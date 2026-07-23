അദാനിയുടെ നീക്കത്തിനെതിരെ ഇൻഡിഗോ; വിമാനത്താവള നടത്തിപ്പുകാർക്ക് വിമാനക്കമ്പനി ഉടമസ്ഥത നൽകുന്നതിൽ ആശങ്ക
വിമാനത്താവള നടത്തിപ്പുകാർ വിമാനക്കമ്പനികൾ നടത്തുന്നതിന് ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ മുൻമാതൃകകളില്ലെന്ന് രാഹുൽ ഭാട്ടിയ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
By PTI
Published : July 23, 2026 at 8:27 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: വിമാനത്താവള നടത്തിപ്പുകാർക്ക് വിമാനക്കമ്പനികളിൽ ഓഹരി പങ്കാളിത്തമോ ഉടമസ്ഥാവകാശമോ നൽകിയാൽ അത് കടുത്ത സ്വാർത്ഥതാൽപ്പര്യ സംഘർഷത്തിന് വഴിതെളിക്കുമെന്ന് ഇൻഡിഗോ സഹസ്ഥാപകനും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായ രാഹുൽ ഭാട്ടിയ. എട്ട് വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ ചുമതലയുള്ള അദാനി ഗ്രൂപ്പ് സ്വന്തമായി വിമാനക്കമ്പനി തുടങ്ങാൻ നീക്കം നടത്തുന്നെന്ന വാർത്തകളോടും, ഇതിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചട്ടങ്ങളിൽ ഇളവ് വരുത്താൻ ആലോചിക്കുന്നെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളോടും പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഒന്നാം പാദ സാമ്പത്തിക ഫലങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോടും വിശകലന വിദഗ്ധരോടും സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഭാട്ടിയ.
വിമാനത്താവള നടത്തിപ്പുകാർ വിമാനക്കമ്പനികൾ നടത്തുന്നതിന് ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ മുൻമാതൃകകളില്ലെന്ന് രാഹുൽ ഭാട്ടിയ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നിലവിലെ വാർത്തകളിൽ സത്യമുണ്ടെങ്കിൽ, അത് വ്യോമയാന മേഖലയിൽ വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. ഒരേ സമയം വിമാനത്താവളവും വിമാനക്കമ്പനിയും ഒരാളുടേയോ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെയോ ഉടമസ്ഥതയിലായാൽ മറ്റ് വിമാനക്കമ്പനികൾക്ക് തുല്യമായ പരിഗണനയോ നീതിയുക്തമായ മത്സര അന്തരീക്ഷമോ ലഭിക്കാതെ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്.
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ജൂണിൽ അദാനി ഗ്രൂപ്പ് വിമാനക്കമ്പനികളിലെ ഓഹരി പങ്കാളിത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങളിൽ ഇളവ് ആവശ്യപ്പെട്ട് അധികൃതർക്ക് മുന്നിൽ നിർദ്ദേശം സമർപ്പിച്ചതായി വ്യോമയാന മേഖലയിലെ വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. നിലവിലെ കേന്ദ്ര നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വിമാനത്താവള ഓപ്പറേറ്റർമാർക്ക് വിമാനക്കമ്പനികളിൽ നിശ്ചിത ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ഉടമസ്ഥാവകാശം സ്വന്തമാക്കാൻ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട്. അതേസമയം, പ്രചരിക്കുന്ന വാർത്തകളിൽ കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രാലയമോ അദാനി ഗ്രൂപ്പോ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.
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