ്കിലും, ഉപഭോക്താക്കൾക്കുണ്ടാകുന്ന ആഘാതം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി മിതമായതും നിയന്ത്രിതവുമായ ഒരു ക്രമീകരണമാണ് വരുത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് എയർലൈൻ വ്യക്തമാക്കി.
പരിഷ്കരിച്ച ഇന്ധന നിരക്കുകൾ യാത്രക്കാർക്ക് അധിക ബാധ്യതയുണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച എയർലൈൻ പ്രവർത്തനച്ചെലവിലുണ്ടാകുന്ന തുടർച്ചയായ വർധനയും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിപണി സാഹചര്യങ്ങളുമാണ് ഈ തീരുമാനത്തിന് ആധാരമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. സാഹചര്യം തുടർന്നും നിരീക്ഷിക്കുമെന്നും, ഉചിതമായ സമയങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുമെന്നും എയർലൈൻ അറിയിച്ചു.
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