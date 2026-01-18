ഇൻഡിഗോ സർവീസ് റദ്ദാക്കാൽ: ഡിജിസിഎ നിർദേശം പൂർണമായി അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്ന് വിമാന കമ്പനി

ETV Bharat / bharat

ന്യൂഡൽഹി: വിമാന സർവീസുകളിലെ വ്യാപക റദ്ദാക്കലിൽ ഡിജിസിഎ (ഡയറക്‌ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ) ഉത്തരവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഉചിതമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഇൻഡിഗോ വിമാന കമ്പനി. ശനിയാഴ്‌ച(ജനുവരി 17) ഇൻഡിഗോ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്‌താവനയിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

"ഇൻഡിഗോയുടെ ബോർഡും മാനേജ്‌മെൻ്റും ഡയറക്‌ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ്റെ ഓർഡറുകൾ പൂർണമായി അംഗീകരിക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്. ഉടൻ ഉചിതമായ നടപടികൾ അധികാരികൾ കൈക്കൊള്ളും" എന്ന് എയർലൈൻ പ്രസ്‌താവനയിൽ അറിയിച്ചു.

കൂടാതെ, വിമാന സർവീസുകൾ കൂട്ടത്തോടെ തടസപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ ആഴത്തിലുള്ള അവലോകനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എയർലൈൻ കൂടുതൽ ശക്തമായി തിരികെയെത്തുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുമെന്നും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി. പൈലറ്റുമാർക്കുള്ള പുതിയ ഫ്ലൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി മാനദണ്ഡങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച പ്രതിസന്ധിയാണ് കൂട്ട സർവീസ് റദ്ദാക്കലുകള്‍ക്ക് കാരണമായത്. രാജ്യത്തുടനീളം നിരവധി സർവീസുകളാണ് മുടങ്ങിയത്.

ഡിസംബർ മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള തീയതികളിൽ ഇൻഡിഗോയുടെ സർവീസുകൾ മുടങ്ങിയത് വലിയ യാത്രാപ്രതിസന്ധിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. 2025 ഡിസംബർ തുടക്കത്തിലായിരുന്നു പ്രതിസന്ധി. 2025 ഡിസംബർ മൂന്നിനും അഞ്ചിനും ഇടയിൽ 2,507 വിമാന സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കുകയും 1,852 സർവീസുകൾ സമയക്രമം പാലിക്കാതെ വൈകി സർവീസ് നടത്തുകയും ചെയ്‌തതായാണ് കണക്ക്. ഏകദേശം മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം യാത്രക്കാർ വിവിധ വിമാനത്താവളങ്ങളിലായി കുടുങ്ങിപ്പോകുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി.

ലക്ഷക്കണക്കിന് യാത്രക്കാർക്ക് ദുരിതം സമ്മാനിച്ച സർവീസ് മുടക്കത്തിലും കാലതാമസത്തിലുമാണ് ഡിജിസിഎ കർശന നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. ഇതേ തുടർന്ന് ഡയറക്‌ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ (ഡിജിസിഎ) ഇൻഡിഗോ എയർലൈൻസിന് 22.20 കോടി രൂപ പിഴയും ചുമത്തി. സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മന്ത്രാലയം (MoCA) ഉത്തരവിട്ട സമഗ്ര അന്വേഷണത്തെ തുടർന്നാണ് നടപടി.

ഡിജിസിഎ രൂപീകരിച്ച നാലംഗ സമിതി എയർലൈനിൻ്റെ പ്രവർത്തന ആസൂത്രണം, ക്രൂ റോസ്റ്ററിങ്, മാനേജ്‌മെൻ്റ് മേൽനോട്ടം, സോഫ്റ്റ്‌വെയർ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ പരിശോധിച്ചു. വിമാനക്കമ്പനി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നേരിട്ട് വിളിപ്പിച്ചു വിവരങ്ങൾ തേടുകയും വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ തെളിവെടുപ്പ് നടത്തുകയും ചെയ്‌തു.

ഫ്ലൈറ്റ് ഡാറ്റ ടൈമിങ് നടപ്പിലാക്കുന്നതിലും സർവീസുകൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിലും കമ്പനിക്ക് വലിയ വീഴ്‌ച സംഭവിച്ചു എന്ന് ഇൻഡിഗോ മാനേജ്‌മെൻ്റ് അന്വേഷണത്തിൽ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. തടസത്തിൻ്റെ പ്രാഥമിക കാരണങ്ങളായി വ്യക്തമായ മേൽനോട്ടക്കുറവില്ലായ്‌മയാണ് കണ്ടെത്തിയത്.

ഇൻഡിഗോ മതിയായ പ്രവർത്തന ക്ഷമത നിലനിർത്തുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. പുതുക്കിയ ഫ്ലൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി സമയ പരിധി (FDTL) വ്യവസ്ഥകൾ ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കിയില്ല. ഇത് വലിയ തോതിലുള്ള റദ്ദാക്കലുകൾക്കും കാലതാമസങ്ങൾക്കും കാരണമായി എന്നും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

