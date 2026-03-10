ഇൻഡിഗോ സിഇഒ പീറ്റർ എൽബേഴ്സ് രാജി വച്ചു; സർവീസ് പ്രതിസന്ധിക്ക് പിന്നാലെ അപ്രതീക്ഷിത പടിയിറക്കം
പുതിയ മേധാവിയെ കണ്ടെത്തുന്നതുവരെ രാഹുൽ ഭാട്ടിയക്ക് താത്കാലിക ചുമതല. ഡിസംബറിലെ കൂട്ട റദ്ദാക്കലുകളെ തുടർന്നുള്ള മാനേജ്മെൻ്റിലെ ഭിന്നതയാണ് തീരുമാനത്തിന് പിന്നിൽ. എയർ ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ചയും കമ്പനിക്ക് വെല്ലുവിളിയാണ്.
Published : March 10, 2026 at 8:05 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ മുൻനിര വിമാനക്കമ്പനിയായ ഇൻഡിഗോയുടെ സിഇഒ പീറ്റർ എൽബേഴ്സ് രാജിവച്ചു. മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വിമാന സർവീസുകൾ വ്യാപകമായി തടസപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയുള്ള ഈ അപ്രതീക്ഷിത രാജി ഉടനടി പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതായി കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചു. പുതിയ മേധാവിയെ കണ്ടെത്തുന്നത് വരെ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ രാഹുൽ ഭാട്ടിയക്ക് സിഇഒയുടെ താത്കാലിക ചുമതല നൽകിയതായി മാതൃസ്ഥാപനമായ ഇൻ്റർഗ്ലോബ് ഏവിയേഷൻ വ്യക്തമാക്കി.
പ്രതിസന്ധികൾക്ക് പിന്നാലെ പടിയിറക്കം
2025 ഡിസംബറിൽ ഇൻഡിഗോയുടെ നൂറുകണക്കിന് സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കപ്പെട്ടത് വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. പതിനായിരക്കണക്കിന് യാത്രക്കാരുടെ യാത്ര തടസപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ കമ്പനിക്കെതിരെ വ്യോമയാന നിയന്ത്രണ ഏജൻസികൾ കർശന പരിശോധനകൾ ആരംഭിച്ചു. ഇതിന് തുടർച്ചയായാണ് ഇപ്പോഴത്തെ രാജി. പീറ്റർ എൽബേഴ്സിൻ്റെ സേവനങ്ങൾക്കും സംഭാവനകൾക്കും ഡയറക്ടർ ബോർഡ് വാർത്താക്കുറിപ്പിലൂടെ നന്ദി അറിയിച്ചു.
നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് വീണ്ടും രാഹുൽ ഭാട്ടിയ
സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ തൊഴിൽ സംസ്കാരം ശക്തിപ്പെടുത്താനും പ്രവർത്തനക്ഷമത ഉറപ്പാക്കാനുമാണ് രാഹുൽ ഭാട്ടിയ വീണ്ടും നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുന്നതെന്ന് ഇൻ്റർഗ്ലോബ് ഏവിയേഷൻ ചെയർമാൻ വിക്രം സിങ് മേത്ത വ്യക്തമാക്കി. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മികച്ചതും വിശ്വസനീയവുമായ സേവനം നൽകാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷമായി കമ്പനിയെ സ്ഥാപിക്കുകയും വളർത്തിയെടുക്കുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിയെന്ന നിലയിൽ രാജ്യത്തോടും യാത്രക്കാരോടും ജീവനക്കാരോടും ഓഹരി ഉടമകളോടും മറ്റ് പങ്കാളികളോടും തനിക്ക് വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്ന് രാഹുൽ ഭാട്ടിയ പ്രതികരിച്ചു. കമ്പനിയുടെ സംസ്കാരം, മികച്ച സേവനം, പങ്കാളികളുടെ വിശ്വാസം എന്നിവയ്ക്ക് തുടർന്നും മുൻഗണന നൽകുമെന്നും ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പ്രൊഫഷണലായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതും വിശ്വസനീയവും ആഗോള തലത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതുമായ വിമാനക്കമ്പനി നൽകുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു.
