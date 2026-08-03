ഇൻഡിഗോയെ ഇനി വില്ലി വാൽഷ് നയിക്കും; സിഇഒ ആയി ചുമതലയേറ്റു
ഐഎടിഎ ഡയറക്ടർ ജനറലായി കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇൻഡിഗോയുടെ തലപ്പത്തേക്ക് എത്തുന്നത്.
By PTI
Published : August 3, 2026 at 4:26 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിമാനകമ്പനിയായ ഇൻഡിഗോയെ ഇനി വില്ലി വാൽഷ് നയിക്കും. വില്ലി വാൽഷ് ഇൻഡിഗോ സിഇഒ ആയി ചുമതലയേറ്റതായി റിപ്പോർട്ട്. പൈലറ്റും വ്യോമയാന വ്യവസായ പ്രമുഖനുമാണ് അദ്ദേഹം.
ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അസോസിയേഷൻ്റെ (IATA) ഡയറക്ടർ ജനറലായി കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇൻഡിഗോയുടെ തലപ്പത്തേക്ക് എത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇൻഡിഗോയിലുണ്ടായ പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്ന് പീറ്റർ എൽബേഴ്സ് സിഇഒ സ്ഥാനം രാജിവച്ച ഒഴിവിലേക്കാണ് വില്ലി വാൽഷ് എത്തുന്നത്. മാർച്ച് 31നാണ് വില്ലി വാൽഷിൻ്റെ നിയമനത്തെ കുറിച്ച് ഇൻഡിഗോ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഐഎടിഎയുടെ ഡയറക്ടർ ജനറലായി പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു.
ഇതിന് മുമ്പ് ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേയ്സ് സിഇഒ സ്ഥാനത്തും വില്ലി വാൽഷ് സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻഡിഗോയുടെ അടുത്ത ഘട്ട വളർച്ചയ്ക്കും ആഗോള ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം നൽകുന്നതിനായി വാൽഷ് സിഇഒ ആയി ചുമതലയേറ്റതായി ഇന്ന് പുറത്തിറക്കിയ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ ഇൻഡിഗോ അറിയിച്ചു. സിഇഒ എന്ന നിലയിൽ ഇൻഡിഗോ എയർലൈനിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള മാനേജ്മെൻ്റും തന്ത്രപരമായ കാര്യങ്ങളും നയിക്കുമെന്ന് വില്ലി വാൽഷ് പറഞ്ഞു.
IndiGo and CFM sign MoU paving the way to a record agreement for 1,000+ LEAP-1A engines. This landmark milestone reflects the visionary leadership of Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi ji in advancing the vision of “Made in India”. This also signifies the growth of Indian… pic.twitter.com/brbxgbT1J8— IndiGo (@IndiGo6E) July 20, 2026
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ആഗോള വളർച്ചാ പാത ത്വരിതപ്പെടുത്തുക, പ്രവർത്തന മികവ് വർധിപ്പിക്കുക, നെറ്റ്വർക്കും വാണിജ്യ തന്ത്രവും ശക്തിപ്പെടുത്തുക, ഉപഭോക്തൃ അനുഭവം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന വ്യോമയാന വിപണികളിൽ ഒന്നായി ഇന്ത്യ മാറുന്നതോടെ ഇൻഡിഗോയ്ക്ക് മുന്നിലുള്ള അവസരങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ്. അതിനാൽ ഇൻഡിഗോയുടെ പങ്കാളിയാകാൻ സാധിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വ്യോമയാന വ്യവസായത്തിലെ വാൽഷിൻ്റെ വിപുലമായ ആഗോള പരിചയവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനവും നമ്മുക്ക് ആവശ്യമാണ്. തന്ത്രപരവുമായ വൈദഗ്ധ്യവും ഇൻഡിഗോ അതിൻ്റെ അന്താരാഷ്ട്ര വിപുലീകരണ തന്ത്രം ത്വരിതപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നിർണായകമാകുമെന്ന് ഇൻഡിഗോ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ രാഹുൽ ഭാട്ടിയ പറഞ്ഞു. എയർ ലിംഗസ്, ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേയ്സ്, ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർലൈൻസ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നിവയുടെ സിഇഒ ആയും വാൾഷ് സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഭിപ്രായങ്ങൾ തുറന്ന് പറയാൻ യാതൊരു മടിയില്ലാത്ത കൂട്ടത്തിലാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
2028ൽ വൈഡ്-ബോഡി A350-900 വിമാനങ്ങൾ അവരുടെ കപ്പലിൽ ചേരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇൻഡിഗോയ്ക്ക് ഇതിനകം 900 ലധികം വിമാനങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 430-ലധികം വിമാനങ്ങളുള്ള ഇൻഡിഗോ ഏകദേശം 2,200 പ്രതിദിന വിമാന സർവീസുകൾ നടത്തുന്നു. ഏറ്റവും പുതിയ ഔദ്യോഗിക ഡാറ്റ പ്രകാരം, ജൂണിൽ എയർലൈനിൻ്റെ ആഭ്യന്തര വിപണി വിഹിതം 66.3 ശതമാനമായി ഉയർന്നു. അതേസമയം ജൂണിൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ആഭ്യന്തര വിപണി വിഹിതം 23.9 ശതമാനമായിരുന്നു.
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