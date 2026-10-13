സൗദി അറേബ്യയിലേക്കുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ ഈ മാസം 17വരെ കൂട്ടത്തോടെ റദ്ദാക്കി വിമാനക്കമ്പനികള്
റിയാദ്, ജിദ്ദ, ദമ്മാം, മദീന എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ ഒക്ടോബർ 17 വരെ റദ്ദാക്കി. വിവരങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് അറിയിക്കുമെന്നും സഹായിക്കാൻ പിന്തുണാ ടീമുകൾ ഇപ്പോഴും ലഭ്യമാണെന്നും കമ്പനികൾ വ്യക്തമാക്കി.
Published : October 13, 2026 at 5:27 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഹൂതി ആക്രമണങ്ങള് വ്യോമപാതയ്ക്ക് ഭീഷണിയാകുന്ന തരത്തിലുള്ള സമീപകാല ആക്രമണങ്ങളുടെയും നിലവിലുള്ള സംഘർഷാവസ്ഥയുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇൻഡിഗോ, ആകാസ എയർ, എയർ ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ വിമാനക്കമ്പനികൾ സൗദി അറേബ്യയിലെ വിവിധ നഗരങ്ങളിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ 2026 ഒക്ടോബർ 17 (ശനിയാഴ്ച) വരെ നിർത്തിവച്ചു.
സൗദി അറേബ്യയിലെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് റിയാദ്, ജിദ്ദ, ദമ്മാം, മദീന എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള വിമാനങ്ങൾ ശനിയാഴ്ച വരെ റദ്ദാക്കിയതായി ഇൻഡിഗോ ട്വിറ്ററിൽ നൽകിയ യാത്രാ മുന്നറിയിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി. യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും ക്ഷേമത്തിനുമാണ് മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ കമ്പനി, വിമാനങ്ങളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി അറിയാൻ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് പരിശോധിക്കാനും യാത്രക്കാരോട് നിർദ്ദേശിച്ചു.
"സൗദി അറേബ്യയിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് റിയാദ്, ജിദ്ദ, ദമ്മാം, മദീന എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ 2026 ഒക്ടോബർ 17 വരെ റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നു. വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് https://goindigo.in/check-flight-status.html എന്ന ലിങ്ക് വഴി വിമാനത്തിൻ്റെ നിലവിലെ സ്ഥിതി പരിശോധിക്കാൻ യാത്രക്കാരോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നൽകിയ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ യാത്രക്കാരെ അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ആശങ്കകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ സഹായിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ടീം സജ്ജമാണ്. നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും ക്ഷേമത്തിനുമാണ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുൻഗണന നൽകുന്നത്. സുരക്ഷിതമായ സർവീസുകൾ ഉറപ്പാക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതരുമായി ഞങ്ങൾ നിരന്തരം സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു" ഇൻഡിഗോ പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നു.
കൂടാതെ "മധ്യപൂർവ്വേഷ്യയിലെ വർധിച്ചുവരുന്ന സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങളും സുരക്ഷിതമായ വിമാന സർവീസുകൾക്ക് അതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന അപകടസാധ്യതകളും" കണക്കിലെടുത്ത് ആകാസ എയർ റിയാദ്, ജിദ്ദ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ ശനിയാഴ്ച വരെ റദ്ദാക്കി. റദ്ദാക്കപ്പെട്ട വിമാനങ്ങളിലെ യാത്രക്കാർക്ക് ടിക്കറ്റ് തുക പൂർണ്ണമായും തിരികെ ലഭിക്കുന്നതിനോ (റീഫണ്ട്), അധിക ചെലവില്ലാതെ യാത്രയുടെ തീയതി മാറ്റുന്നതിനോ (റീഷെഡ്യൂൾ) അവസരമുണ്ടെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചു. സുരക്ഷയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകിക്കൊണ്ട്, മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി വിലയിരുത്തിയ ശേഷമാണ് ഈ തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടത്.
"ഞങ്ങൾ സാഹചര്യങ്ങൾ നിരന്തരം നിരീക്ഷിക്കുകയും വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. സർവീസ് റദ്ദാക്കൽ മൂലം ബുദ്ധിമുട്ടിലായ യാത്രക്കാർക്ക് ടിക്കറ്റ് തുക പൂർണ്ണമായും തിരികെ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള (full refund) സൗകര്യം തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്; ഈ തുക ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പണം നൽകിയ അതേ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തിരികെ നൽകുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ, അധിക ചെലവില്ലാതെ യാത്രയുടെ തീയതി മാറ്റാവുന്നതാണ്. ട്രാവൽ പാർട്ണർമാർ വഴി ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തവർ സഹായത്തിനായി അവരുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക. യാത്രക്കാരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും സുരക്ഷയ്ക്കും ക്ഷേമത്തിനുമാണ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും ഉയർന്ന മുൻഗണന നൽകുന്നത്" ആകാസ എയർ 'എക്സി'ൽ കുറിച്ചു.
