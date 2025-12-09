വിമാനം റദ്ദാക്കല്; മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു, യഥാര്ഥ കാരണം കണ്ടെത്താന് സമയം വേണം; ഡിജിസിഎയ്ക്ക് മറുപടി നല്കി ഇന്ഡിഗോ
ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിമാനം റദ്ദാക്കലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി രാജ്യത്തുണ്ടായത്.
Published : December 9, 2025 at 7:25 AM IST
ന്യൂഡല്ഹി: പൈലറ്റ് ക്ഷാമത്തെ തുടര്ന്ന് വിമാന സര്വീസുകള് വ്യാപകമായി റദ്ദാക്കി യാത്രക്കാരെ ദുരിതത്തിലാക്കിയ സംഭവത്തില് വ്യോമയാന ഡയറക്ടര് ജനറല് (ഡിജിസിഎ) നല്കിയ കാരണം കാണിക്കല് നോട്ടിസിന് മറുപടി നല്കി ഇന്ഡിഗോ എയര്ലൈന്സ്. തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് ഇന്ഡിഗോയുടെ സി ഇ ഒ മറുപടി നല്കിയത്.
സര്വീസുകള് കൂട്ടത്തോടെ റദ്ദാക്കിയ സംഭവത്തില് യഥാര്ഥ കാരണം കണ്ടെത്താന് കൂടുതല് സമയം വേണമെന്നാണ് ഇന്ഡിഗോ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. യാത്രക്കാര്ക്കുണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടില് അത്യധികം ഖേദം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നുവെന്നും ഇന്ഡിഗോ സി ഇ ഒ നല്കിയ മറുപടിയില് പറയുന്നു.
"ലക്ഷക്കണക്കിന് യാത്രക്കാർക്ക് ഉണ്ടായ അസൗകര്യത്തിൽ എയർലൈൻ നിരുപാധികം ക്ഷമാപണം നടത്തുന്നു, അങ്ങേയറ്റം ഖേദിക്കുന്നു, പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം ഒന്നിലധികം ഘടകങ്ങളാണ്, അത് നിർഭാഗ്യകരവും മുൻകൂട്ടി കാണാൻ കഴിയാത്തതുമാണ്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ കാരണം കൃത്യമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയില്ല", ഇൻഡിഗോ പറഞ്ഞു.
ഒന്നിലേറെ പ്രതികൂല ഘടകങ്ങള് ഒരുമിച്ചെത്തിയതാണ് സര്വീസ് വ്യാപകമായി റദ്ദാക്കിയതിന് കാരണമെന്നാണ് ഇന്ഡിഗോ നല്കിയ മറുപടിയില് പറയുന്നത്. ഡിജിസിഎയുടെ മാര്ഗനിര്ദേശങ്ങള് പാലിച്ചുകൊണ്ട് വിശദമായി വിശകലനം നടത്തി കാരണം കാണിക്കല് നോട്ടീസുകള്ക്ക് മറുപടി വിമാനക്കമ്പനികള്ക്ക് സാധാരണ 15 ദിവസത്തെ സമയമാണ് നല്കാറുള്ളത്. എന്നാല് യഥാര്ഥ കാരണം കണ്ടെത്താനായി ഇന്ഡിഗോ ഡിജിസിഎയോട് കൂടുതല് സമയം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സുരക്ഷാ ചട്ടം നടപ്പാക്കിയത്, സാങ്കേതിക തടസങ്ങള്, ശൈത്യകാല സീസണ് തുടങ്ങിയതിലെ ഷെഡ്യൂല് മാറ്റം, പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ, വ്യോമയാന മേഖലയിലെ തിരക്ക് വര്ധിച്ചത് തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളാണ് നിലവല് ഇന്ഡിഗോ ചൂണ്ടികാട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സുരക്ഷാ ചട്ടം നടപ്പിലാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വെല്ലുവിളികളെ കുറിച്ച് ഡിജിസിഎയുമായി ചര്ച്ച നടത്തി വരികയാണെന്നും ഇതില് മാറ്റങ്ങളും ഇളവുകളും തേടുകയാണെന്നും ഇന്ഡിഗോ പറയുന്നു. അതേസമയം ഇന്ഡിഗോ നല്കിയ മറുപടി ഡിജിസിഎ പരിശോധിച്ച് വരികയാണ്.
ഡിജിസിഎ നിലവില് ഇന്ഡിഗോയുടെ പ്രതികരണം പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. ആവശ്യമെങ്കില് എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് നടപടി യഥാസമയം സ്വീകരിക്കുമെന്ന് റെഗുലേറ്റര് പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിമാനക്കമ്പനിയെ കുറിച്ചുള്ള സൂക്ഷ്മ പരിശോധന തുടരുന്നതിനാല് ഇന്ഡിഗോയുടെ വിശദീകരണവും പരിശോധിക്കുകയാണെന്ന് വ്യോമയാന ഡയറക്ടര് ജനറല് അറിയിച്ചു.
ഡിജിസിഎയുടെ യാത്രക്കാരുടെ അവകാശ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം സമയബന്ധിതമായ അറിയിപ്പുകൾ വിമാന റദ്ദാക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രയാസങ്ങള് നേരിടുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് താമസസൗകര്യം, വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ കാത്തിരിക്കുന്നവർക്കു ഭക്ഷണം, ഗതാഗതം, സാധ്യമായ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ലോഞ്ച് ആക്സസ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇന്ഡിഗോ വ്യക്തമാക്കി.
