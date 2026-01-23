ഇൻഡിഗോ വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്ത ഉടൻ ബോംബ് ഭീഷണി; വിമാനം സുരക്ഷിതമെന്ന് അധികൃതർ
ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് പുനെയിലേക്ക് വന്ന വിമാനത്തിനാണ് ബോംബ് ഭീഷണി നേരിട്ടത്. പരിശോധനയിൽ സംശയാസ്പദമായ ഒന്നും കണ്ടെത്തിയില്ലെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
Published : January 23, 2026 at 7:23 AM IST
മുംബൈ: ഇൻഡിഗോ വിമാനത്തിൽ ബോംബ് ഭീഷണിയുണ്ടായതായി അധികൃതർ. ഇന്നലെ (ജനുവരി 22) ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് പുനെയിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തിയ 6E 2608 വിമാനത്തിനാണ് ബോംബ് ഭീഷണി. നിലത്തിറക്കിയ ഉടൻ ഭീഷണി ലഭിച്ചുവെന്നും എന്നാൽ പരിശോധനയിൽ സംശയാസ്പദമായ ഒന്നും കണ്ടെത്തിയില്ലെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
ഇന്നലെ രാത്രി 8.40 ന് എത്തേണ്ട വിമാനം 9.24 നാണ് പൂനെ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയത്. 9.27 ന് ബേ നമ്പർ 3 ൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ഇൻഡിഗോ വിമാനം വ്യാജ ബോംബ് ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് ഐസൊലേഷൻ ബേയിലേക്ക് മാറ്റി.
ബിടിസി ഉൾപ്പെടെ പൂർണമായ പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും സംശയികത്തക്ക വിധത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ കണ്ടെത്തിനായില്ലെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് വിമാനം വിട്ടു നൽകിയതെന്നും അധികൃതർ പറഞ്ഞു.
അതേസമയം ജനുവരി 18 നും ഇത്തരത്തിൽ സമാനമായ സംഭവം നടന്നിരുന്നു. ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വഡോദരയിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തുകയായിരുന്ന വിമാനത്തിനും ബോംബ് ഭീഷണി നേരിട്ടിരുന്നു. ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് ഇൻഡിഗോ വിമാനം ലഖ്നൗവിൽ അടിയന്തരമായി ഇറക്കുകയായിരുന്നു. വിമാനത്തിനുള്ളിലെ ശുചിമുറിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച കൈപ്പടയിലുള്ള കുറിപ്പിലായിരുന്നു ബോംബ് ഭീഷണി ഉണ്ടായിരുന്നത്.
238 യാത്രക്കാരും ജീവനക്കാരുമാണ് വിമാനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ലഖ്നൗവിൽ അടിയന്തര ലാൻഡിങ് നടത്തിയ വിമാനം വിശദമായ പരിശോധനക്ക് വിധേയമാക്കി. വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയ ഉടൻ തന്നെ വിമാനം ഐസോലേഷൻ ബേയിലേക്ക് മാറ്റി.
"2026 ജനുവരി 18 ന് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വഡോദരയിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തിയിരുന്ന ഇൻഡിഗോ 6E 6650 വിമാനത്തിൽ സുരക്ഷാ ഭീഷണി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. അതിനാൽ വിമാനം ലഖ്നൗവിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടു. ഞങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളെ അറിയിക്കുകയും ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നതിൽ അവരുമായി പൂർണമായും സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു," ഇൻഡിഗോ വക്താവ് പറഞ്ഞു.
ബോംബ് സ്ക്വാഡും സിഐഎസ്എഫ് സംഘവും ചേർന്ന് വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. യാത്രക്കാരെ എല്ലാവരെയും പുറത്തിറക്കി പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കുകയായിരുന്നു. രാവിലെ 8. 46 ഓടെയാണ് വിമാനത്തിൽ ബോംബ് ഉണ്ടെന്ന സന്ദേശം ലഭിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് 9.17 ന് വിമാനം സുരക്ഷിതമായി ലഖ്നൗവിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തു.
