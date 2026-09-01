ആകാശത്ത് എൻജിൻ തകരാർ: യാത്രക്കാരുമായി ഗോവയിൽ അടിയന്തര ലാൻഡിങ് നടത്തി ഇൻഡിഗോ വിമാനം
സാങ്കേതിക പ്രശ്നം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടയുടൻ പൈലറ്റുമാർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ച് അധികൃതരെ വിവരമറിയിക്കുകയും വിമാനം തിരികെ ലാൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തതായി ഇൻഡിഗോ വക്താവ് വ്യക്തമാക്കി.
Published : September 1, 2026 at 1:03 PM IST
പനാജി: ഗോവയിൽ നിന്ന് ന്യൂഡൽഹിയിലേക്ക് 229 യാത്രക്കാരുമായി പുറപ്പെട്ട ഇൻഡിഗോ വിമാനത്തിൽ സാങ്കേതിക തകരാർ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് വിമാനം അടിയന്തരമായി തിരികെ ലാൻഡ് ചെയ്തു. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 9:28-ന് നോർത്ത് ഗോവയിലെ മോപ മനോഹർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് പറന്നുയർന്ന 6E 2102 നമ്പർ വിമാനത്തിലാണ് എൻജിൻ തകരാർ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. ആകാശത്തുവെച്ച് തകരാർ കണ്ടെത്തിയതോടെ പൈലറ്റുമാർ ഉടൻ തന്നെ വിമാനം തിരിച്ചുവിളിക്കുകയും മനോഹർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ സുരക്ഷിതമായി അടിയന്തര ലാൻഡിങ് നടത്തുകയുമായിരുന്നു.
വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന 229 യാത്രക്കാരും ജീവനക്കാരും പൂർണ്ണമായും സുരക്ഷിതരാണെന്ന് വിമാനത്താവള അധികൃതർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഉച്ചയോടെ യാത്രക്കാരെ ഡൽഹിയിലെത്തിക്കുന്നതിനായി ബദൽ വിമാന സൗകര്യങ്ങൾ കമ്പനി ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പറന്നുയർന്ന ഉടൻ തന്നെ സാങ്കേതിക തകരാർ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്നും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ച് അധികൃതരെ വിവരമറിയിച്ച ശേഷം വിമാനം സുരക്ഷിതമായി ലാൻഡ് ചെയ്തതായും ഇൻഡിഗോ വക്താവ് ഔദ്യോഗിക പത്രക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു. വിമാനം നിലവിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി വിശദമായ പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയമാക്കുകയാണെന്നും ആവശ്യമായ എല്ലാ സാങ്കേതിക അനുമതികളും ലഭിച്ച ശേഷം മാത്രമേ സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും ഇൻഡിഗോ വ്യക്തമാക്കി.
യാത്രക്കാർക്കുണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച കമ്പനി, അവർക്കായി ഭക്ഷണവും കൃത്യമായ വിവരവിനിമയവും ഉറപ്പാക്കിയതായും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. യാത്രക്കാരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും വിമാനത്തിന്റെയും സുരക്ഷയ്ക്കാണ് തങ്ങൾ എപ്പോഴും പ്രഥമ പരിഗണന നൽകുന്നതെന്നും വക്താവ് വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം, സൗദി അറേബ്യയിലെ ദമ്മാമിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാനത്തിൽ ബോംബ് ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് തിങ്കളാഴ്ച അടിയന്തര ലാൻഡിംഗ് നടത്തിയിരുന്നു. വിമാനത്തിലെ ശൗചാലയത്തിൽ നിന്ന് "ബോംബ്" എന്ന് എഴുതിയ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ക്യാബിൻ ക്രൂ അംഗം കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് ബോംബ് ഭീഷണി ഉയർന്നത്.
തുടർന്ന് വിമാനം അഹമ്മദാബാദിലെ സർദാർ വല്ലഭ്ഭായ് പട്ടേൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടു. ലാൻഡിംഗിന് ശേഷം വിമാനം സുരക്ഷിതമായ ഒറ്റപ്പെട്ട ബേയിലേക്ക് മാറ്റുകയും വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന 32 യാത്രക്കാരെയും സുരക്ഷിതമായി പുറത്തിറക്കി ടെർമിനൽ 2-ലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു. അടിയന്തര പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാക്കിയ സംഭവത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കുകളൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.
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