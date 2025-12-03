ETV Bharat / bharat

തുടരെ തുടരെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍; വിമാനം റദ്ദാക്കുന്നതും വഴിതിരിച്ചു വിടുന്നതും നിത്യസംഭവങ്ങള്‍; ഉടന്‍ പരിഹരിക്കുമെന്ന് ഇന്‍ഡിഗോ

ഇന്‍ഡിഗോ വിമാനം എട്ടുമണിക്കൂര്‍ വൈകി, പൈലറ്റിന് അസുഖമായതിനാല്‍ പുറപ്പെടാന്‍ വൈകുമെന്ന് അറിയിപ്പ്, യാത്രക്കാര്‍ പ്രതിഷേധത്തില്‍.

INDIGO AIRLINES indigo flight diverted flight delays and cancellations airport
Representational Image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 3, 2025 at 5:23 PM IST

ന്യൂഡല്‍ഹി: വിമാനത്തിന് തുടരെ തുടരെ ഉണ്ടാകുന്ന സാങ്കേതിക പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉടന്‍ പരിഹരിക്കുമെന്ന് ഇന്‍ഡിഗോ എയര്‍ലൈന്‍സ്. സമീപകാലത്തായി സാങ്കേതിക പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കാരണം വിമാനം വഴി തിരിച്ചു വിടുകയും റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്‌തതിനാലാണ് ഇന്‍ഡിയോ ബുധനാഴ്‌ച (ഡിസംബര്‍3) പ്രസ്‌താവന ഇറക്കിയത്.

ഇന്ത്യയുടെ ചെലവ് കുറഞ്ഞ വിമാനക്കമ്പനിയായതിനാല്‍ മിക്ക യാത്രക്കാരും ഇന്‍ഡിഗോയെ ആശ്രയിക്കാറുണ്ട്. എന്നാല്‍ അടുത്തിടെ വിമാനം വൈകുന്നതും റദ്ദാക്കുന്നതും വഴിതിരിച്ചു വിടുന്നതുമായ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ യാത്രക്കാര്‍ ചൂണ്ടികാട്ടിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഈ തടസങ്ങള്‍ ഉടന്‍ പരിഹരിക്കുമെന്നാണ് ഇന്‍ഡിഗോ ഇപ്പോള്‍ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

വിമാനത്താവളത്തിലെ തിരക്ക്, സാങ്കേേതിക പ്രശ്‌നങ്ങള്‍, റദ്ദാക്കല്‍, വഴിതിരിച്ചു വിടല്‍ എന്നീ കാരണങ്ങള്‍കൊണ്ടു തന്നെ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി നിരവധി ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പരിഹരിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. യാത്രക്കാര്‍ക്ക് അസൗകര്യം നേരിട്ടതില്‍ ഖേദിക്കുന്നു. അത്തരം യാത്രക്കാര്‍ക്ക് ബദല്‍ മാര്‍ഗമായി വേറെ വിമാനം ഏര്‍പ്പാട് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്നും അല്ലാത്തവര്‍ക്ക് റീഫണ്ട് ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇന്‍ഡിഗോ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്‌താവനയില്‍ പറയുന്നു.

ചൊവ്വാഴ്‌ച സാങ്കേതിക തടസത്തെ തുടര്‍ന്ന് വിമാനങ്ങള്‍ വൈകുകയും വഴിതിരിച്ച് വിടുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. ബുധനാഴ്‌ച വരെ ഇത് തുടര്‍ന്നു. ഇതോടെ എയര്‍ലൈന്‍സിന്‍റെ തത്സമയ വിവരങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കണമെന്ന് യാത്രക്കാരോട് ഇന്‍ഡിഗോ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു.

ചൊവ്വാഴ്‌ച ഹൈദരാബാദിലേക്കുള്ള രണ്ട് വിമാനങ്ങള്‍ കുറഞ്ഞ ദൃശ്യപരത കാരണം വഴിതിരിച്ചു വിട്ടിരുന്നു. റിയാദില്‍ നിന്നുള്ള എക്‌സ് വൈ 325 വിമാനം മുംബൈയിലേക്കാണ് തിരിച്ചു വിട്ടത്. കാലാവസ്ഥയെ ആശ്രയിച്ച് കൂടുതല്‍ വിമാനങ്ങള്‍ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധി നേരിടാനുള്ള സാധ്യധ തള്ളിക്കളയാനാവില്ലെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ഇന്ന് (ഡിസംബര്‍ 3) ദുബായ്- കോഴിക്കോട് ഇന്‍ഡിഗോ വിമാനം വൈകിരുന്നു. പുലര്‍ച്ചെ 3.20 ന് പുറപ്പെടേണ്ടിയിരുന്ന വിമാനമാണ് അനിശ്ചിചമായി വൈകിയത്. എട്ടു മണിക്കൂറിന് ശേഷവും വിമാനം ദുബായില്‍ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടിട്ടായിരുന്നില്ല. പൈലറ്റിന് അസുഖമായതിനാല്‍ വിമാനം പുറപ്പെടാന്‍ വൈകുമെന്നാണ് ആദ്യം അറിയിച്ചത്.

അതേസമയം കുവൈത്തിൽനിന്ന് ഹൈദരാബാദിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന ഇൻഡിഗോ വിമാനത്തിന് നേരെ 'മനുഷ്യ ബോംബ്' ഭീഷണി സന്ദേശം ലഭിച്ചതും ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ്. പിന്നാലെ വിമാനം അടിയന്തരമായി മുംബൈയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടു. ഹൈദരാബാദ് വിമാനത്താവളത്തിലാണ് ഇമെയിൽ മുഖാന്തിരം ബോംബ് ഭീഷണി എത്തിയത്.

ഫ്‌ളൈറ്റ് നമ്പർ 6E1234 വിമാനം മുംബൈയിലെ ഛത്രപതി ശിവാജി മഹാരാജ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലാണ് അടിയന്തരമായി വിമാനം ഇറക്കിയത്. സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്താൻ സുരക്ഷാ സംഘങ്ങൾ സജ്ജരായിരുന്നു.

വിമാനത്തിൽ ചാവേർ ഉണ്ടെന്നായിരുന്നു ഭീഷണി സന്ദേശം. കുവൈത്തിൽ നിന്നും പുലർച്ചെ 1.56ന് ഹൈദരാബാദിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട വിമാനത്തിലായിരുന്നു ബോംബ് ഭീഷണി. സന്ദേശം ലഭിച്ചതോടെ മുംബൈയിൽ ഇറക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. അന്ന് വിഷയത്തിൽ ഇൻഡിഗോ ഒദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിരുന്നില്ല. വിമാനത്തിലും യാത്രക്കാരുടെ ലഗേജിലുമടക്കം സുരക്ഷാ സംഘം പരിശോധന നടത്തി.

