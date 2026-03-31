ഇൻഡിഗോയുടെ അമരത്തേക്ക് വില്യം വാൽഷ്; ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേയ്സിന്റെ മുൻ മേധാവി പുതിയ സിഇഒ
ഇന്ഡിഗോയുടെ തലപ്പത്ത് നേതൃത്വമാറ്റം. ഡയറക്ടർ ജനറൽ വില്യം വാൽഷിനെ സിഇഒ ആയി നിയമിച്ചു. ഉടന് ചുമതലയേല്ക്കും. നിയമനം പീറ്റർ എൽബോഴ്സിൻ്റെ രാജിക്ക് മൂന്ന് ആഴ്ചകള് ശേഷം.
By PTI
Published : March 31, 2026 at 5:19 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിമാനക്കമ്പനിയായ ഇൻഡിഗോയ്ക്ക് പുതിയ മേധാവി. ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേയ്സിന്റെ മുൻ മേധാവി വില്യം വാൽഷിനെ പുതിയ സിഇഒ (ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ) ആയി ഇന്ഡിഗോ നിയമിച്ചു.
ഐഎടിഎ (IATA)യിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലാവധി ജൂലൈ 31-ന് അവസാനിക്കുമെന്നും ഓഗസ്റ്റ് 3-ന് മുൻപായി ചുമതലയേൽക്കുമെന്നും ഇന്ഡിഗോ പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചു. എയർലൈൻ വ്യവസായത്തിൽ ദീർഘകാലത്തെ പരിചയസമ്പത്തുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഇദ്ദേഹം. വാൽഷ് നിലവിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അസോസിയേഷൻ്റെ ഡയറക്ടർ ജനറലാണ്.
വില്ലി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വാൽഷ്, ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേയ്സിന്റെയും ഐഎജിയുടെയും (ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർലൈൻസ് ഗ്രൂപ്പ് - എയർ ലിംഗസ്, ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേയ്സ്, ഐബീരിയ, ലെവൽ, വ്യൂലിങ് എന്നിവയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി) മുൻ സിഇഒ ആയിരുന്നു. പൈലറ്റായാണ് അദ്ദേഹം കരിയർ ആരംഭിച്ചത്. 2014 മാർച്ചിൽ, ഏവിയേഷൻ വീക്ക് ആൻഡ് സ്പേസ് ടെക്നോളജി മാഗസിൻ വാണിജ്യ വ്യോമയാന മേഖലയിലെ മികച്ച നേട്ടത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം നൽകി വാൽഷിനെ ആദരിച്ചിരുന്നു.
ഇന്ഡിഗോയിലേക്ക് വില്ലിയെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് രാഹുൽ ഭാട്ടിയ
വില്ലിയെ ഇൻഡിഗോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് ഇൻഡിഗോ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ രാഹുൽ ഭാട്ടിയ പറഞ്ഞു. ഇൻഡിഗോയുടെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ അദ്ദേഹം തികച്ചും യോഗ്യനാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
"അദ്ദേഹം പ്രതിഭാധനനും പ്രഗത്ഭനുമായ ഒരു വ്യോമയാന നേതാവാണ്. ആഗോള കാഴ്ചപ്പാട്, ഉപഭോക്തൃ കേന്ദ്രീകൃതമായ എയർലൈനുകൾ കെട്ടിപ്പടുത്തതിലൂടെയുള്ള പ്രവർത്തന വൈദഗ്ദ്ധ്യം, ആഴത്തിലുള്ള വ്യവസായ പരിചയം എന്നിവയുടെ അപൂർവ്വ സംയോജനമാണ് വില്ലി. വളർച്ചയുടെ ഈ നിർണ്ണായക ഘട്ടത്തിൽ ഇൻഡിഗോയെ നയിക്കാൻ ഇത് അദ്ദേഹത്തെ അസാധാരണമാംവിധം യോഗ്യനാക്കുന്നു. പരിവർത്തനത്തിന്റെയും വളർച്ചയുടെയും പുതിയൊരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുമ്പോൾ വില്ലിയെ ഇൻഡിഗോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിൽ എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്" - രാഹുൽ ഭാട്ടിയ കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
മുന് സിഇഒ പീറ്റർ എൽബേഴ്സിന്റെ രാജി
ഇൻഡിഗോ സിഇഒ പീറ്റർ എൽബേഴ്സ് രാജിവച്ച് മൂന്ന് ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ നേതൃമാറ്റം. ഡിസംബറിലെ വ്യോമപ്രതിസന്ധിയെത്തുടർന്ന് മാർച്ച് 23-നാണ് അതുവരെ സിഇഒ ആയിരുന്ന പീറ്റർ എൽബേഴ്സ് സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞത്. പുതിയ സിഇഒ ചുമതലയേൽക്കുന്നത് വരെ എംഡി രാഹുൽ ഭാട്ടിയയ്ക്കായിരുന്നു സിഇഒയുടെ അധിക ചുമതല. വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് എൽബേഴ്സ് രാജിക്കത്ത് നൽകിയതെങ്കിലും, ഡിസംബറിലെ പ്രതിസന്ധി തന്നെയാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നാണ് സൂചന. 2022 മുതലാണ് പീറ്റർ എൽബേഴ്സ് ഇൻഡിഗോയുടെ സിഇഒ ആയി പ്രവർത്തിച്ചു വന്നിരുന്നത്.
