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കൊൽക്കത്ത വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇൻഡിഗോ വിമാനത്തിന് മിന്നലേറ്റു; 2 ജീവനക്കാർക്ക് പരിക്ക്

കൊൽക്കത്ത വിമാനത്താവളത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്‌ച ശക്തമായ മഴയിൽ അഗർത്തലയിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന ഇൻഡിഗോ വിമാനത്തിന് ഇടിമിന്നലേറ്റു 141 യാത്രക്കാരും ആറ് ക്രൂ അംഗങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു

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Representative image (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 20, 2026 at 10:31 AM IST

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കൊൽക്കത്ത: കൊൽക്കത്ത വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇൻഡിഗോ വിമാനത്തിന് മിന്നലേറ്റു. അഗർത്തലയിലേക്ക് പോകാൻ തയാറെടുക്കുകയായിരുന്ന വിമാനത്തിൽ ജീവനക്കാരടക്കം 140-ലധികം പേരുണ്ടായിരുന്നു. യാത്രക്കാരെല്ലാം സുരക്ഷിതരാണെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

ബോർഡിങ് പൂർത്തിയായതിന് പിന്നാലെ മിന്നൽ
വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് സംഭവം. കൊൽക്കത്തയിലെ നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് അഗർത്തലയിലേക്ക് പോകേണ്ടിയിരുന്ന 6E 6068 ഇൻഡിഗോ വിമാനത്തിനാണ് മിന്നലേറ്റത്. യാത്രക്കാർ വിമാനത്തിൽ കയറി ബോർഡിങ് പൂർത്തിയായതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു സംഭവം. മിന്നലേറ്റതിനെ തുടർന്ന് വിമാനത്തിൻ്റെ പവർ സിസ്റ്റം പൂർണമായും നിലച്ചു.

എയറോബ്രിഡ്ജുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് 56L സ്റ്റാൻഡിൽ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എ320 നിയോ വിമാനം. വിമാനത്തിൻ്റെ പിൻഭാഗത്തുള്ള ഓക്സിലറി പവർ യൂണിറ്റിലാണ് മിന്നലേറ്റതെന്ന് വിമാനത്താവള അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. വിമാനത്തിൻ്റെ പ്രധാന എൻജിൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ലൈറ്റിങ്, എയർ കണ്ടീഷനിങ് തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ വൈദ്യുതി നൽകുന്നത് ഈ യൂണിറ്റാണ്.

വിമാനത്താവളത്തിൽ മിന്നൽ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും, വിമാനത്തിൻ്റെ പിൻഭാഗത്ത് നേരിട്ട് മിന്നലേൽക്കുകയായിരുന്നു. വിമാനവും അതിലെ ഉപകരണങ്ങളും മിന്നലിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള രീതിയിലാണ് നിർമിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വ്യോമയാന വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ജീവനക്കാർക്ക് വൈദ്യസഹായം നൽകി
സംഭവത്തിൽ വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന യാത്രക്കാർക്കും ജീവനക്കാർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ല. എന്നാൽ, വിമാനത്തിന് പുറത്ത് ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്ന രണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫുകൾക്ക് മിന്നലേൽക്കുകയും ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇവരെ ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച് വൈദ്യസഹായം നൽകി. ഇരുവരുടെയും ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് വാർത്താ ഏജൻസിയായ പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളുടെ ഭാഗമായി വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ യാത്രക്കാരെയും ഉടൻ തന്നെ പുറത്തിറക്കി. തുടർന്ന് മിന്നലേറ്റ വിമാനം സർവീസിൽ നിന്ന് മാറ്റിനിർത്തുകയും, യാത്രക്കാരെ മറ്റൊരു എ321 വിമാനത്തിൽ അഗർത്തലയിലേക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്തു. രാവിലെ 9.20ന് പുറപ്പെടേണ്ടിയിരുന്ന വിമാനം ഉച്ചയ്ക്ക് 12.50ഓടെയാണ് യാത്ര തിരിച്ചത്.

മുന്നറിയിപ്പുമായി കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ്
വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ കൊൽക്കത്തയിലും സമീപ ജില്ലകളിലും ശക്തമായ മഴയും ഇടിമിന്നലും അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. മോശം കാലാവസ്ഥയെ തുടർന്ന് വിമാനത്താവളത്തിലെ ഓപ്പറേഷൻസ് കൺട്രോൾ സെൻ്റർ നേരത്തെ തന്നെ ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് നഗരത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെടുകയും ഗതാഗതം തടസപ്പെടുകയും ചെയ്തു. വരും ദിവസങ്ങളിലും കൊൽക്കത്ത ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദക്ഷിണ ബംഗാൾ ജില്ലകളിൽ ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ കാറ്റ് വീശാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

അതേസമയം, വിമാനത്തിന് മിന്നലേറ്റ സംഭവത്തിൽ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിക്കാൻ ഇൻഡിഗോ അധികൃതർ ഇതുവരെ തയാറായിട്ടില്ല. എന്നാൽ, കൊൽക്കത്തയിലെ മോശം കാലാവസ്ഥ വിമാന സർവീസുകളെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, യാത്രക്കാർ വിമാനത്തിൻ്റെ സമയക്രമം പരിശോധിക്കണമെന്നും ഇൻഡിഗോ സമൂഹമാധ്യമമായ എക്സിലൂടെ അറിയിച്ചു. യാത്രക്കാർക്ക് ഉണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച വിമാനക്കമ്പനി, യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കാണ് എപ്പോഴും മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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