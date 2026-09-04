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പാർക്കിങ്ങിനിടെ വിമാനം തൂണിലിടിച്ചു; ശ്രീനഗറില്‍ ഒഴിവായത് വൻ ദുരന്തം

ഇൻഡിഗോ 6E 225 വിമാനമാണ് പാർക്കിങ്ങിനിടെ തൂണിലിടിച്ച് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. യാത്രക്കാരും ജീവനക്കാരും സുരക്ഷിതരാണെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

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Srinagar Airport authorities. (IndiGo Flight)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 4, 2026 at 3:41 PM IST

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ശ്രീനഗർ: ശ്രീനഗർ അന്താരാഷ്‌ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ പാർക്കിങ്ങിനിടെ ഇൻഡിഗോ വിമാനം തൂണിലിടിച്ച് അപകടം. നവി മുംബൈയിൽ നിന്ന് ശ്രീനഗറിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തിയ ഇൻഡിഗോ 6E 225 വിമാനമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. ഇന്ന് രാവിലെ ഒൻപത് മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം.

വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്‌തതിന് ശേഷം ബേ നമ്പർ ആറിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനിടെയാണ് പാർക്കിങ് സ്‌റ്റാൻഡിലെ തൂണിലിടിച്ച് അപകടം സംഭവിക്കുന്നത്. വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന യാത്രക്കാരും ജീവനക്കാരും സുരക്ഷിതരാണെന്നും ആർക്കും പരിക്കുകളൊന്നും തന്നെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

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യാത്രക്കാരെ മാനുവൽ എയർക്രാഫ്റ്റ് സ്‌റ്റെയറുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് സുരക്ഷിതമായി പുറത്തിറക്കിയതെന്ന് ഇൻഡിഗോ പ്രസ്‌താവനയിൽ പറഞ്ഞു. സംഭവത്ത തുടർന്ന് വിമാനത്തെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി മാറ്റിയതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. അപകട വിവരം ഉടൻ തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതരെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സംഭവത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും എയർലൈൻ വ്യക്തമാക്കി.

വ്യക്തമായ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും വിമാനം വീണ്ടും സർവീസ് നടത്തുകയുള്ളൂവെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. അതേസമയം അപകടം ശ്രീനഗർ വമാനത്താവളത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. വിമാനങ്ങളുടെ വരവും പുറപ്പെടലും ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം തുടരുന്നുണ്ടെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

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TAGGED:

INDIGO FLIGHT
SRINAGAR AIRPORT
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