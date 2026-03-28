ETV Bharat / bharat

എൻജിൻ തകരാർ: ഡൽഹിയിൽ ഇൻഡിഗോ വിമാനം അടിയന്തരമായി ഇറക്കി, യാത്രക്കാർ സുരക്ഷിതര്‍

യാത്രക്കാരെ മറ്റൊരു വിമാനത്തിൽ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ഇൻഡിഗോ ആരംഭിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

ഇൻഡിഗോ വിമാനം അടിയന്തര ലാൻഡിങ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി വിമാനത്താവളം IndiGo
Representational image (Getty image)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 28, 2026 at 1:17 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: സാങ്കേതിക തകരാറിനെത്തുടർന്ന് ഇൻഡിഗോ വിമാനം ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ അടിയന്തരമായി ഇറക്കി. വിശാഖപട്ടണത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ഇൻഡിഗോ വിമാനമാണ് (6E 579) ഡൽഹി ഇന്ദിരാഗാന്ധി വിമാനത്താവളത്തിൽ അടിയന്തര ലാൻഡിങ് നടത്തിയത്. വിമാനം സുരക്ഷിതമായി ലാൻഡ് ചെയ്‌തെന്നും യാത്രക്കാരെയും ജീവനക്കാരെയും സുരക്ഷിതമായി പുറത്തെത്തിച്ചെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.

വിമാനത്തിൻ്റെ എൻജിനുകളിലൊന്നിൽ തകരാർ സംഭവിച്ചതാണ് അടിയന്തര ലാൻഡിങ്ങിന് കാരണമായതെന്നാണ് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട്. കൂടുതൽ പരിശോധന നടക്കുകയാണ്. പൈലറ്റുമാരുടെ സമയോചിതമായ ഇടപെടൽ കാരണം വൻ ദുരന്തമാണ് ഒഴിവായതെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. 161 യാത്രക്കാരാണ് വിമാനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. നിലവിൽ എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരാണെന്നും യാത്രക്കാരുടെയും ജീവനാക്കാരുടെയും ജീവനാണ് പ്രധാനമെന്നും ഇൻഡിഗോ വക്താവ് അറിയിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇന്ന് രാവിലെ 10.53-ഓടെയാണ് വിമാനം അടിയന്തര ലാൻഡിങ് നടത്തുമെന്ന് അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചത്. ഇതോടെ വിമാനത്താവളത്തിൽ ജാഗ്രതാനിർദേശം പുറപ്പെടുവിക്കുകയും വേണ്ട മുൻ ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്‌തിരുന്നുവെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. യാത്രക്കാരെ മറ്റൊരു വിമാനത്തിൽ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ഇൻഡിഗോ ആരംഭിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. എൻജിൻ തകരാറിൻ്റെ കൃത്യമായ കാരണം കണ്ടെത്താൻ ഡയറക്‌ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്‌തു.

TAGGED:

ഇന്ദിരാഗാന്ധി വിമാനത്താവളം
INDIGO
EMERGENCY
AIRLINES
INDIGO FLIGHT EMERGENCY LANDING

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.