കുതിച്ചുചാട്ടത്തിൻ്റെ നാളുകൾ
പ്രമുഖ വ്യോമയാന വിദഗ്ധനായ റൊണോജോയ് ദത്തയ്ക്ക് പകരക്കാരനായി എയർ ഫ്രാൻസ്-കെഎൽഎം (Air France-KLM) ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നുള്ള പീറ്റർ എൽബേഴ്സ് 2022 സെപ്റ്റംബറിലാണ് ഇൻഡിഗോയുടെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസറായി ചുമതലയേറ്റത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് കമ്പനി ചരിത്രപരമായ നേട്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കി. 2023ലെ പാരീസ് എയർ ഷോയിൽ വച്ച് 500 എയർബസ് എ320 (Airbus A320) വിമാനങ്ങൾക്ക് ഇൻഡിഗോ ഒറ്റയടിക്ക് ഓർഡർ നൽകിയത് ആഗോള തലത്തിൽ വ്യോമയാന രംഗത്തെ ശ്രദ്ധേയമായ വാർത്തയായിരുന്നു.
കൂടാതെ യൂറോപ്പ്, മധ്യേഷ്യ, ദക്ഷിണകിഴക്കൻ ഏഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിലെ നിരവധി പുതിയ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇൻഡിഗോ തങ്ങളുടെ വിമാന സർവീസുകൾ വ്യാപിപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ ടയർ 2, ടയർ 3 നഗരങ്ങളെ വ്യോമ ഭൂപടവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് വിമാന യാത്ര സാധാരണക്കാർക്ക് കൂടുതൽ പ്രാപ്യമാക്കുന്നതിലും എൽബേഴ്സ് വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചു. പ്രതിദിനം രണ്ടായിരത്തിലധികം സർവീസുകൾ നടത്തുന്ന ലോകത്തെ മുൻനിര വിമാനക്കമ്പനിയായി ഇൻഡിഗോയെ മാറ്റുന്നതിൽ ഈ ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള നടപടികൾക്ക് നിർണായക പങ്കുണ്ട്.
പ്രതിച്ഛായ മങ്ങിയ ഡിസംബർ
മികച്ച നേട്ടങ്ങൾക്കിടയിലും 2025 ഡിസംബറിലുണ്ടായ അപ്രതീക്ഷിത പ്രതിസന്ധികൾ കമ്പനിയുടെ പൊതുജന മധ്യത്തിലുള്ള പ്രതിച്ഛായയെ സാരമായി ബാധിച്ചു. ഉത്തരേന്ത്യയിലെ കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ചയ്ക്കും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും പുറമെ ജീവനക്കാരുടെ അപര്യാപ്തത, പൈലറ്റുമാരുടെ ജോലി സമയവും വിശ്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ, വിമാനങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളിലുണ്ടായ കാലതാമസം എന്നിവയും സർവീസ് തടസപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ആക്കം കൂട്ടിയെന്ന് പിന്നീട് പുറത്തുവന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ഡൽഹി, മുംബൈ, കൊൽക്കത്ത, ബെംഗളൂരു തുടങ്ങിയ പ്രധാന വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ ദിവസങ്ങളോളം ആയിരക്കണക്കിന് യാത്രക്കാർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ദയനീയ സാഹചര്യവുമുണ്ടായി. കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ യാത്രക്കാർക്ക് നൽകുന്നതിൽ മാനേജ്മെൻ്റ് പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന ആരോപണം ശക്തമായതോടെ വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ രൂക്ഷ വിമർശനങ്ങൾക്കും ഇത് ഇടയാക്കി. തുടർന്ന് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ (ഡിജിസിഎ), സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മന്ത്രാലയം എന്നിവർ ഇടപെടുകയും പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയതിന് കമ്പനിക്ക് വൻതുക പിഴ ചുമത്തുകയും ചെയ്തു. പ്രതിസന്ധികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ മാനേജ്മെൻ്റിനുള്ളിൽ ഉടലെടുത്ത കാര്യമായ ഭിന്നതകളാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പടിയിറക്കത്തിന് കാരണമെന്നാണ് വ്യോമയാന മേഖലയിലെ വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത്.