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അതേസമയം റിയാദ്, ദമ്മാം, ജിദ്ദ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കിയതായി എയർ ഇന്ത്യയും അറിയിച്ചു. സുരക്ഷിതമായ സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനായി മേഖലയിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുകയും വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി. ബാധിക്കപ്പെട്ട ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ടിക്കറ്റ് റദ്ദാക്കുമ്പോൾ മുഴുവൻ തുകയും തിരികെ നൽകുമെന്നും എയർ ഇന്ത്യ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
"സൗദി അറേബ്യയിലെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത്, റിയാദ്, ദമ്മാം, ജിദ്ദ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള എല്ലാ എയർ ഇന്ത്യ വിമാന സർവീസുകളും 2026 ഒക്ടോബർ 17 വരെ റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നു. സുരക്ഷിതമായ സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനായി മേഖലയിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുകയും വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ബാധിക്കപ്പെട്ട യാത്രക്കാർക്ക് ടിക്കറ്റ് റദ്ദാക്കുമ്പോൾ മുഴുവൻ തുകയും തിരികെ നൽകുന്നുണ്ട്. എയർ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യാത്രക്കാരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും സുരക്ഷയ്ക്കും സംരക്ഷണത്തിനുമാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന മുൻഗണന" എന്ന് എയർ ഇന്ത്യ 'എക്സി'ൽ കുറിച്ചു.
വിമാനക്കമ്പനികളുടെ ഈ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് സൗദി അറേബ്യയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി "റിയാദ്, ജിദ്ദ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള എല്ലാ വിമാന സർവീസുകളുടെയും റദ്ദാക്കൽ കാലാവധി ആകാസ എയർ 2026 ഒക്ടോബർ 17 വരെ നീട്ടിയിരിക്കുന്നതായി" എക്സിൽ കുറിച്ചു. "റിയാദ്, ജിദ്ദ, ദമ്മാം, മദീന എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ ഇൻഡിഗോ എയർലൈൻസ് (Indigo Airlines) 2026 ഒക്ടോബർ 17 വരെ റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നു" വെന്നും എംബസി പറഞ്ഞു.
റിയാദ് വിമാനത്താവളത്തിന് നേരെയുണ്ടായ ഹൂതി ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ പൗരൻ മുഹമ്മദ് യൂസഫ് അലിയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങിൽ സൗദി അറേബ്യയിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ വിപുലും എംബസി ഉദ്യോഗസ്ഥരും പങ്കെടുക്കുകയും കുടുംബാംഗങ്ങളെ നേരിൽ കണ്ട് അനുശോചനം അറിയിച്ച് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും സഹായവും ഉറപ്പ് നൽകിയതായും ഇന്ത്യൻ എംബസി പറഞ്ഞു.
"റിയാദ് വിമാനത്താവളത്തിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ മരണപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് യൂസഫ് അലിയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങിൽ അംബാസഡർ വിപുലും എംബസി ഉദ്യോഗസ്ഥരും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കുമൊപ്പം പങ്കുചേർന്നു. അംബാസഡർ കുടുംബാംഗങ്ങളെ കണ്ട് അനുശോചനം അറിയിക്കുകയും പരേതൻ്റെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി ലഭിക്കാനായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു. എംബസിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള തുടർപിന്തുണയും സഹായവും ഉണ്ടാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം കുടുംബത്തിന് ഉറപ്പുനൽകി" എംബസി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
റിയാദിലെ കിങ് ഖാലിദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ ഒക്ടോബർ 10നുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ഇന്ത്യൻ പൗരൻ മരിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ, സംഭവത്തിലെ ആകെ മരണസംഖ്യ 13 ആയി ഉയർന്നു. ഇതിനിടെ, സൈനിക സംഘർഷം മൂർച്ഛിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, സൗദിയിലെ വ്യോമയാന കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനക്കമ്പനികൾക്കും വിദേശ തൊഴിലാളികൾക്കും വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്കും ഹൂതികൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിശുദ്ധ നഗരങ്ങളായ മക്കയും മദീനയും ഒഴികെയുള്ള സൗദി വ്യോമമേഖല സുരക്ഷിതമല്ലെന്നും അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
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