മുന്നിലുള്ള വെല്ലുവിളികൾ
ആഭ്യന്തര വ്യോമയാന വിപണിയുടെ അറുപത് ശതമാനത്തിലധികം ഒറ്റയ്ക്ക് കൈയടക്കിവച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻഡിഗോയ്ക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണമാറ്റവും പ്രതിസന്ധികളും വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പിന്തുണയോടെ എയർ ഇന്ത്യ സർവീസുകൾ വിപുലീകരിച്ച് പുതിയ വിമാനങ്ങൾ നിരത്തിലിറക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മുൻനിര സ്ഥാനം നിലനിർത്തുക എന്നത് കമ്പനിക്ക് അനിവാര്യമാണ്. ഇതിനുപുറമെ ആകാശ് എയർ പോലുള്ള പുതിയ കമ്പനികളും വിപണിയിൽ കടുത്ത മത്സരം ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. പ്രാറ്റ് ആൻഡ് വിറ്റ്നി (Pratt & Whitney) എഞ്ചിനുകളുടെ നിർമാണ തകരാർ കാരണം നിരവധി വിമാനങ്ങൾ സർവീസ് നടത്താനാവാതെ കിടക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയെ ബാധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന വെല്ലുവിളി. സപ്ലൈ ചെയിൻ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം പുതിയ സ്പെയർ പാർട്സുകൾ ലഭിക്കാത്തതും സർവീസുകളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം സങ്കീർണമായ പ്രതിസന്ധികളെ മറികടക്കാൻ ഇൻഡിഗോയ്ക്ക് ഇനി കൂടുതൽ മികച്ച തന്ത്രങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്.
ഈ നിർണായക സാഹചര്യത്തിലാണ് രാഹുൽ ഭാട്ടിയയുടെ തിരിച്ചുവരവ് പ്രസക്തമാകുന്നത്. കമ്പനിയുടെ അടിത്തറ ഭദ്രമാക്കാനും യാത്രക്കാരുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട വിശ്വാസം എത്രയും വേഗം തിരികെ പിടിക്കാനും ഭാട്ടിയയുടെ വലിയ അനുഭവസമ്പത്ത് സഹായിക്കുമെന്നാണ് ഡയറക്ടർ ബോർഡിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ. ജീവനക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വേഗത്തിൽ പരിഹരിക്കുന്നതിനും വിമാനങ്ങളുടെ സർവീസ് കൃത്യനിഷ്ഠ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും പുതിയ മാനേജ്മെൻ്റ് അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
അതിനിടെ മുൻ സിഇഒ പീറ്റർ എൽബേഴ്സ് തൻ്റെ ഭാവി പരിപാടികളെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. സിഇഒയുടെ രാജി ഓഹരി വിപണിയിലും പ്രതിഫലിച്ചു. ഇൻ്റർഗ്ലോബ് ഏവിയേഷൻ്റെ ഓഹരികൾക്ക് രാവിലത്തെ വ്യാപാരത്തിൽ നേരിയ ഇടിവുണ്ടായി. പുതിയ നേതൃത്വം വരുന്നതോടെ കമ്പനി കൂടുതൽ ശക്തമായി തിരികെ വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് വ്യോമയാന ലോകവും നിക്ഷേപകരും. വിമാന യാത്രക്കാർക്ക് സുഗമവും സുരക്ഷിതവുമായ മികച്ച സേവനം ഉറപ്പാക്കുക എന്നത് തന്നെയാകും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇൻഡിഗോ നേരിടുന്ന പ്രധാന ദൗത്യം.
Also Read:- തെലുഗ് പത്രപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ അതികായൻ; അമ്പതിൻ്റെ നിറവിൽ 'ഈനാടു ജേണലിസം സ്കൂൾ'